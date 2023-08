Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Albert Camus escritor argelino

"Antes, a questão era descobrir se a vida precisava ter

algum significado para ser vivida. Agora, ao contrário, ficou

evidente que ela será vivida melhor se não tiver significado”.

Felpuda

Mudanças que deverão ser oficializadas nos próximos dias mostram, mais uma vez, que “quem tudo quer, tudo perde”. Assim, figurinha que tinha nas mãos o comando de áreas de grande capilaridade terminará apenas com uma, e justamente com aquela pela qual bateu de frente com subalterno. Ficou com a que desejava, mas viu as demais escaparem das suas mãos. Portanto...

Digital

Pela primeira vez, a Universidade Federal da Grande Dourados realizará vestibular digital para facilitar a participação de pessoas de outros estados. Assim, os interessados poderão fazê-lo de sua localidade e pelo computador, desde que tenham acesso à internet e possuam câmera digital. As inscrições estão abertas e terminam em 13 de outubro. Informações: portal.ufgd.edu.br.

Tabuleiro

No total, 12 partidos estão representados na Assembleia de MS, e a maioria dos deputados já se manifestou sobre a intenção das legendas de terem candidatos a prefeito. Algumas, inclusive, já têm nomes definidos, como o PSDB, que aposta no deputado federal Beto Pereira, e o PP, que pretende reeleger a prefeita Adriane Lopes. Outros têm suas peças no tabuleiro, mas ainda há indefinição.

A Receita Federal doou 65 quilos de cabelo humano para a ONG Cabelegria (SP), instituição dedicada à confecção e à distribuição gratuita de perucas para pacientes com câncer em vários estados. Com essa contribuição, mais de 200 pessoas em tratamento oncológico serão atendidas. Todo o material foi apreendido na alfândega do Porto de Itaguaí (RJ), depois de ter sido abandonado, e foi avaliado em mais de R$ 54 mil. A ONG foi fundada em 2013, por Mariana Robrahn e Mylene Duarte.

Nana Filinto e Roberto Filinto

Renata Garcia/ Leca Novo

Pânico

O que estava previsto aconteceu, e deixou tucanos de diversos municípios em pânico. O partido tinha definido que os que não estiverem “bem na fita”, seja para reeleição ou apoiados pelos atuais prefeitos, ainda que desejem ser os ungidos para a disputa, não serão escolhidos para o embate. A decisão tem respaldo da cúpula nacional, que mandou substituir os atuais dirigentes da legenda em 37 municípios de MS.

De peso

Em Mato Grosso do Sul, mudança determinada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, presidente nacional do PSDB, ocorreu em municípios com colégio eleitoral expressivo no Estado. É o caso de Dourados e de Corumbá, o que vai permitir que o ex-governador Reinaldo Azambuja, dirigente estadual da legenda tucana, possa dar andamento às suas estratégias, com vistas às eleições do ano que vem.

Bruxas

Pesquisas que vêm sendo divulgadas sobre a preferência do eleitorado têm deixado alguns políticos cabreiros que só. Isso porque os porcentuais obtidos pelos ditos-cujos não são tão generosos como esperavam. Mas, para não passarem recibo, chegam até a mostrar certo ceticismo com relação aos números. É como se repetissem o conhecido dito espanhol: “Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay!”(Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem!). É mole?

Aniversariantes

Dra. Rosana Dorsa Vieira Pontes Regis,

José Teixeira de Oliveira,

Michelle Cândia de Sousa Tebcharani,

Oclécio Assunção,

Edna Maria Souza Guarinão,

Aldir Sbaraini,

Graziela de Brito Napi,

Claudio Aparecido Capitulino,

Dr. Hamilton Carli,

Marcelo Vercelino,

Jurema Freitas de Lima,

Nair Barbosa de Oliveira,

Jayme Vieira de Resende Filho,

Brail da Silva Lima,

Thiago Augusto Schoenherr,

João Ângelo Sanchez Varela,

Omar Goulart Onça,

Nelly Elias Bacha,

Dr. Marcos Costa Vianna Moog,

Fábio Pacheco,

Elizabeth Santos Farias,

Dr. Hernani Trefzger Cândido, Emerson Belan,

Polliana Mendes Cândia Scaffa,

Maria Inês Loureiro Gurgel,

Guilherme Bertoldo,

Leonir Canepa Couto,

Carolina de Souza Salomão,

Paola Mendes Burkhart,

Margarida Maria Fontanella Gaiher,

Kleber George Sanches Hernandes,

Afonso Garcia Leite,

Terezinha de Jesus Secco,

Nerindo Pelegrinelli,

Vanilton de Melo Galdino,

Maria Angélica Mendonça,

Armando Ferreira Lima,

Olivia Simone Serrou Queiroz Botelho,

Luís Landes da Silva Pereira, Daniela Vasques,

Carlos Roberto de Almeida,

Valdevino Santiago,

João Pedro Pasqual Neto,

Dr. Celso Roberto Spengler,

Vilson Pradeboni,

Afonso Lopes,

Fabio Dantas Martins,

Jezilene Duarte Passos de Oliveira,

Marcos Pereira dos Santos,

Eunice de Oliveira Trelha,

Sônia Midori Hashimoto,

Juvenal Coelho Ribeiro,

Milton Garcia Leal,

Silvio Luiz Martin,

Josira Silveira de Carvalho,

Dr. Aécio Pereira,

Carlos Roberto Giacomelli,

Vicente Paulo Ferreira,

Seleide Fernandes Alves,

Liney Barbosa,

Regina Márcia Lemes,

José Altair Gonçalves Braga,

Maria Cristina Hvala,

Afonso da Costa Rondon,

Jaqueline Lombardi Kassar,

Newton Corrêa da Silva Júnior,

Ricardo Akiyoshi Hayashida,

João Chama,

Iracema do Amaral Pereira,

Rosendo Leite do Amaral Coutinho,

Daiane Rodrigues Lara,

Jânio Martins de Souza,

Nicomedes da Fonseca,

Mário José Josine Oliveira Carvalho,

Laura Gomes,

Maria Auxiliadora Mendes,

Nara Luzia Silveira Novaes,

Arlindo Barbosa Lima,

Conceição Maria Tomy,

Tainá dos Santos Machado,

Carlos Felix Bezerra,

William Coelho Abdonor,

Nasir Salum,

José de Souza Santana,

Rachel do Carmo de Freitas Coutinho,

Walter Mendes Garcia,

Claudinei Zimermann Silveira,

João Carlos Dias,

Dr. Geraldo Moretzsohn

de Castro Filho,

Nelson Esteves Póvoa Júnior,

Haide Nogueira da Cunha,

Adriano Severo de Lima,

Afonso Corrêa Blan,

Alexandre Vilas Boas Farias,

Fátima Suzue Gonçalves Matsushita,

Lucelene Rezende Pereira Brandão,

Aldo Heishin Oshiro,

Angela Velasques,

Felipe Soligo Barbosa,

Fernanda Caccia,

Cléo Moreira de Brum,

Rogerio Marcio Alves Souto,

Ronaldo Mota da Silva,

Marlene Cleusa Kleszcz da Silva,

Natália Schmaedecke,

Enock da Silva Souza.

Assine o Correio do Estado