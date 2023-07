Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 26 de julho de 2023

ÉRICO VERÍSSIMO ESCRITOR BRASILEIRO

"Eu não devia observar tanto, pensar tanto.

Se vivesse mais no ar, era mais feliz. Quando a gente

quer olhar tudo, acaba descobrindo o que há de feio no mundo".

Felpuda

Em Mato Grosso do Sul, pelo que se vê por aí, o distinto eleitor deve ir se acostumando às denominações que serão muito utilizadas, como centro, centro-direita, centro-esquerda, federação e oposição responsável. Tudo isso para justificar futuras alianças nas eleições de 2024, para prefeito e vereadores, quando integrantes de partidos com doutrinas diferentes estarão juntos no palanque. No popular: uns e outros no mesmo balaio de gato. Vai vendo

Valiosas

Desde 2018, quando o Brand Finance iniciou o ranking Luxury & Premium, a Porsche é a marca de luxo mais valiosa do mundo. Há 5 anos, era avaliada em R$ 59,5 bilhões. Agora, passou para R$ 195,4 bilhões. Em seguida está Louis Vuitton, que mantém a segunda posição no ranking, a qual foi conquistada no ano passado. Desde então, a marca é avaliada em US$ 26,29 bilhões.

Mais

As 10 marcas de luxo mais valiosas do mundo, segundo o ranking do Brand Finance, são: Porsche (US$ 36,75 bilhões), Louis Vuitton (US$ 26,29 bilhões), Chanel (US$ 19,38 bilhões), Gucci (US$ 17,83 bilhões), Hermès (US$ 14,16 bilhões), Dior (US$ 13,15 bilhões), Cartier (US$ 12,53 bilhões), Rolex (US$ 10,71 bilhões), Tiffany & Co (US$ 7,43 bilhões) e Ferrari (US$ 7,42 bilhões).

Após atingir £ 74 milhões (cerca de US$ 94,3 milhões), "Dame mit Fächer" ("Lady with a Fan"), de Gustav Klimt (1862-1918), tornou-se a pintura mais cara a ser vendida em leilão na Europa, durante o evento da Sotheby's London Modern and Contemporary Evening.

Diná e Paulo Alvares, estreando na corujice com a neta Bella

Layla da Fonseca/Ale Virgilio

Arrepios

Números divulgados de pesquisa sobre os nomes que desejam disputar as eleições a prefeito da Capital acenderam a luz amarela nas cúpulas dos partidos. Isso porque os índices mostraram que não há preferidos e que todos estão no mesmo patamar, não havendo distância considerável de nenhum deles. Assessores passarão a ser cobrados, ainda mais agora, a fim de se tentar aumentar esses porcentuais.

Balanço

Recente julgamento que resultou nas condenações de três envolvidos no assassinato de estudante de Direito foi apenas um dos resultados da Operação Omertà. Segundo o Gaeco, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, o trabalho realizado gerou 19 processos (três assassinatos, plano de morte contra autoridades públicas, organização criminosa, exploração de jogo do bicho, lavagem de dinheiro, uso de arsenal bélico, obstrução à Justiça, corrupção ativa e passiva, extorsão, participação de policial militar na quadrilha, posse ilegal e receptação de munições de origem estrangeira).

Proteção

Está aprovado pelo Senado o projeto de autoria de Daniella Ribeiro (PSD-PB) que prevê o afastamento do lar para agressor em casos de violência sexual, moral ou patrimonial contra a mulher. O texto altera a Lei Maria da Penha, que já previa o afastamento, mas quando é verificada a existência de risco à integridade física e psicológica da mulher ou de seus dependentes. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.

