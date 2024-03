Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 21 de março de 2024

Bazar solidário

O 'Bazar dos 5' acontece neste sábado (23) e domingo (24), na Praça do Papa em Campo Grande

No Brasil, o abandono de animais é considerado crime desde 1998, com punições ainda mais severas desde 2020. Reprodução

Neste final de semana, a Praça do Papa será palco do 'Bazar dos 5', um evento solidário organizado pela dedicada professora Priscihellen Ferreira. Com diversos itens a partir de R$5, o objetivo é arrecadar fundos para o tratamento de animais resgatados, incluindo uma cachorra com câncer de mama e uma mãe com filhotes maltratados. O evento acontece neste sábado (23) e domingo (24), na Praça do Papa, das 16h às 20h.

Além de roupas, acessórios e livros, o bazar oferecerá opções de pagamento em pix e cartões, incentivando a participação e apoio à causa animal. O amor pelos animais transcende a rotina da professora Priscihellen Ferreira, que se dedica incansavelmente a auxiliar cães e gatos abandonados e vítimas de maus-tratos.

Enfrentando desafios e custos elevados, sua determinação persiste. Para custear o tratamento de quase 20 animais resgatados sob sua responsabilidade, Priscihellen está organizando o 'Bazar dos 5', que contará com uma variedade de itens, incluindo roupas femininas e masculinas, acessórios, livros e sapatos, todos doados por amigos e simpatizantes da causa animal.

Com preços acessíveis a partir de R$5, o bazar busca angariar recursos para enfrentar os custos crescentes, especialmente após o resgate de uma cachorra com câncer de mama e uma mãe com filhotes maltratados, ambos demandando cuidados intensivos e dispendiosos.

"Comecei o bazar devido às dificuldades em custear os tratamentos veterinários de alguns resgates. A situação da Pintinha, com um tumor mamário e infecções, exigiu uma cirurgia urgente, mas ainda há mais desafios pela frente. Decidi realizar o bazar presencialmente para angariar fundos rapidamente e garantir o tratamento adequado para ela e os demais animais sob minha responsabilidade", compartilha Priscihellen.

Além de oferecer oportunidades de compras econômicas, o 'Bazar dos 5' promove a conscientização sobre a responsabilidade compartilhada na proteção animal. No Brasil, o abandono de animais é considerado crime desde 1998, com punições ainda mais severas desde a aprovação da Lei Federal 14.064/20, que aumentou a pena para casos de maus-tratos.

Estatísticas da Organização Mundial da Sáude (OMS) revelam que em 2022, havia aproximadamente 30 milhões de animais abandonados nas ruas brasileiras, evidenciando a urgência em promover a guarda responsável e o apoio a iniciativas como o 'Bazar dos 5'.

Para aqueles que desejam contribuir para a causa animal enquanto desfrutam de boas compras, o 'Bazar dos 5' é uma oportunidade imperdível. Com opções de pagamento em pix e cartões de crédito e débito, o evento facilita a participação e fortalece o impacto positivo na comunidade.

