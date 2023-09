Correio B+

"Desfile Solidário" foi realizado para arrecadar doações à instituição que presta assistência a crianças e adolescentes que lutam contra a Neoplasia

A 23ª edição do “Desfile Solidário” da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST) foi realizado no último sábado (23), no Rio de Janeiro (RJ). Além das crianças e adolescentes assistidos pela casa, o desfile teve a presença de artistas e atletas que atuam como apoiadores de amor da instituição. O cantor sertanejo João Gabriel foi a apresentação musical principal da festa.

O evento contou com a presença do casal dos ex-BBB’s Fran Grossi e Diego Grossi acompanhados do filho Enrico Grossi, do ator Xande Valois, dos atletas Brandonn Almeida, Bruce Hanson, Maria Paula Heitmann, Gabrielle Roncatto, Beatriz Dizotti e Mafe Costa. Além de João Gabriel, o evento também teve apresentações de Zezão e de Júlia Klein.

O “Desfile Solidário” da CACCST acontece duas vezes por ano, sendo um em cada semestre, com o objetivo de arrecadar doações de qualquer valor para a instituição a fim de manter o funcionamento da casa. Também são aceitos itens como alimentos, materiais de limpeza, cestas básicas e produtos de apoio nutricional.

SOBRE A CACCST

A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST) nasceu em novembro de 2000 com aproximadamente 5 crianças a partir de um desejo da Sandra Nóbrega, presidente da Casa de Apoio, que durante um período de tratamento pessoal observou alguns casos de crianças carentes portadoras da Neoplasia. A imensa dificuldade das famílias em iniciar e dar continuidade ao tratamento da doença, tanto por questões relacionadas ao elevado custo dos medicamentos quanto à permanência do acompanhante e do transporte contínuo para a sua realização, foram alguns dos fatores que a comoveram e motivou Sandra a criar o projeto que vem desenvolvendo em parceria com voluntários e doadores de amor.