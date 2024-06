Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 12 de junho de 2024

Cinema

Glen Powell estrela "Assassino Por Acaso" nesta quinta-feira (13)

Na semana passada Sydney Sweeney estrelou seu primeiro filme de terror, "Imaculada", fugindo da estética de "Todos Menos Você", onde fez par romântico com Glen Powell. Já nesta quinta-feira (13), é a vez do galã estrelar seu filme "Assassino Por Acaso" (apesar do nome, é outra comédia romântica, com um adiconal de ação).

Confira a lista completa de estreias abaixo:

Sinopses

Assassino por Acaso

Gary Johnson (Glen Powell) é o assassino profissional mais procurado de Nova Orleans. No entanto, nem tudo é o que parece: para os seus clientes, Gary passa como um assassino de aluguel comum, mas, na verdade, ele trabalha para a polícia. Como parte do seu trabalho, ele investiga a vida daqueles que o contratam para eliminar outra pessoa. Gary sempre seguiu a risca o protocolo do seu trabalho, até um dia em que ele precisou ajudar uma mulher desesperada tentando fugir do seu marido abusivo e se viu encarnando uma das suas falsas personas apaixonando-se pela mulher e flertando com a possibilidade de se tornar de fato um criminoso.

Diretor: Richard Linklater

Duração: 1h 55 min

Classificação indicativa: 16 anos

Título original: Hit Man

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês) Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Avassaladoras 2.0

Avassaladora 2.0 é um spin-off do filme homônimo de 2002. A trama apresenta Bebel (Fefe Schneider), um adolescente apaixonada pelo influenciador e ativista J-Crush (Murilo Bispo). Vivendo em Hollywood, ela troca mensagens com o influenciador enquanto se passa por uma atriz em ascensão, mas sua farsa corre o risco de ser descoberta quando sua mãe Laura (Juliana Baroni) decide que elas irão passar férias no Brasil, podendo afetar os planos com o amor de sua vida. Agora, Bebel vai tentar reconquistá-lo com a ajuda de Lu (Bibi Tatto), sua melhor amiga super sincera, e sua mãe. Nessa tentativa de recuperar o amor e falar a verdade, segredos vão ser revelados e mãe e filha descobrem que têm muito mais em comum do que podem imaginar.

Diretor: Mara Mourão

Duração: 1h 34 min

Classificação indicativa: 10 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

A Semente do Mal

A Semente do Mal vai partir de quando a busca de Edward (Carloto Cotta) por sua família biológica leva ele e sua namorada, Riley (Brigette Lundy-Paine), a uma magnífica vila no alto das montanhas do norte de Portugal, ele fica entusiasmado ao conhecer sua mãe há muito tempo perdida e seu irmão gêmeo. Finalmente, ele descobrirá quem é e de onde vem. A bela paisagem da vila contrasta com os segredos sombrios que ela esconde. Inicialmente, Edward se sente acolhido, mas logo percebe que há mistérios profundos envolvendo sua família. À medida que os dias passam, ele começa a desvendar um segredo monstruoso que o liga a sua mãe e irmão de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. A verdade que emerge é mais aterrorizante do que ele jamais poderia ter previsto, ameaçando destruir tudo o que ele acreditava ser verdade.

Diretor: Gabriel Abrantes

Duração: 1h 32 min

Título original: Amelia's Children

Classificação indicativa: 16 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

Mallandro, O Errado Que Deu Certo

Mallandro - O Errado que Deu Certo é um filme satírico sobre o comediante brasileiro Sérgio Mallandro. Mallandro está em uma fase ruim da vida. A grana fica cada vez mais curta e ele até tenta trabalhar como motorista de aplicativo, mas não consegue porque, mesmo disfarçado, sempre acaba sendo reconhecido pelos passageiros, que se recusam a embarcar achando que estão numa pegadinha. Quando surge uma oportunidade de voltar à televisão, apresentando um programa de auditório numa emissora pequena, o humorista se mete numa enrascada e acaba perdendo seus “poderes”: não consegue mais dizer nenhum dos famosos bordões. Agora, vai precisar se reinventar para conseguir uma última chance na carreira artística.

Diretor: Marco Antonio de Carvalho

Duração: 1h 30 min

Classificação indicativa: 12 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

Uma Vida de Esperança

Baseado em uma impressionante história real, Uma Vida de Esperança acompanha Sharon Steves (Hilary Swank), uma esforçada e determinada cabeleireira que precisa diariamente lidar com seu vício em álcool. Para isso, ela encontra um novo senso de propósito quando se depara com a história de Ed Schmitt (Alan Ritchson), um viúvo que trabalha duro para cuidar de suas duas filhas, sendo que a mais nova enfrenta uma grave doença. Determinada a ajudar a família Schmitt, Sharon move montanhas e também toda a comunidade da pequena cidade de Kentucky para conseguir um tratamento adequado para a criança, revelando uma inspiradora história de fé, milagres cotidianos e anjos comuns.

Diretor: Jon Gunn

Duração: 1h 58 min

Classificação indicativa: 10 anos

Título original: Ordinary Angels

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês) Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Assine o Correio do Estado