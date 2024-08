Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 7 de agosto de 2024

CULTURA

Vencedor de seis Grammys Latinos, Lenine se apresentará em Campo Grande ao lado do grupo Spokfrevo Orquestra

Lenine se apresentará junto à Spokfrevo Orquestra, prometendo um espetáculo que combinará sucessos da MPB com clássicos do frevo. Foto: Divulgação

Cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista, letrista, ator, escritor, produtor musical e atração confirmada no MS ao Vivo, Lenine irá se apresentar gratuitamente no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, no dia 18 de agosto.

Com show previsto para começar às 17h, Lenine é mais um na rodada de atrações do MS ao Vivo. O projeto é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria do Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e do Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sesc-MS)

O artista estará acompanhado do grupo musical brasileiro Spokfrevo Orquestra, dirigido pelo maestro Spok. O grupo se destaca em razão da interpretação inovadora do frevo, um gênero musical e de dança tradicional do Nordeste do Brasil. Durante o MS ao Vivo, a união do grupo com Lenine, dos mais respeitados cantores e compositores brasileiro, deve trazer para Campo Grande algo verdadeiramente especial.

Lenine, nome artístico de Osvaldo Lenine Macedo Pimentel, é um dos mais influentes e inovadores músicos brasileiros. O cantor é conhecido por sua habilidade única em misturar diversos gêneros musicais, incluindo MPB, rock, funk, e música regional nordestina.

Sua carreira começou a ganhar destaque na década de 1980, e desde então, coleciona seis Grammys Latinos e diversos prêmios no Brasil e no mundo. Dentre os seus maiores sucessos, estão “Jack Soul Brasileiro”, uma das músicas mais emblemáticas de Lenine, que mistura influências de samba, funk e rock, e “Toda Forma de Amor” uma das mais queridas pelos fãs.

Além de Lenine, Guilherme Rondon, instrumentista, cantor, compositor e arranjador nascido em Corumbá, no Pantanal do Paiaguás, fará parte das atrações confirmadas. O cantor e compositor será responsável por abrir o show de Lenine.

Guilherme começou sua jornada musical na infância, quando aprendeu a tocar piano com sua mãe. Em 1967, mudou-se para São Paulo e passou a tocar violão de forma autodidata. Posteriormente, estudou na escola de música Clam (Canto Livre de Aprendizado Musical), fundada pelo Zimbo Trio.

Reconhecido por sua capacidade de fundir elementos da música do Pantanal com influências diversas, Rondon se destaca pela inovação e pela valorização das tradições culturais do Centro-Oeste, alguns de seus maiores sucessos incluem “O canto do Pantanal”, “Beira do Rio” e “Viva o Pantanal”.

Junto de Lenine e da Spokfrevo Orquestra, Guilherme deve enriquecer o domingo cultural na capital campo-grandense.

Confira a programação:

