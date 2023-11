Carlos Hilsdorf - escritor brasileiro

"Sucesso é um esporte coletivo.

Demonstre gratidão a todos

os que colaboram com suas vitórias”.

FELPUDA

Figurinha política deve estar declamando trecho de um dos poemas de Vinicius de Moraes, que diz: “Por que será/Que nosso assunto já se acabou/Por que será/Que o que era junto se acabou/E o que era muito se definhou/Por que será?”. Atualmente, não é nem sequer lembrada por importante liderança nacional, que tem milhares de seguidores fiéis e que, diante da sua, digamos, falta de habilidade, a trocou por outros companheiros. Por que será?

Encontro

Em meio às cobranças por mais informações sobre os gastos com pessoal da Prefeitura de Campo Grande,

o presidente do Tribunal de Contas do Estado de MS (TCE-MS), Jerson Domingos, e o conselheiro Márcio Monteiro, autor do pedido que gerou a investigação, tiveram reunião com a prefeita Adriane Lopes na segunda-feira (30). O clima do encontro foi amistoso.

Mais

Apesar de a secretária de Finanças, Márcia Hokama, ter participado da reunião, o tema do encontro foram

ações educativas para a primeira infância. O secretário de Educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza, também estava presente. Uma equipe formada por 12 auditores do TCE-MS visitou, entre os dias 24 e 26 de abril, 18 escolas municipais, que atendem mais de 4 mil estudantes.

Solidariedade

A campanha Caixa Encantada, que tem o objetivo de arrecadar brinquedos neste período que antecede

o Natal, foi lançada pelo governo de MS. A iniciativa, coordenada pela primeira-dama Mônica Riedel, já começa com 2,5 mil itens arrecadados na Corrida dos Poderes, realizada no dia 28. A campanha vai até

o dia 10 de dezembro e conta com mais de 300 instituições. O objetivo de cada órgão público é bater os números do ano passado, quando, no total, mais de 26 mil brinquedos foram arrecadados.

Oportunidade

Nas próximas semanas, a Caixa Econômica Federal realizará novo leilão virtual, com sete imóveis disponíveis em Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para quem deseja adquirir casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros. Em Campo Grande, por exemplo, há um apartamento com 44,6 m² de área privativa, dois quartos, área de serviço, WC, sala e cozinha, que tem valor inicial de R$ 80,1 mil. Os lances podem ser feitos pelo site fidalgoleiloes.com.br até o dia 7 de novembro, às 9h (MS).

Pirâmide

O Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirma um achatamento na pirâmide etária de Mato Grosso do Sul. Houve redução na proporção de pessoas com idade entre 0 e 14 anos e aumento na faixa de pessoas com 65 anos ou mais. As pirâmides etárias são um instrumento clássico para visualizar e analisar a alteração da estrutura etária da população por sexo, ao longo do tempo. A base da pirâmide representa as crianças, enquanto o seu topo é referente à população de idosos.

Conceito

Conforme o IBGE, o estreitamento da base da pirâmide e o alargamento do seu topo são fluxos que caracterizam a população em envelhecimento e resultam da relação entre o processo de redução da fecundidade e da mortalidade, além da variação do saldo migratório da população ao longo dos anos.

Mudanças

Em Mato Grosso do Sul, no primeiro Censo após a divisão do Estado (1980), o grupo de crianças de 0 a 14 anos representava 40,8% da população. Em 2010, esses eram 25,0% da população. Já no Censo Demográfico de 2022, esse porcentual foi de 22,0%, destacando o estreitamento da base da pirâmide. Ao mesmo tempo, o topo da pirâmide se alargou pela variação da participação da população com 65 anos ou mais, que era de 2,9% em 1980 e de 6,6% em 2010, passando para 9,6% em 2022.

