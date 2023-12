humor

Diogo Portugal volta a Campo Grande e promete, além da resenha cômica sobre "os acontecimentos do momento no Brasil e no mundo", fazer rir com piadas sobre aspectos locais e típicos da Capital

Faz duas semanas que ele estava lá, no banco do programa “A Praça É Nossa”, ao lado de Danilo Gentili e Oscar Filho, integrando o trio de convidados de Carlos Alberto de Nóbrega para turbinar os números de humor da atração televisiva do SBT no aquecimento para o Natal.

Na próxima semana, na terça-feira e na quarta-feira, ele estará no Enjoy Cassino, na Playa Mansa, da aprazível orla marítima de Punta del Este (Uruguai), ao lado de outros dois parceiros do riso, Victor Sarro e Dra. Rosângela, mandando ver nas graças.

E, no último domingo de janeiro (28), ele estará no Palácio Popular da Cultura para comandar, a partir das 19h, o espetáculo “Stand Up Comedy”, definido pelo próprio comediante como “stand up raiz”.

Trata-se de Diogo Portugal, que volta a Campo Grande para uma apresentação que mescla esquetes de seu show mais recente, “Não Me Cobre Coerência”, com textos “totalmente novos e atuais”.

Diogo brinca com “os acontecimentos do momento no Brasil e no mundo”, além de abordar com irreverência temas cotidianos, como o uso da tecnologia no dia a dia, relacionamentos, profissões, filhos, bichos de estimação e até o dia em que fez exame de toque.

O espetáculo é escrito e dirigido pelo próprio humorista de 54 anos nascido em Curitiba (PR), que promete bastante interação com a plateia, especialmente no momento que ele mesmo considera o ponto alto do show e chama de “stand up city”. Ou seja, é aquele momento em que Diogo destila uma série de piadas envolvendo hábitos e idiossincrasias locais das cidades em que se apresenta.

Então é isso mesmo: Campo Grande e sua gente servirão de matéria-prima para gargalhadas durante as resenhas cômicas a serem apresentadas ao vivo, com todo o direito ao politicamente incorreto que marca o perfil do trabalho que tornou o comediante famoso desde os anos 1990 e com o qual ele mantém uma audiência de mais de dois milhões de seguidores em diferentes plataformas da web.

VERSÁTIL

Os ingressos já estão à venda pela internet (pedrosilvapromocoes.com.br) e presencialmente, no estande do Comper Jardim dos Estados, onde as entradas podem sem adquiridas de segunda a sábado, das 13h às 19h.

Confira os valores: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) para o setor B; R$ 100 e R$ 50 para os setores A, C e E; e R$ 80 e R$ 40 para os setores D e F. Classificação indicativa: 18 anos. Mais informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565.

Criador de diversos projetos de humor que ocupam, com sucesso, canais e perfis nas redes sociais, programas de tevê e palcos por todo o País, Diogo Portugal é dono de uma assinatura pessoal versátil na arte do humor, fazendo desde o stand up propriamente dito, quando o artista se apresenta sozinho, em pé e de cara limpa, sem a caracterização de um personagem fictício, às tradicionais esquetes em que encarna os tipos mais hilários e diferentes.

“Senta pra Rir”, “Portugal É Aqui!”, “Hã?!”, “Luciana by Night” e a cáustica série “Fritada” (YouTube e TV paga) são alguns desses projetos. “Não Me Cobre Coerência” é o seu show de stand up mais recente.

Idealizador do Risorama, um festival de humor, criado em 2004, que não para de incentivar e revelar novos talentos, Diogo Portugal foi também curador do festival Risadaria (São Paulo, 2009).

O comediante acumula participações de destaque na televisão, a exemplo do personagem Elvisley, o office-boy do programa “Zorra Total”, e de participações no “Fantástico”, ambos da Globo, no quadro Stand Up Nosso de Cada Dia.

Atualmente, Diogo Portugal faz parte do elenco do “A Praça É Nossa” e seu quadro de humor Fakelive é veiculado no “Programa do Ratinho”, ambos do SBT.

TOQUE DO JÔ

Antes do sucesso nacional como comediante, ele levou o seu jeito bem-humorado para alguns de seus trabalhos do início da carreira, como, por exemplo, publicitário e criador de jingles. Na juventude, Diogo tocava guitarra e baixo em uma banda chamada Pele Sintética, fazendo algumas paródias. Teve um projeto acústico, de nome apimentado, que misturava música com humor, em parceria com Rogério Cordoni.

A verve cômica foi despontando ao longo dos anos 1990, com diversas apresentações em bares e teatros de Curitiba e depois de São Paulo. Até que esteve no talk show televisivo do apresentador Jô Soares (1938-2022), em 2005, o que alçou seu nome a um reconhecimento nacional.

Em 2015, o humorista se uniu ao comediante Danilo Gentili e ao consultor Robson Leiva para inaugurar uma casa de comédia na Flórida (EUA), o The Comedy Club Orlando. Mas não passava de um golpe que vitimou os dois humoristas. Gentili e Portugal processaram Robson Leiva e, em 2020, ganharam o processo de R$ 1,5 milhão.

No mesmo ano, em outubro, estreou o projeto Stand Up Raiz em São Paulo, mais uma parceria com Danilo Gentili e Oscar Filho, que segue em cartaz. O trio lançou, em agosto do ano passado, uma linha de vinhos chamada Putos.

EMPREENDEDORISO

Diogo Portugal também atua como garoto-propaganda, palestrante e mestre de cerimônias. Na palestra “EmpreendedoRiso”, o entertainer motiva e descontrai a plateia ao falar sobre a importância do humor no dia a dia para mobilizar novas experiências na rotina de ambientes empresariais.

“Deu ruim tem que improvisar”, “humor, a menor distância entre dois pontos”, “errar é humano, tropeçar é comum, ser capaz de rir de si mesmo é maturidade”, “feliz é aquele que pode rir de si mesmo, ele nunca deixa de se divertir” são algumas das máximas a que Diogo recorre na palestra.