Confira a coluna Diálogo, na íntegra, desta quinta-feira, 05 de janeiro de 2023

A paraense também escreveu e protagonizou monólogo sobre as dificuldades da carreira artística, e estrelou o longa independente "Tiana"

Atriz e empreendedora, Yara Castanha está no ar em "Mar do Sertão" na TV Globo Divulgação

Atriz, modelo, mãe solo e empreendedora – as faces da paraense Yara Castanha são diversas, e ela entra na reta final em “Mar do Sertão”, novela das 18h da Globo, escrita por Mário Teixeira e dirigida por Allan Fiterman. Na trama, ela é Dalila, um dos pivôs da briga entre Vespertino (Thardelly Lima) e Mirinho (Lucas Galvino).

"O mais legal é que era pra ser uma participação única, mas depois de ver o resultado a produção decidiu criar uma personagem recorrente.

Thardelly e Lucas são de um talento a uma reciprocidade sem igual e a equipe é super atenciosa. É aquele tipo de trabalho que mais parece uma festa, quando acaba fica o desejo de quero mais. Agora podemos ver quem a Dalila é de verdade, com toda sua leveza, alegria e sensualidade", acrescenta.

Com uma infância ligada duretamente a arte, Yara descobriu o teatro nos corais da igreja em Parauapebas, cidade no interior do Pará.

Quando fez 20 anos, deixou o conforto de casa e partiu para o Rio de Janeiro, onde se formou em Artes Cênicas pela CAL (Casa de Artes de Laranjeiras). Foi então que decidiu escrever e idealizar seu próprio espetáculo – “Quando eu entro em ebulição”.

Yara nos estúdios da TV Globo - Divulgação

"É um monólogo que surgiu do desejo ardente de falar sobre os percalços da vida do artista, principalmente aqueles que não moram nos grandes centros urbanos. E começa com uma indagação; “por que diabos alguém acorda um dia e decide ser artista? Decide ter instabilidade financeira. Decide emprestar seu corpo, sua mente e suas emoções para poetizar a vida de outros, muitas vezes se ferindo para ter o melhor resultado. Por quê? Eis a questão”. A partir daí surgem as respostas. Uma das melhores sensações é ver meus companheiros de palco emocionados no final, se reconhecendo naquela narrativa", detalha Yara.

Além dos palcos, a atriz protagonizou “Tiana” (2018), longa independente dirigido e produzido por Anderson Aguiar, e baseado na personagem criada por Victor Mendes.

O filme é uma comédia romântica que fala sobre as diferenças entre querer e poder, e pode ser assistido gratuitamente no Youtube, no canal oficial da produtora (Sete Alfa Produções).

Yara também é empreendedora da área de beleza- Divulgação

"Tiana é uma baiana arretada, com uma personalidade peculiar. Ela não mede esforços para conquistar o homem que julga ser o grande amor da sua vida, e a partir daí começa com uma artilharia pesada em prol desse objetivo. A trama se baseia nessa paixão de grande fervor, e no final a mensagem principal cai como uma luva na cabeça dela. Mas não vou dar spoiler, vocês precisam assistir", brinca.

Junto da carreira artística, um de seus maiores sonhos era empreender e durante a pandemia sua vida se transformou. Após descobrir que seria mãe, decidiu usar seu conhecimento na área da beleza, na qual trabalhou como modelo e foi intitulada “Miss Parauapebas”, para abrir seu próprio estúdio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro

"Não vou mentir, ser mãe e profissional sozinha é um desafio. A profissão de artista é maravilhosa, mas traz consigo uma certa instabilidade. Por isso comecei a estudar bastante empreendedorismo e tudo relacionado ao setor. E sou grata, porque se não fosse meu filho eu iria demorar pra tomar essa decisão, e não teria essa alegria tão grande. De certeza forma, ele me ajudou a ser a pessoa que me tornei hoje", explica.

Yara Castanha - Divulgação

O espaço oferece diversos serviços, para homens e mulheres. Entre eles estão: salão de beleza, barbearia, estética geral e harmonização facial. Em 2023, ela pretende lançar ainda sua própria linha de cosméticos, baseada não apenas em sua imagem, mas na sua história.

"Acredito que o valor principal do estúdio é levar autoestima para as pessoas. Eu sempre digo que temos que ser bons, e a maior bondade que existe é nos olhares primeiramente com amor e admiração. E não quero ser apenas um espaço de beleza, mas de pessoas, experiências, felicidade e poder", finaliza.