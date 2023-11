DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Augusto Cury - escritor brasileiro "Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência”. FELPUDA

Alguns prefeitos que encerrarão mandato em dezembro de 2024 poderão enfrentar sérios problemas com a Justiça, tamanha a coleção de problemas que deixarão e que remetem à questão da improbidade administrativa.

De ônibus escolares em petição de miséria a licitações “malcheirosas”, passando por obras inacabadas onde “só foi colocado o ralo para escoar as verbas”, o quadro de má gestão chega a ser inacreditável.

Pode?

Recuo

Na avaliação de político bastante observador, tudo indica que poucos deputados estaduais deverão disputar prefeituras. Segundo ele, os que se colocam como possíveis pré-candidatos poderão recuar diante de uma série de circunstâncias, entre elas a de se preparar para voos mais altos em 2026.

Ranking

A UFMS ficou em primeiro lugar entre as universidades federais da Região Centro-Oeste no ranking de desempenho elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. É considerado o uso do dinheiro público para entregas de bens e de serviços para a sociedade.

A segunda edição da Rota Gastronômica Pantaneira, intitulada Caminho das Águas, foi lançada na WTM London 2023, pelo presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, no estande da Embratur. O cooking show foi comandado pelo chef Paulo Machado. “Nesta segunda edição são exploradas as cidades do Rio Paraguai, que são Porto Murtinho e Corumbá.

Os pratos envolvem muito peixe, moqueca de pintado, jacaré e comidas exóticas com o toque do chef, mas que são comidas que representam a cultura do Pantanal do rio”, explicou Bruno.

Maria Inez Barcelos, Cristina Carvalho, Ana Maria El Daher e Maria Túlia Bertoni

Karla e Juliana Marques

A dedo

As futuras mudanças no primeiro escalão da prefeita Adriane Lopes, quando alguns secretários deixarão os cargos para a disputa eleitoral de 2024, serão marcadas pela escolha a dedo dos novos titulares.

Tudo indica que o entorno da gestora começa a ser trocado para que ela possa enfrentar o embate na tentativa de se reeleger. Sem “improvisos”, que na administração pública são os primeiros passos para dor de cabeça, ensinam os políticos mais escolados.

Crivo

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, do PP, está sendo a principal articuladora do partido para viabilização de candidaturas a prefeito e alianças nos municípios.

Ela vem trabalhando com afinco para fortalecer, em Campo Grande, o nome da prefeita Adriane Lopes para a reeleição, e o novo quadro de secretários passará por seu crivo.

Ex-secretária de Estado, ex-deputada federal, ex-ministra e parlamentar eleita em 2022, com 829.149 mil votos, tem know-how político para definir estratégias, asseguram algumas lideranças de outros partidos.

Respingo

Na quase troca de sopapos entre dois prefeitos, em recente evento, há quem jure que viu uma garrafa voando”. O quiproquó acabou, porém, “sem mortos e feridos”, conforme o linguajar mais popular.

Como vem sendo dito lá no inquieto ninho, mais um “respingo escandaloso” na entidade promotora.

Aniversariantes