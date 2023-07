Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 5 de julho de 2023

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

MIA COUTO ESCRITOR - MOÇAMBICANO Velho, não. Entardecido, talvez. Antigo, sim.

Me tornei antigo porque a vida, tantas vezes, se demorou.

E eu a esperei como um rio aguarda a cheia”.

FELPUDA

Legislativo de município de interior de Mato Grosso do Sul teve de suspender “imediatamente” licitação para contratação de agência de publicidade por algumas questões, como pesos distintos para o índice técnico em relação ao de preços, tendo o primeiro excessiva valoração (70%) sem que houvesse justificativa para tanto. Outro item foi a exigência de que os participantes fossem filiados a sindicatos ou associações do ramo, o que fere a legislação. A determinação para suspender foi do Tribunal de Contas do Estado.

Mais novos

De acordo com o sistema de idade mais comumente usado na Coreia do Sul, considera-se que as pessoas têm 1 ano ao nascer. A cada 1º de janeiro, 1 novo ano é adicionado. Agora, porém, é obrigatória a adoção do padrão internacional



Obrigatória

No dia 28 de junho, os sul-coreanos ficaram 1 ou 2 anos mais jovens, pois entrou em vigor a nova lei que exige o uso apenas do método internacional de contagem de idade, substituindo o tradicional.

Do total de 88 militares candidatos, 27 chegaram à etapa final do Curso Expedito de Operações no Pantanal, realizado pela Marinha durante quatro semanas, com treinamento rigoroso para a aplicação de técnicas de combate específicas em ambiente operacional da região, com recursos disponíveis na natureza e com sobrevivência em locais hostis. A formatura foi no dia 30 de junho, no 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Ladário. O Pantanal, com área de mais de 140 mil km², é a maior planície alagável do mundo.

Maira Pires de Rezende

Denise Lunardi Scussolino

Punição

Ex-vereador e ex-secretário foi condenado pela Justiça por improbidade administrativa e a pagar multa de mais de R$ 50 mil, pois, quando na ativa, teria arrumado emprego fantasma para o cunhado. O dito-cujo alega que seu ungido não tinha nenhum laço familiar quando nomeado. A defesa promete recorrer.

Ninho

Quem estará em Campo Grande neste sábado, a fim de cumprir agenda com os colegas tucanos, é o presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, que também é governador do Rio Grande do Sul pela sigla. Como o partido está realizando o evento “Diálogos Tucanos” Brasil afora, Eduardo Leite virá para falar, ouvir e debater questões sobre o presente e o futuro da legenda. A reunião será no diretório regional do PSDB na Capital.

Polemizando

Parlamentar apresentou proposta que vai aumentar ainda mais as reações aos seus projetos de lei, que são apontados como conservadorismo extremo. Desta feita, ele quer que seja vedada a destinação de recursos públicos de “qualquer natureza” a reuniões públicas ou privadas que defendam “qualquer tipo” de apologia ou liberação de “qualquer substância entorpecente”. Se for aprovado e sancionado, as festas e os festivais “disso e daquilo” correm risco, pois duas drogas lícitas – o cigarro e o álcool – se fazem presentes

