A cada novo dia, a cada momento, temos à nossa disposição a maravilhosa possibilidade do encontro, que traz em si infinitas oportunidades. Precisamos apenas estar atentos”.

A incerteza sobre de onde virão os recursos financeiros para a próxima campanha tem deixado dirigente de grande partido de Mato Grosso do Sul de cabelo em pé. A pouco mais de um ano das eleições, os pedidos já são muitos, as torneiras da fonte maior continuam fechadas e os recursos provenientes do Fundo Partidário são irrisórios. Ah, e as demandas dos candidatos são altíssimas. Assim vai criando o clima…

Especialista em Direitos Humanos, ex-integrante do Ministério Público, professora universitária, desembargadora há quase um ano e meio, mulher, negra e indígena. Jaceguara Dantas cumpre todos os requisitos que a sociedade civil espera para ocupar um cargo de ministra do Supremo.

Para profissionais do Direito em MS, pode até parecer um sonho distante a indicação dela pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar o lugar da ministra Rosa Weber no STF. De qualquer forma, conforme admiradores da desembargadora disseram à coluna, o importante agora é torná-la uma opção.

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) informou que pesquisadores ligados à instituição dispõem da possibilidade de utilização do supercomputador Santos Dumont, do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), após assinatura de um convênio, em junho, com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino.

O Santos Dumont é o maior computador da América Latina dedicado à pesquisa científica e está, pela segunda vez, no top 500 de supercomputadores do mundo. De acordo com a UFGD, o supercomputador foi instalado, em 2015, no LNCC.

Situado no município de Petrópolis (RJ), foi o primeiro no Brasil em petascala, isto é, sistema com a capacidade de efetuar pelo menos mil bilhões (1015 bilhões) de operações por segundo. Em 2019, o Santos Dumont aumentou cinco vezes sua capacidade para conduzir a comunidade científica a um novo patamar de pesquisa e desenvolvimento no País.

Escolado que só, o PSDB decidiu não entregar a presidência do diretório municipal de Corumbá para o prefeito Marcelo Iunes, que está com “comichão” para fazer seu sucessor. Além do partido estar divido sobre candidaturas, o alto tucanato não esquece que Iunes abandonou a sigla e caiu nos braços do Podemos, voltando pouco tempo depois pianinho, pianinho. Resumo da ópera: a confiança foi abalada.

Como presidente municipal do PSDB e pré-candidato a prefeito, o deputado federal Beto Pereira terá também que articular as alianças, o que não deverá ser nada fácil, uma vez que a maioria dos partidos considerados fortes têm seus nomes postos à disputa. O parlamentar terá que gastar muita saliva para atrair aliados. Como ex-prefeito de Terenos, ele sabe que o assovio é o início da cantiga. Portanto…

Para entender melhor como se dá o fluxo de carbono em MS: pesquisadores estão realizando estudos para mapear o gás carbônico nos três biomas presentes no Estado – Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado. O projeto é coordenado por Paulo Eduardo Teodoro, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Câmpus de Chapadão do Sul, em conjunto com Carlos Antonio da Silva Junior, da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) – Câmpus de Sinop, e recebeu o total de R$ 999.512,50 da Fundect sul-mato-grossense.

