Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 17 de maio de 2023

PLATAFORMAS DIGITAIS

A dica da semana é o filme "Nasce Uma Estrela", com Bradley Cooper e Lady Gaga

A versão mais recente do filme "Nasce Uma Estrela" é de 2018, com Lady Gaga e Bradley Cooper Divulgação

Nova versão de clássico dos cinemas, “Nasce Uma Estrela” ganha roupagem atual e continua encantando gerações com a história de dois cantores que se amam mas possuem dramas pessoais pesados

Com Lady Gaga e Bradley Cooper no elenco principal, “Nasce Uma Estrela” chegou nos cinemas em outubro de 2018 e desde antes do seu lançamento já chamava bastante atenção por ser a primeira vez que Gaga, cantora pop americana que possui uma carreira de grande sucesso, apareceria atuando em um personagem de grande destaque. A aposta se revelou um grande acerto e abriu as portas para que a artista conseguisse cada vez mais papéis em Hollywood – como seria o caso de “Casa Gucci” e do novo “Coringa”. Além de uma bilheteria de quase 450 milhões de dólares, “Nasce uma Estrela” conseguiu emplacar a música “Shallow”, de sua trilha sonora, por 45 semanas na Billboard Hot 100.

O sucesso da música faz mais sentido ainda quando se analisa a história do filme, que consegue emocionar do início ao fim – mesmo não possuindo um enredo tão inovador assim, já que sua primeira versão data de 1937. Porém, a trama continua atual. Em “Nasce uma Estrela”, o consagrado cantor country americano Jack Maine (Cooper) se apaixona por Ally (Gaga) depois de vê-la cantar em uma boate de drag queen. Impressionado com o seu talento, o artista vai convidá-la para cantar em seus shows e, de maneira muito rápida, os dois começam a namorar e morar juntos.

Porém, ao mesmo tempo em que Jack construiu uma carreira de sucesso, o cantor country possui vários problemas com o abuso de álcool e comportamento agressivo, que lentamente minam a sua carreira. Enquanto isso, Ally desperta cada vez mais o interesse do público e de profissionais do ramo da música, que tem como projeto torná-la a maior estrela pop do país. Logo fica claro que o relacionamento dos dois, assim como Jack, está fadado ao fracasso. “Nasce Uma Estrela” está disponível na HBO Max, no YouTube, no Google Play Filmes e na Apple TV.

Pai e filha descobrem que ambos são agentes secretos da CIA quando são obrigados a trabalhar em conjunto

“Fubar”, estreia na Netflix no dia 25 de maio

Com 75 anos de idade, Arnold Schwarzenegger é uma figura extremamente conhecida em Hollywood há mais de quatro décadas, desde quando estrelou o sucesso de bilheteria “Conan” (1982). Dentre os seus personagens mais marcantes certamente está o robô protagonista de “Exterminador do Futuro”, uma série de filmes que atravessaram os tempos – sendo o mais recente deles lançado em 2019. Além de ator, Schwarzenegger também foi fisiculturista quando mais novo – parte do motivo pelo qual foi escolhido para os papéis do início de sua carreira – e político, tendo sido Governador da Califórnia de 2004 a 2011.

Apesar do currículo extenso, Schwarzenegger não parece pensar em se aposentar. Sua nova empreitada é a série original da Netflix “Fubar”, que estreia na plataforma no dia 25 de maio. Na história, o ator interpreta Luke, um agente da CIA de 65 anos que, apesar de ainda ser muito bom no que faz, resolve se aposentar e tentar reconquistar sua ex-esposa. Porém, os planos do protagonista são interrompidos quando a corporação lhe chama para uma última missão. Nela, Luke terá como missão resgatar um agente da CIA (de codinome Panda) e ajudá-lo a resgatar uma arma de destruição em massa. Ao chegar no local da missão, Luke descobre que a agente em questão na verdade é sua filha Emma (Monica Barbaro).

Por conta disso, os dois terão que trabalhar juntos e logo as questões familiares irão aparecer, mostrando que nenhum conhecia o outro de verdade. Com cenas repletas de ação e humor – principalmente ao abordar essa dinâmica de pai e filha e como Luke tem dificuldade de enxergar a mulher de 28 anos como independente e agente da CIA –, o título de “Fubar” faz referência a uma expressão em inglês “fucked up beyond all recognition”, que significa algo como “ferrado para além de qualquer limite” em português. Com isso, é possível esperar diversas reviravoltas e confrontos durante a missão.

Quando dois antigos amigos se reencontram depois de anos sem se falar, a vida dos dois será virada de cabeça para baixo

“Amor Platônico” é a nova série original da Apple TV

A nova série da Apple Tv, que será lançada no dia 24 de maio, marca o reencontro da dupla de atores Seth Rogen e Rose Byrne depois de terem interpretado um casal na sequência de filmes “Vizinhos” (2014) e “Vizinhos 2” (2016), nos quais precisavam lidar com a chegada de uma fraternidade universitária na casa ao lado. A comédia romântica da Apple Tv terá 10 episódios, cada um com aproximadamente 30 minutos de duração, e o seu título é “Amor Platônico”. Além dos atores citados, o elenco também conta com Luke Macfarlane ("Mais Que Amigos"), Tre Hale ("Amor e Monstros"), Carla Gallo ("Vizinhos") e Andrew Lopez ("Não Vai Dar").

A série conta a história de Sylvia (Byrne) e Will (Rogen), que são amigos há muito tempo mas que pararam de se falar por conta da diferença nos caminhos que escolheram para as suas vidas. Enquanto Sylvia é casada e mãe de três filhos, Will está recém-separado e dono de uma cervejaria artesanal. É justamente a separação dele que vai fazer com que os dois entrem em contato novamente, já que Sylvia – incentivada pelo marido – resolve chamar o amigo para tomar um café e conversar sobre os problemas da vida.

Logo de cara a personalidade dos dois já se mostra contrastante, uma vez que Will parece nunca ter saído da adolescência e Sylvia é repleta de responsabilidades. Mesmo assim os dois irão retomar a amizade, porém esse reencontro irá desequilibrar completamente (e de uma forma muito engraçada) a vida dos dois. Juntos, os amigos irão entrar em várias confusões e voltar a se comportar como faziam quando eram mais jovens – o que eles mesmos se referem como uma espécie de crise de meia idade. Ao mesmo tempo, a família de Sylvia não irá lidar muito bem com as mudanças por se sentir deixada em segundo plano.