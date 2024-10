Troca de mísseis nas redes sociais marca reta final da campanha eleitoral

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

MIA COUTO - ESCRITOR MOÇAMBICANO

Sou feliz só por preguiça. A infelicidade dá uma trabalheira pior que doença: é preciso entrar e sair dela, afastar os que nos querem consolar, aceitar pêsames por uma porção da alma que nem chegou a falecer”.

FELPUDA

Nesta reta final de campanha, o eleitorado de Campo Grande está tendo de ter muita paciência para aturar os ataques entre adversários nas redes sociais. Uns e outros se fazem de vítimas nessa troca de mísseis, e ao mesmo tempo posam com cara de paisagem. Muito cômodo, aliás, para aqueles que são os donos dos arsenais. Que ninguém se iluda: no campo político minado, a centopeia mais ingênua anda de perna de pau. Imaginem as outras...

Cenário

A prefeita Rhaiza Matos, de Naviraí, que disputa a reeleição, vive um cenário diferente de quando foi vitoriosa em 2020. Ela entrou no páreo um dia antes do pleito, com o falecimento do seu pai, o então deputado estadual Onevan de Matos.

Mais

O deputado Onevan era considerado o candidato preferido do embate. Assim, sem nunca ter disputado uma eleição e, é claro, não ter feito campanha, Rhaiza assumiu o lugar e conquistou a cadeira mais cobiçada da administração municipal.

Jessica Buainain de Castro e Dra. Lizabel Gemperli

Paulo Borges

Adivinhões

Nesta semana que antecede as eleições para prefeitos e vereadores, o que mais se ouve são as “previsões dos oráculos das esquinas”. Em cada uma delas há alguém falando, com autoridade, quem vai para o segundo turno e os vereadores a serem

eleitos em Campo Grande. Assim como neste calor abrasador há um sol para cada pessoa, o mesmo parece ocorrer com as tais bolas de cristal.

Mas...

O interessante, para não dizer outra coisa, é que, pelo tanto que se ouve, haverá “mais candidatos” do que vagas na nova fase

da disputa pela prefeitura. Isso sem contar os que falam em vitória no primeiro turno. Por essas previsões amalucadas, teriam de haver mais do que 29 cadeiras na Câmara Municipal de Campo Grande.

Pelo contrário

Pesquisa do DataSenado, realizada neste ano, vem confirmar o que alguns poucos políticos já sabem há muito tempo e que pode ser aplicado em Campo Grande: a maior parte da população brasileira com direito ao voto não se considera politicamente nem mais à direita nem mais à esquerda nem mais ao centro.

Cá por essas bandas, o que falam é que o cidadão quer saber quem tem propostas para resolver os problemas mais simples da cidade, mas que incomodam muito. O resto é “encheção de linguiça”, arrematam.

*Colaborou Tatyane Gameiro