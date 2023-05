Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 17 de maio de 2023

FESTA JUNINA

Festa junina ocorrerá no dia 17 de junho, no Shopping Bosque dos Ipês

Uma dos mais tradicionais no calendário junino do Estado, o Arraiá da AACC/MS, que vem sendo realizado desde 2002, promete levar muita animação a crianças e adultos DIVULGAÇÃO

Anunciado como a maior festa junina beneficente do Estado, o Arraiá da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) já tem data marcada. Com expectativa de receber aproximadamente 10 mil pessoas, o evento será realizado no dia 17 de junho, no Shopping Bosque dos Ipês, das 12h às 22h.

O Arraiá da AACC/MS é uma das mais tradicionais no calendário de festas juninas de Mato Grosso do Sul e acontece desde 2002.

“A cada ano que passa, a festa se torna ainda melhor e mais completa. Nós começamos na rua detrás da instituição e, a cada edição, fomos recebendo mais visitantes e precisando procurar lugares maiores para a festa acontecer com todo o conforto e a alegria que os campo-grandenses merecem”, pontua Mirian Comparim Correa, presidente da AACC/MS.

Neste ano, a festa contará com 27 barracas, nove a mais que em 2022. Estarão à venda comidas típicas, desde o almoço até o jantar, com uma grande variedade de quitutes, como espetinhos, cachorro-quente, pastéis, arroz carreteiro, caldos, quentão, doces, linguiça de Maracaju, entre outras delícias.

Além das comidas típicas, o Arraiá da AACC/MS também contará com diversas atividades de entretenimento para a criançada, como pescaria e área kids. Ainda, atrações musicais e quadrilhas de escolas da Capital. O evento acontecerá no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, com a promessa de comodidade aos visitantes em área coberta, climatizada e com estacionamento.

O ingresso para o arraiá pode ser adquirido no local e custa R$ 10 por pessoa. Crianças de até 10 anos terão acesso gratuito. As atrações musicais ainda não foram divulgadas.

VOLUNTARIADO

O Arraiá da AACC/MS se deve também à força do voluntariado. Mais de 100 pessoas trabalham durante as 10 horas de evento, na organização, na venda de produtos, no atendimento aos visitantes e nas mais variadas ocupações.

Além disso, todas as barracas são voluntárias, sendo adotadas por empresas parceiras, as quais doam produtos, fazem a comercialização no dia e participam do evento com suas equipes.

A festa também marca a comemoração dos 25 anos da associação, contando com a organização da Cia de Ideias e apoio de diversos patrocinadores.

Quem participar do Arraiá da AACC/MS, além de se divertir, ajudará a instituição a cumprir sua missão de cuidar de crianças e adolescentes com câncer de todo o Estado.

Em sua Casa de Apoio, a AACC/MS assiste crianças, adolescentes e seus acompanhantes, os quais vêm do interior e até de países fronteiriços para realizarem tratamento contra o câncer.

Os custos mensais da entidade para manutenção e atendimentos, além de todo o suporte envolvido para os beneficiados, giram em torno de R$ 300 mil.

A AACC/MS oferece refeições, hospedagens, itens de higiene e também acompanhamento com nutricionista e psicóloga, além de atividades ludopedagógicas, entre outras.

A entidade tem despesas de manutenção, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, e ainda cobre exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS.

FAMASUL

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul) e a AACC/MS assinaram, nesta segunda-feira, um termo de cooperação técnica para ampliação do atendimento de crianças e adolescentes nas ações do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar-MS), em todo o Estado.

Essa ampliação está prevista para começar ainda neste mês. Até dezembro, a parceria visa percorrer 27 municípios e contemplar até 20 atendimentos na especialidade de pediatria, alcançando uma média de 540 pacientes.

Por meio da parceria, os casos suspeitos de cânceres infantojuvenis identificados nas ações do programa serão encaminhados para a AACC/MS, que dará seguimento aos tratamentos no Centro de Tratamento Onco-Hematológico Infantil (Cetohi).

Além disso, a associação deve oportunizar capacitações aos profissionais de saúde do Senar-MS voltadas ao diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. A meta é prepará-los para lidar com os principais sinais e sintomas da doença e suas especificidades, colocando-os como membros integrantes da rede de oncologia pediátrica.

Estiveram presentes na assinatura do termo de cooperação a presidente da AACC/MS e a encarregada das relações institucionais da entidade, Regina Filipini.

Pelo Senar-MS, compareceram a diretora técnica Mariana Urt, o gerente educacional Lucas Garcia, a coordenadora educacional Pauline Cury e o assessor técnico Lucas Gottardi, que coordena os programas especiais em saúde.

“É importante ressaltar que esse projeto consegue chegar a lugares onde a AACC/MS não consegue estar. A inserção de crianças nesse atendimento vai possibilitar o diagnóstico precoce da doença, que é também um dos propósitos da nossa instituição. Se a nossa missão é o cuidado com as crianças e os adolescentes com câncer, ter essa identificação precoce já é um começo muito positivo na jornada pela cura”, aposta Mirian Comparim Correa.

CURA

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer infantojuvenil é a primeira causa de óbitos entre crianças e jovens no País. Além disso, a entidade estima que, no triênio 2023/2025, ocorrerão a cada ano 7.930 novos diagnósticos de câncer em pessoas de 0 a 19 anos.

A boa notícia é que, segundo o Inca, em torno de 80% dos pacientes acometidos pelo câncer infantojuvenil podem ser curados se diagnosticados precocemente e tratados devidamente. Quanto mais eficientemente e mais cedo os profissionais conseguirem detectar sinais e sintomas de cânceres infantojuvenis, maiores serão as taxas de cura.

A parceria entre a AACC/MS, a Famasul e o Senar pode ter um grande papel nesse cenário. Regina Filipini explica que essa cooperação deve intensificar a campanha contra o câncer infantojuvenil no interior do Estado, uma vez que toda a equipe do programa será capacitada para identificar os principais sinais e sintomas do câncer, suas especificidades e, principalmente, como proceder.

“Tendo a AACC/MS e o Cetohi como referência, dando todo suporte necessário, conseguiremos agilizar os encaminhamentos e encurtar os caminhos até o tratamento, pois sabemos que o diagnóstico precoce pode aumentar as chances de cura”, afirma. Para saber mais, acesse aacc-ms.org.br.