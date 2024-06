Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 14 de junho de 2024

Jean-Paul Sartre - escritor francês O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós”. FELPUDA

Há quem garanta que luz vermelha teria se acendido em gabinetes poderosos e a “chacoalhada’’ deverá acontecer muito em breve, para que o caldeirão político da confraria não entorne irremediavelmente.

Números que vêm sendo divulgados por aí estariam demonstrando que, digamos assim, dos binômios necessários, um deles vêm apresentando certa falha de desempenho. Detalhe: e não é só do pré-candidato.

Visual

O que os meios políticos têm dito é que a pré-candidata à Prefeitura de Campo Grande Rose Modesto (União Brasil) vem falando sobre necessidades de mudanças administrativas e também na cidade.

Mais

E que Rose pelo menos já antecipou algumas delas, mas no seu look. No caso, ela resolveu mudar o corte de suas longas madeixas e vem trajando novos modelitos. E isso já está a olhos vistos.

A cientista brasileira Alicia Kowaltowski é uma das cinco vencedoras reconhecidas por seus projetos pioneiros nas áreas das Ciências da Vida e do Ambiente, recebendo o Prêmio Internacional L’Oréal–Unesco. A professora de Bioquímica da Universidade de São Paulo (USP) tem dado importante contribuição para enfrentar desafios globais de saúde pública, como doenças crônicas. A entrega do prêmio ocorreu em Paris, no dia 28 de maio.

Bingo!

Depois da manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro desautorizando as lideranças locais de se articularem com outros pré-candidatos a prefeito de Campo Grande e “fechando’’ com a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, do PP, um silêncio obsequioso se verifica nas hostes bolsonaristas por aqui.

Há quem diga que a estratégia deu resultado: barrou o frenesi de uns e outros, incluindo familiares, sem risco de ocorrer debandada, e a aliança, há muito idealizada, foi sacramentada.

Dr. Mauricio Jafar e Hilda Jafar

Isabella Fiorentino

De novo

Os tucanos estão com os bicos afiados e dispostos a aumentar a atual bancada na Câmara Municipal de Campo Grande, reivindicando nova cadeira que, no entendimento, pertence ao partido. No caso é a de João Rocha, que em 2022 e antes da abertura da janela partidária mudou para o PP.

A suplente de vereador Laís Ferreira Paulino Borges buscou a Justiça Eleitoral pedindo a vaga, alegando que o ex-colega de legenda, ao sair, teria cometido infidelidade partidária.

Precedente

Esse é mais um episódio na chamada “briga de suplentes” de olho em uma das vagas, que teve início com o afastamento do vereador tucano Claudinho Serra. Caso João Rocha perca a cadeira, o PSDB passará a ser a maior bancada da Casa.

Atualmente, são oito Progressistas, que formam a base aliada da prefeita Adriane Lopes, do mesmo partido, contra sete tucanos, que se mostram ávidos para fazer oposição.

Aniversariantes

Patrícia de Albuquerque Jallad,

Ângelo Marcos Vieira de Arruda,

Dra. Eliana Setti Albuquerque Aguiar,

Cristina Barbosa Velasques,

Roberto Santos Cunha,

Maria Helena Espirito Santo Coelho,

Ilma Tavares Tatebe,

José Antonio do Prado,

Wilberto Antonio Amaral,

Elcio Emilliano Barbosa Moreno,

Milena Batista Palhares Borges,

Claudia Tumelero Gomes,

Antonio de Pádua Thiago,

Gabriel Corrêa Basmage,

João Antonio Marchini,

Moacir Antonio Marchini,

Renata Higa de Oliveira,

Oseas Chara de Oliveira,

Roberto Fabiane,

Izaltino Ferreira de Souza,

Claudemir Souza dos Santos,

Eny da Trindade,

Angela Abdulahad Hildebrand,

Lawrenne Ide Kohatsu,

Elpídio Nunes da Cunha,

Selma Ferreira Corrêa,

Maria Auxiliadora Mourão Passos,

Heromi Nemoto da Silva,

Maria Aparecida Farias

José Márcio Carvalho,

Daniel Carneiro,

Rodrigo de Oliveira Chaves,

Ronaldo de Carvalho Francisco,

Maria Luiza Borges,

Laudemira da Costa,

Sônia Maria dos Santos,

Alice Alves Chaves,

José Carlos Aguiar,

Eulina da Silva,

Antônio Pires,

Palmira Alves de Alencar Claudino,

Ari Antônio Culere,

Maria Aparecida Amorim,

Dirceu Pedro Bacarin,

Pamela Cristina Lima Barbosa,

Luis Roberto Pasquotto Mariani,

Jucimeire Soares Genes Ibanes,

Odilete Zonatto,

Rita de Fátima Oliveira,

Andréia Curvelo da Silva,

Orlando Guaracy Barros Cardoso,

Allan Kardec de Brito Lima,

Neusa Marques,

Roselina Messias do Nascimento,

Jorge Guilherme Garcia de Almeida,

Vailton de Jesus Silveira Mendes,

Dra. Rosimara Delmoura Caldeira,

Maria Aparecida Sola Belvis,

Júlio Cezar Costa Lemos de Freitas,

Sérgio Donha Yarid,

Juliano Martins Braga,

Claudio Ruy Buziquia,

Bruno Gonçalves Flores,

Danielle Christina da Silva,

Lucimar dos Reis,

Katiuscia Marques Trajano Fonte,

Jackeline Souto Carpes,

Christopher Pinho Ferro Scapinelli,

Rosângela Hedissa Guilardi,

Lucas Santos,

Carla Mônica Alves,

Elizabeth Vieira Vasques,

Gilvandro Batista Gomes,

Nauane Milan Leal,

Elisa Eiko Denise Goncalves Aguero,

Kuwakino Stanke,

Wilsa Sette Morais Figueiredo,

Oduvaldo de Oliveira Pompeu,

Ademilson Pereira Pinto,

Antonio Lemos de Freitas,

Fabio Augusto Ortiz de Oliveira,

Bethânia Braz Cabral,

Carlos Bernardes da Silveira,

Fabiane Claudino Soares,

José Alves Nogueira,

Paulo Sérgio Sombra de Souza,

Valdete Nascimento Vieira,

Wellington João Silva Junior,

Taynah Ayala de Brito,

Ana Lucia de Souza Nova,

Vivian Lopes Arar,

João Carlos Scaff,

Carlos Augusto Nacer,

Flávio Antônio Mezacasa,

Elyseo Colman,

Mariana Vieira Panovitch,

Valesca Gonçalves Albieri,

Elvira Luiza Negrão,

Onofre Carneiro Pinheiro Filho,

Geiziane Cristina de Moraes Gabriel,

Evelyn Carvalho de Oliveira,

Jorge Antônio Gai,

Patricia Alves Luiz,

Ana Rita de Oliveira Bruno e Silva,

Antônio João de Almeida,

Márcia Jussara Nicolau do Prado,

Luiz Henrique de Lima Gusmão,

Maria Célia Pereira da SilveiraCorrêa,

Gabriela Sodré Suarez Garcia,

Heber do Nascimento Pedreira.

* Colaborou Tatyane Gameiro