Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 21 de junho de 2023

Henry Ford empresário americano

"Se o dinheiro for a sua esperança de independência,

você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste

numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência".

FELPUDA

Ameaça de sair do partido que vem sendo feita por conhecida figura política não passaria de mais um ingrediente para manutenção de pseudoconflito interno. A realidade é que, legalmente, a mudança de sigla só poderá ocorrer na abertura partidária, em março de 2026, caso contrário resulta em perda de mandato. A exceção é para casos de fusão ou fim de legendas, desvio de programa partidário ou grave discriminação pessoal. O que, por enquanto, não é o caso. Portanto...

No leme

Além das oito superintendências e das três fundações sob o seu comando, o secretário Marcelo Ferreira Miranda está também acumulando as funções de diretor-presidente da Fundação de Cultura.

Mais

É sabido que o setor não é, digamos assim, "mamão com açúcar", até porque já vem ocorrendo, embora tímidas, reações de alguns setores após a mudança sacramentada no dia 19, quando o então titular pediu o boné.

Devidamente vestido a caráter no papel de "nhô prisidenti", o deputado Gerson Claro foi o anfitrião no Arraiá da Alems, realizado na noite de 10 graus do dia 16. Um dos convidados foi o seu "cumpádi" da política, o governador Eduardo Riedel. O evento foi no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e recebeu 1,2 mil visitantes.

Henrique de Medeiros e Adriana Estivalet

Luciana Tranchesi e Marcella Tranchesi / Ale Virgilio

Sonho meu...

O desejo pode ser muito, mas a probabilidade é pouca, tem dito político que conhece as entranhas do poder, sobre o assanhamento por uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Três dos seus sete integrantes estão afastados das funções por determinação judicial, mas apenas uma dessas cadeiras é de indicação da Assembleia Legislativa de MS, enquanto as duas restantes são para oriundos dos quadros de auditor e do Ministério Público de Contas.

Não há vagas

O fato é que, das sete cadeiras, quatro são de indicação do Legislativo e três do Poder Executivo, sendo duas para integrantes da área técnica do TCE e outra de livre escolha do governador. Os conselheiros afastados não perderam as vagas, que estão sendo ocupadas interinamente, e, para isso ocorrer, a previsão é de longa batalha jurídica. Já dos outros quatro que lá estão, nenhum quer se aposentar. Resumo da ópera: não há cadeira disponível para ter um novo conselheiro. Assim, tudo por enquanto não passa do "tão somente querer".

Digital

Inquérito civil foi instaurado para apurar se servidor público andou "exagerando" no recebimento de diárias. O fato chamou atenção porque os dados constam no portal da transparência de prefeitura do interior de MS, e o detalhamento de empenhos evidenciou

que haveriam irregularidades.

*Colaborou Tatyane Gameiro

