Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 6 de setembro de 2023

Martin Luther King - Pacifista americano

Suba o primeiro degrau com fé.

Não é necessário que você veja toda a escada.

Apenas dê o primeiro passo”.

FELPUDA

Vereadores de cidade do interior de Mato Grosso do Sul dobraram os seus proventos de 2022 com diárias que, aliás, apresentaram valores bem superiores aos de outras câmaras municipais. Diante disso, por recomendação do Ministério Público, as excelências não só terão que detalhar os gastos, como também a Casa de Leis terá que diminuir os valores dessas diárias. Detalhe: o município é um dos que menos arrecada no Estado e a farra no ano passado superou a bagatela dos R$ 400 mil. Pode?

Apoio

Toda quarta-feira, das 19h às 20h30min, a Clínica-Escola de Psicologia da UCDB promove gratuitamente encontros do projeto Sobre o Viver, grupo de apoio a pessoas em luto por suicídio.

Mais

Os participantes podem frequentar quantas reuniões acharem necessário ou, se preferirem, participar assiduamente. Os interessados devem fazer inscrição prévia. Mais informações: site.ucdb.br.

Pela segunda vez, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) alcançou o primeiro lugar no Ranking da Transparência do Poder Judiciário. O órgão regional obteve o primeiro lugar entre todos os 94 tribunais e conselhos, de seis segmentos do Poder Judiciário (conselho, eleitoral, estadual, federal, militar e superior), por cumprir 100% dos quesitos exigidos, juntamente a outras cinco instituições: TJ-BA, TJ-MA, TRT 24, TRE-BA e TRE-PB. Para alcançar esse resultado, o TRE-MS atendeu a todos os 84 itens avaliados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Tatá Marques e Michele Massochin Jairo de Sender e Erick Figueira de Mello



Lance

A nomeação de Tenente Portela (PL) para a Defesa Civil pela prefeita Adriane Lopes é mais um lance na movimentação das pedras do tabuleiro político de 2024 para a disputa da Prefeitura de Campo Grande. Amigo de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, o mais novo servidor chega com a possibilidade de compor a chapa majoritária que vem sendo trabalhada em uma possível aliança.

Aposta

Nome escolhido a dedo por Bolsonaro para ser o primeiro-suplente da senadora Tereza Cristina (PP), Tenente Portela passa a ser a maior aposta do ex-presidente para fortalecer, por meio de alianças, o PL em Campo Grande. Pois isso acontencendo, a prefeita Adriane Lopes, que tentará a reeleição e já tem na figura de Tereza Cristina a sua madrinha política, entrará também com um fortíssimo padrinho.

Balaio

Composto de várias correntes internas, o PT em Campo Grande vê as eleições municipais como o possível remédio para se fortalecer. Para isso, porém, está precisando se entender, uma vez que fechou reunião ocorrida no dia 4 com seis nomes para a disputa de 2024. Até quem havia anunciado que estaria fora do embate recuou e está na lista de candidatáveis.

Colaborou Tatyane Gameiro