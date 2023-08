Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023

Sócrates - filósofo grego

"Às vezes você tem que levantar paredes, não para afastar as pessoas, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-las".

FELPUDA

É dado como certo que determinada personagem política terá de arrumar as malas e desembarcar do veículo integrante de comboio formado por necessidade dos acertos do "dono da garagem" para admitir "condutores" indicados pelos novos amigos. Os comentários aumentam a cada dia e, inclusive, há até quem venha especulando sobre uma possível ação para não deixar a figurinha no sereno por muito tempo. O problema é que, assim como está sem espaço lá, o mesmo ocorre cá. Portanto...

Cerca de 1.500 objetos do cantor Freddie Mercury, do Queen, incluindo a famosa coroa e capa vermelha usadas pelo artista em "God Save the Queen?", além de figurinos, canções manuscritas e obras de arte, serão leiloados no período de 6 a 14 de setembro, em Londres.

Outra peça importante que estará à venda são as nove páginas da letra da música "We Are The Champions", uma das mais conhecidas do grupo, escritas à mão pelo cantor. O preço é estimado entre 200 mil e 300 mil libras (cerca de 220.250 a 373.300 dólares). Até 5 de setembro, data em que Fred completaria 77 anos, a Sotheby's exibirá os itens para visitas.

Quem colocou as peças em leilão foi Mary Austin, ex-mulher e melhor amiga de Mercury. De acordo com a imprensa britânica, a decisão de vender os pertences fecha um capítulo especial em sua vida.

Bia Cavassa e Isabelle Cavassa. Foto: Arquivo pessoal

Carol Ugolini. Foto: Ale Virgilio

Cachimbo da paz

Foi mais rápida do que se pensava a solução do problema e, assim, os dois vereadores que andaram se estranhando ficaram como o fim de histórias para alegrar os corações dos mais sensíveis, ou seja, felizes para sempre. A "turma do deixa disso" foi competente para acabar com o conflito entre Professor Jauri (PSDB) e Coronel Villasanti (União), que já podem tomar cafezinho juntos contando anedotas. Realmente é a tal da dinâmica...

Tudo igual

Ferrenho opositor e crítico da prefeita Adriane Lopes, o vereador Marcos Tabosa (PDT) votou favoravelmente ao projeto que concede gratificação de insalubridade e regulamenta a jornada de trabalho dos agentes de endemia e de saúde. Quem achou que ele tinha "mudado de lado" enganou-se, pois, segundo sua assessoria, Tabosa continuará sendo oposição e auxiliou na aprovação da proposta porque esta beneficia aquelas categorias.

Concorrência

Embora aliados de primeira hora, PSDB e PP têm diferenças no que se relaciona à disputa pela Prefeitura de Campo Grande, e, assim, os mais antenados têm percebido que cada uma das siglas não quer "perder ponto" para a outra. Quando uma delas faz grande evento que ganha holofotes, a outra trata de fazer ato que cause mais impacto. Depois do lançamento da programação do aniversário de Campo Grande pela prefeita do PP, já tem gente esperando o que virá do ninho tucano relacionado à data.

