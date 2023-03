Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 29 de março de 2023

Carl Jung médico suíço

Que insensato eu fui! Como me esforcei para

forçar todas as coisas a harmonizarem-se

com o que eu pensava que devia ser”.

FELPUDA

Dois parlamentares de lados opostos, mais precisamente da direita conservadora e da esquerda, fizeram uma espécie de acordo de cavalheiros para conduzir os debates de forma mais tranquila e sem ataques mais pesados a partir de agora. Tudo por uma questão de manter a saúde, conforme disse um deles, por conta de recomendação médica, com o que o outro prontamente concordou. No popular, é a tal expressão: “Para não dar sorte para o azar”. E por aí vai...

Pingos nos is

A formação do Colégio de Líderes na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, constituído pelo presidente da Casa e pelos comandantes das bancadas da maioria e das minorias, dá àquele poder uma imagem de fortalecimento da classe política.

Mais

Na opinião de alguns deputados, nos últimos anos havia uma espécie de “divisão interna”, com as questões administrativas dando o tom, quando deveria ser a política. Eles acham que começou o resgate do que é verdadeiramente um parlamento. Tomara!

Marinha do Brasil/Divulgação

Com propulsão diesel-elétrica, o submarino S-41 Humaitá passou, durante este mês, por testes de imersão dinâmica e em grande profundidade, no litoral do Rio de Janeiro, para que possa ser incorporado definitivamente ao Serviço da Armada. Será mais um meio naval a reforçar a proteção das águas jurisdicionais brasileiras no Atlântico Sul. O cronograma aponta para a possibilidade da transferência do S-41 para o Setor Operativo no segundo semestre deste ano.





Rita de Cassia Freire Gonçalves Ancelmo e Sérgio Ricardo Paulino Ancelmo/Arquivo pessoal



Beatriz Bonner/Lucas Jones

De olho

Campo Grande tem pelo menos 50 locais utilizados em diversos bairros como pontos de descarte de lixo por parte dos sujismundos. Muitas são as reclamações de moradores, e agora a prefeitura promete jogar pesado contra essa tchurminha de irresponsáveis, nesses tempos de dengue e de outros tipos de doenças. Além de intensificar a fiscalização, utilizará câmeras de monitoramento (24 horas e com ângulo de 360 graus) para flagrar e multar os infratores. Vale ressaltar que as multas nesses casos variamde R$ 2.944,50 a R$ 11.778,00.

Em análise

O secretário de Governo, Pedro Caravina, e o reitor da Universidade Estadual de MS, prof. dr. Láercio Alves de Carvalho, estão analisando a implantação de cursos presenciais de Direito e Educação Física em Bataguassu. Ambos já fizeram visita técnica ao Centro Educacional Juventude do Amanhã, onde também funciona o polo Universidade Aberta

do Brasil.

Por vídeo

A professora Gleice Jane tomará posse como deputada estadual no dia 11 de abril e, como está em tratamento médico (tem síndrome de Guillain Barré), deverá participar das sessões por videoconferência na maioria das vezes. Isso é o que ficou definido com o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro, e demais integrantes da Mesa Diretora. A futura parlamentar explicou que a recuperação de sua doença, que afeta o sistema imunológico, é “dia a dia”.



Colaborou: Tatyane Gameiro