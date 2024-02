Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024

Correio B+

Segundo especialista é comum sair da rotina nesse período, mas, alguns cuidados podem ajudar a manter o bem-estar e a diversão nos bloquinhos

Durante as festas de final, bem como nas férias e agora com a chegada do Carnaval, é comum deixar um pouco de lado a dieta balanceada habitual e abusar na alimentação e no consumo de bebidas alcoólicas.



Em muitos casos, o resultado dessa mudança na rotina faz com que haja problemas, principalmente, no funcionamento do intestino.

O médico gastroenterologista Nelson Carthcart Jr, que é especialista em doenças do estômago e intestino, explica que nestes períodos há uma nítida mudança da microbiota intestinal.



O que em muitos casos traz consequências como estufamento ou inchaços na barriga, mudança no ritmo intestinal e até mesmo o surgimento de dores abdominais.

“Em muitos casos isso acontece porque a pessoa faz as refeições fora de hora, exagera no consumo de doces, de alimentos gordurosos e de bebidas alcoólicas e diminui o consumo de líquidos (água) e de saladas, por exemplo”, destaca.

Mas, e o que fazer quando não é possível manter essa regularidade na hora das refeições? “O intestino é o nosso segundo cérebro e por isso, são importantes os cuidados não só com a alimentação, mas sim em manter uma atividade física regular, ter uma boa noite de sono – uma média de 8 horas e cuidar da saúde mental”, explica o profissional que ressalta ainda sobre o cuidado com as viroses.

Além das consultas presenciais, o médico ressalta que o uso da telemedicina é um bom caminho para quem busca bem-estar e saúde, mesmo quando estiver em viagem ou fora da cidade onde mora.

Foto: Divulgação

Dicas para manter o intestino em dia:

- Hidratação: é sempre fundamental, principalmente, no verão e no período de Carnaval, manter o corpo hidratado, não só pela transpiração do corpo que aumenta, mas também pelo consumo maior de bebidas alcoólicas;

- Fibras: o intestino ama fibras! Por isso, frutas, verduras, saladas, sementes, cúrcuma, dentre tantos outros são bem-vindos. Para um adulto, é recomendado cerca de 30 gramas ao dia;

- Proteínas e gorduras: ambos são fundamentais. No entanto, o médico ressalta que é preciso dar prioridade para peixes, aves e carnes vermelhas com pouca gordura. Azeites de oliva extravirgem e as oleaginosas, como castanhas, nozes, por exemplo, podem ser grandes aliados.