Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024

Leila Navarro - escritora brasileira "Permita-se experimentar. Ninguém pode garantir

que dará certo, mas, se você errar o alvo,

poderá experimentar de novo”.

FELPUDA

A história política ensina que comando de cargo só vale mesmo depois de publicação no Diário Oficial e da devida posse. Enquanto isso não ocorre, o risco é muito grande de ficar com as mãos abanando quando se conta com o ovo antes mesmo desse ser botado. Tem gente que estaria se atirando em piscina de olhos fechados, confiando que está cheia. A soberba pode acabar “fraturada”. Resta esperar para ver.

Na praça

O ex-senador Delcídio do Amaral, presidente do Partido Renovação Democrática, que surgiu da fusão do PTB e do Patriota, está preparando a sigla para marcar presença nas eleições deste ano. Suas metas são buscar nomes para formação de chapa a vereadores competitiva e conquistar espaços tanto em Campo Grande como no interior de MS.

Alianças

O secretário de Governo da prefeita Adriane Lopes, o vereador licenciado João Rocha, está participando ativamente das articulações do partido com outras siglas. O Progressistas vai buscar alianças, o que indica que, por enquanto, é remota a possibilidade de entrar na disputa com chapa pura.

Mucio Marinho e Neiba Ota Cintia Dicker

Fartura

Muito comentado aditivo de contrato assinado entre a Câmara Municipal de Dourados e uma panificadora. As excelências terão cinco tipos de cardápios: para o café da manhã, para reuniões técnicas e para as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Valor: R$ 240.853, com direito desde suco natural a pão italiano, patês, refrigerantes, bolos, tábua de frios, salgadinhos, salada de frutas, pão de queijo e, como ninguém é de ferro,

sopa paraguaia.

Sem ziriguidum

Neste ano não haverá Carnaval de rua em Bonito, anunciou o prefeito Josmail Rodrigues. A decisão levou em conta a necessidade de investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Ele esclareceu que a administração realizou programação de fim de ano com muitas atrações, inclusive dois shows com artistas nacionais, e que para 2024 o calendário prevê diversos eventos.

Comando

O deputado federal Rodolfo Nogueira assumiu a presidência do PL de Dourados, atendendo a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pretende fazer com que o partido conquiste prefeituras, faça alianças e brigue por vagas nas Câmaras Municipais do Estado. O parlamentar conduzirá as articulações naquele município, segundo maior colégio eleitoral de MS. Uma coligação na qual seria vice do PP não está descartada.

