Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 26 de abril de 2023

Andre Saut - escritor brasileiro

"Se o teu mundo estiver de cabeça para baixo lembre que, então, o céu é teu chão. E agora você pode ter a oportunidade de voar simplesmente correndo”.

FELPUDA

Partido poderá ficar desfalcado de alguns nomes caso as articulações para eventuais candidaturas a prefeitos não encontrem respaldo junto às lideranças. Há quem garanta que estaria havendo, inclusive, muitos descontentamentos, pois tem gente sentindo que suas respectivas batatas estão assando.

Se isso ocorrer, uns e outros poderão seguir em outra direção. Como disse John Kennedy: “A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente vão com certeza perder o futuro”.

Operação

Encerra-se hoje a fiscalização em 18 escolas municipais urbanas, de 18 municípios, das seis regiões do Estado. O trabalho está sendo feito por 12 auditores do Tribunal de Contas de MS.

É uma operação nacional que visa verificar a infraestrutura de 1.088 escolas públicas, escolhidas a partir de indicativos de situações críticas relacionadas à infraestrutura que constam no Censo Escolar 2022.

Raios X

A iniciativa dessa fiscalização é da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Depois da coleta das informações, serão elaborados dois tipos de relatórios, um nacional e outro por estado, que posteriormente serão encaminhados para cada Corte Fiscal. A estimativa é que esses documentos sejam divulgados no dia 27.

Pesquisa de pós-doutorado com duas plantas de Mato Grosso do Sul está sendo desenvolvida pela professora dra. Silvia Benedetti, do curso de Engenharia de Alimentos da Unidade de Naviraí da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na Universitat Politècnica de Catalunya, em Barcelona, Espanha. O estudo é da ora-pro-nóbis (Pereskia gradifolia) e da moringa (Moringa oleifera). Com duração de um ano e aprovado pelo CNPq, o trabalho objetiva utilizar método inovador para concentração de compostos bioativos das plantas brasileiras.

Tina Romero com a filha Maria Luisa. Foto: Arquivo pessoal

Isa Maffei. Foto: Iude e André Ligeiro

Novela

A briga pelo comando do União Brasil em Mato Grosso do Sul ganhou mais um capítulo nessa novela política, que poderá ter fim surpreendente e que não deverá ser com o tradicional “felizes para sempre”.

Desembargador validou eleição feita anteriormente que colocou à frente do diretório integrante do time da senadora Soraya Thronicke, mas a direção nacional tratou de convocar novo pleito interno. A ex-deputada Rose Modesto anunciou que vai concorrer. E durma-se com um barulho desse.

Nota

A 44ª Promotoria de Justiça entrou em campo para que o Tribunal de Justiça de MS republicasse edital do 33º Concurso para Juiz Substituto, a ser realizado dia 30, devidamente retificado, constando a existência de vagas para pessoas com deficiência.

Houve ainda a recomendação para que, alternativamente, fosse feita a suspensão do certame. O presidente do TJMS, Sérgio Martins Sobrinho, divulgou esclarecimento informando que a presidência da banca examinadora respondeu ao ofício “repelindo veementemente a tentativa de tumultuar o certame”. A nota pode ser lida no site: tjms.jus.br/noticias.

Cresceu

O mercado brasileiro de veículos leves eletrificados comercializou 5.989 unidades em março, representando crescimento de 55,5% em relação a março de 2022 (3.851). A informação é da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Aniversariantes