Anthony Hopkins - Ator inglês Minha filosofia é: não é da minha conta o que as pessoas dizem

de mim e pensam de mim. Eu sou o que sou e faço o que faço.

Eu não espero nada e aceito tudo. E isso torna a vida muito mais fácil”. FELPUDA

Quem está “apanhando” nas redes sociais é figurinha que se acha carimbada, mas que, depois do insucesso nas urnas cá por essas bandas, tanto insistiu que conseguiu uma boquinha em órgão federal. Talvez vislumbrando a possibilidade de conquistar cargo em outros Poderes, vem tecendo loas a nome que não tem simpatia nenhuma da população, mas que está prestes a ganhar cadeira cobiçada em local que é chamado de “Olimpo”.

Assim, vem “levando lenha” por tabela.

Título

A cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, conquistou o título de Capital Nacional dos Parques Temáticos, conforme publicação no Diário Oficial da União do dia 29 de novembro. Conhecido por ser local de descanso e de lazer, o município recebe pelo menos 9 milhões de turistas por ano.

Mais

Entre as suas principais atrações está o Parque Terra Mágica Florybal, um dos melhores do mundo, segundo o site TripAdvisor. O mais recente parque da cidade é o Space Adventure, um dos únicos oficiais da Nasa fora dos Estados Unidos.

O Coral Canto em Campo, sob a regência do pastor Rayse Moralves, e com a participação especial do frei Aluísio Alves, vai apresentar sua Cantata de Natal na Capela de Santa Isabel da Hungria, no Hospital São Julião, em Campo Grande, no dia 8, às 19h30min. O coral é formado por cantores de diversas igrejas batistas, e no mês de dezembro se apresenta em variados locais, priorizando os hospitais, levando mensagens de fé, esperança e paz.

Tom

As adequações que o governador Eduardo Riedel deverá promover em sua equipe por conta da exoneração de dois secretários-adjuntos e da saída do secretário de Governo Pedro Caravina deverão ter, dizem nos bastidores, “a sua cara”. Embora focado

em uma administração prioritariamente técnica, ele começará a dar um tom mais político à sua gestão. A conferir.

Especulações

Com a saída de Pedro Caravina da Secretaria de Governo de MS para reassumir sua cadeira de deputado estadual, começaram as especulações sobre quem deverá ser o seu substituto. Muitos nomes estão sendo dados como certos, mas, por enquanto, o silêncio é geral por parte das fontes da Governadoria.

O que se fala é que não deverá ser do time do ex-governador Reinaldo Azambuja.



Autopromoção

A conduta do juiz Luiz Gomes da Rocha Neto, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, será apurada pela Corregedoria Nacional de Justiça. Ele estaria supostamente exercendo atividades incompatíveis com a magistratura, praticando autopromoção e superexposição em redes sociais, além de manifestações político-partidárias. De acordo com a decisão, o juiz desenvolve projeto e divulga peças publicitárias em que constam logomarca e imagem dele, “em aparente falta de observância ao princípio

da impessoalidade”.



Colaborou Tatyane Gameiro