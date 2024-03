Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 6 de março de 2024

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Jean-Paul Sartre - Escritor francês "O importante não é aquilo que fazem

de nós, mas o que nós mesmos fazemos

do que os outros fizeram de nós”. FELPUDA

Nos bastidores, em rodinhas de conversas, o que se fala é que a acomodação de certa figurinha foi apenas uma estratégia, a fim de retirá-la dos holofotes, isto é, do foco de possível escândalo. A ação, dizem, teve muito de camaradagem, até porque há quem afirme que o caso tem, digamos, certa capilaridade e que poderá se estender como novelo de linha desenrolando ladeira abaixo. Fala-se ainda que, em um futuro não tão distante, o cargo poderá ficar vago. A conferir.

Semelhança

Enganou-se quem achava que a indefinição do PL em definir pré-candidatura ou fazer aliança seria apenas na Capital. Em Dourados, segundo maior colégio eleitoral de MS, a situação é semelhante. Embora fale-se em uma articulação da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, do PP, a fim de que o ex-presidente Jair Bolsonaro determine que o seu partido, o PL, apoie o prefeito Alan Guedes, o deputado federal Rodolfo Nogueira afirma que a legenda deverá ter candidato. Porém, faz uma ressalva: o seu chefe-capitão é quem decidirá. É esperar para ver.

Venha, mas...

Enfim, o ex-deputado Marçal Filho foi salvo pelo gongo e deverá se filiar ao PSDB. Após ser divulgado pelo Diálogo de que ele estava em uma situação difícil, pois havia deixado o PP com aceno para retornar ao ninho e ser pré-candidato a prefeito de Dourados, mas que ele vinha enfrentando reações, eis que lideranças tucanas decidiram marcar sua filiação para o dia 15. Um porém: chega, mas sem ter certeza nenhuma, de que será o nome a ser referendado como indicado para a disputa ao comando da prefeitura.





A freira Nair Ferreira de Brites, 83 anos, celebra 65 deles dedicados à vida religiosa na Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo de Gysegem. Natural de Ponta Porã, após ter feito três votos – “obediência, castidade e pobreza” –, exerceu uma série de atividades sociais em vários estados e países, como Paraguai e Bélgica. Formada em Psicologia, ainda continua em plena atividade religiosa e trabalhando em Campo Grande.

Tô fora

O ato de renúncia, ao que parece, virou moda na Câmara Municipal de Campo Grande. O primeiro foi do então vereador João César Mattogrosso (PSDB), que abriu mão do cargo para ser deputado estadual por alguns meses. Depois de devolver a cadeira, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil de MS. Agora, é o também vereador tucano Ademir Santana que está deixando de vez a Câmara. Ele sai para atuar na campanha do pré-candidato do PSDB a prefeito, deputado Beto Pereira.

Titular

A renúncia de Ademir Santana beneficia o vereador Claudinho Serra (PSDB), que deixa definitivamente a condição de suplente. O retorno de João Rocha para a Câmara da cidade, após sair da Secretaria Municipal de Governo, da prefeita Adriane, tiraria Serra da cadeira. Contudo, com Santana abrindo mão do mandato, o colega ficará com a titularidade da vaga.

Prestígio

O agora deputado estadual Paulo Duarte (PSB) teve sua posse, no dia 5, aliás muito prestigiada, pois reuniu o governador, o vice e três ex-governadores. Na turma do gargarejo, marcaram presença o tucano Reinaldo Azambuja e André Puccinelli (MDB), enquanto no plenário estava o hoje colega parlamentar José Orcírio, do PT. Já na Mesa Diretora estava o atual gestor Eduardo Riedel, e entre os convidados, o vice Barbosinha, que também foi deputado estadual. Depois do evento de posse, foram só elogios.

