Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 12 de maio de 2023

Érico Veríssimo - escritor brasileiro

O amor está mais perto do ódio do que a gente geralmente supõe. São o verso e o reverso da mesma moeda da paixão. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença..."

FELPUDA



Após várias alfinetadas, algumas mais contundentes, figurinha conseguiu alinhavar uma conversa no ateliê político. E a costura está dando resultado, pois o modelito neste ano pré-eleitoral está sob medida, conforme o combinado. Para a confecção ficar tal qual o gosto de ambos, rasgou-se muita seda em busca, também, do caimento perfeito do até então freguês exigente. Resta saber se, apesar de tudo isso, não haverá necessidade de remendas no futuro. É esperar e conferir.



Pesos e medidas



Certo político não fica nem vermelho ao adotar a famosa frase de Maquiavel: "Aos amigos os favores, aos inimigos, a lei". Assim, quando interesses de companheiros estão sendo ameaçados, o dito-cujo adota postura de defensor resoluto, mostrando-se até condescendente caso uma reação mais rigorosa venha a ser tomada. Se for ao contrário, vocifera e exige medidas punitivas para quem, assim como o amigo, reagir da mesma forma. Dá licença, vai!

Dança



No Teatro Glauce Rocha, a mostra United Dance recebe, em sua programação, quatro grupos neste fim de semana:

Cia de Dança do Pantanal e Cia Dançurbana (sábado), além de Cia Selma Azambuja e Sôma Cia de Dança (domingo). Com apresentações às 19h30min, serão exibidos diferentes estilos de dança. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados a partir das 18h.

Mais informações podem ser consultadas no Instagram @uniteddancebrasil.

Luiz octávio Pinho e Patricia Pinho

Carol Feld

Fervilhando



Com a possibilidade de três conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) perderem seus cargos, conforme o andamento dos processos em estância superior, originados por denúncias de corrupção, intensificou-se a disputa nos meios políticos. Vale ressaltar que, para composição das sete vagas, quatro nomes são da escolha da Assembleia Legislativa e outros três do Poder Executivo. Entre elas, uma destinada a auditores, outra ao Ministério Público do TCE-MS e a terceira é de livre escolha do governador.

Sim ou não?



Continua o imbróglio envolvendo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e o Ministério Público do Estado de MS (MPMS) sobre o concurso para juízes substitutos, realizado no dia 30 de abril, que não teria destinado vagas para pessoas com deficiência. Apesar da "recomendação" do MPMS, que sugeriu que o certame fosse cancelado, o TJMS manteve as provas. Agora, o Ministério Público Federal entrou em campo e instaurou procedimento para acompanhar se houve reserva ou não.

Silêncio



No dia 17, haverá audiência pública na Câmara Municipal para discutir projeto de lei que altera a Lei do Silêncio. A proposta é da prefeitura da Capital, que estabelece normas, critérios e procedimentos para planejamento e fiscalização de sons excessivos de todos os tipos, que gerem perturbação sonora. Entre as novas regras, está o aumento no valor das multas.



Aniversariantes

Maysa Maria Benedetti Faracco,

Ruberlei Bulgarelli,

Juliana Manzione,

João Roberto Chicol do Carmo,

Maria Helena Segatto,

Almir de Carvalho,

Joana Neris Vera Carvalho,

Mateus Chaves,

Nuzete Borges,

Juvêncio Masahide Teruya,

José Polidoro Rosa Cabral,

Ivone Tege Alves,

Luiza Tibana,

Dr. Edson Kiyoshi Shimabukuro,

Mariana Sáfadi Alves Nogueira Scardini,

Vanuza Maria dos Santos,

Polyanne Anderson de Souza,

Luiz Alberto Siliano,

Larissa Rodrigues,

Ana Paula Pereira Arantes

dos Santos,

Ana Cristina Mandu Maluf,

Dra. Bruna Duarte Moron

de Andrade,

Darcy Terra Fernandes,

Gabriel de Deus Filho,

Juliany da Costa Melo,

Arley Nogueira Boeira,

Bruno de Oliveira Menezes,

Manoel Cícero da Silva,

Rodrigo Melquíades Bento Rios,

Priscila Guimarães,

Gabriela Moura Chicrala,

Paulo Jacques Monteiro Leite,

Cicero Martins de Vargas,

Iracy Rocha de Oliveira,

Enio Lopes Pinheiro Júnior,

Alfre Cristiano,

Rui Barbosa dos Santos,

Dr. Arnaldo Ferreira de Souza,

Ana Amélia Barbosa,

Darcy da Costa Filho,

Maria Luiza Furuguen,

Márcio Oliveira e Silva,

Ciro Araujo França Júnior,

Dr. Cerilo Casanta Calegaro Neto,

Nair Kalil Pinheiro,

Silvia Hvala,

Zulena Almeida Loureiro,

Terezinha Pereira Jucá,

Marlene Pria Balejo,

Fernando Tarsitano Neto,

Charles Bokor,

Airê Ribeiro Neto,

Bruno de Vasconcellos Reis,

Márcio César Maluf,

Valdomiro Garcia Barbosa,

Geraldo Garcia Antero da Silva,

Dulce Mara Rezende,

Maria Inês Lopes da Motta,

Terezinha Teixeira dos Santos Pereira,

Antônio Pires de Oliveira Filho,

Maria Aparecida Brás,

Joycelene Neves Motta,

Paola Ellys Martins Régis,

Andiara Holsback Rocha,

Germano Mathias da Silva,

David Rosa Barbosa Júnior,

Hercília Mendes Barbosa,

Vilma Lúcia Garcia,

Rodrigo Felke Lajes,

Francisco Naércio de Souza,

Regiane de Fátima Martinez Ladislau Machareth,

Mônica Figueira,

Renato Silveira Brasil,

Fabiane Maria Ventorini Ferraz,

Eliane de Arruda Mendes,

Braulio Barbosa Oliver Junior,

Dionisio da Silva Andrade,

Manoel Erico Barreto,

Antonio Angelo Bottaro,

Sebastião Parente Teles,

Márcia Kaooru Murata,

Neris Gonçalves dos Santos,

Sandra Mara Martines de Godoy,

Maria Cristina Inácio,

Ivete Saes Zana,

Nelson Coelho Pina,

Ives Quirino Diniz,

Sirlei Vieira Rech,

Michelle Simas Machado Maia,

Beatriz Cesar Sanches,

Lêda de Moraes Ozuna Higa,

Carlos Roberto dos Santos Ximenes,

Armando Cézar Pontes Tussi,

Rosemary Sisti,

Ana Laurinda Mazzini,

Francisca Antônia Ferreira de Lima,

Gilberto Gloor,

Nelson Ferreira Cândido Neto,

Susy Ranieri de Souza,

Alexandre Barreto Dettmer,

Renata Gondo,

Grimar Martins Romero,

Michele Cristine Costa Vieira,

Jamel Amado,

André Lange Neto,

Victor Salomão Paiva,

Luiz Fernando Davanso Corte.



Colaborou Tatyane Gameiro