Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023

A premiação do SAG Awards, que acontece domingo, é a prévia mais certeira para antecipar o termômetro da Academia

Acompanhar as premiações de cinema, em especial do cinema americano, demanda reconhecer o algoritmo que sai de marketing + público. Um vencedor tem mérito, mas as campanhas para ressaltarem suas chances são milionárias, efetivas e tornam as festas um tanto previsíveis.

Portanto no Bolão, vale apostar em zebras, sempre, mas é para colocar quem “deve” ganhar e não quem você acha que “merece” ganhar. O último é mais subjetivo. E onde achar as informações? Nas premiações dos sindicatos, onde reúnem 90% dos que votam no Oscar.

Pelo panorama de 2023, além da categoria de Melhor Atriz – que se escreve como Cate Blanchett por Tár – as outras estão um tanto um quanto valendo as apostas mais loucas.

Favorito claro como Brendan Fraser, por A Baleia, pode ficar frustrado quando o primeiro preferido voltou a ganhar fôlego. Isso mesmo, o nome de Austin Butler voltou a liderar as notícias e foi ele que levou o Oscar britânico, o BAFTA, e não Brendan. A corrida está acirrada.

Cate tem apenas em Michelle Yeoh, por Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo um sopro de risco pois Andrea Riseborough, que surpreendeu a todos com a indicação de última hora (merecida) por Para Leslie, teve suas chances reduzidas depois que artistas e estúdios levantaram dúvida de como ela conseguiu entrar na lista sem gastar os milhões de dólares que os outros gastaram para estar lá. Eu acho injusto puni-la por isso, mas seria desconfortável dar a ela o prêmio, de zebra favorita ela agora passa a ser uma incógnita sem grande risco.



E diretor? Seguindo a lógica, vamos aos vencedores do último sábado, dia 18 de fevereiro, do Sindicato dos Diretores. Embora Steven Spielberg estivesse na lista, foi a dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert que levou o reconhecimento por Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo, então as chances de repetirem o feito são grandes.



Vi os dois filmes, não curti a obra dos “Daniels” porque me pareceu pretensiosamente inteligente e não me emocionei com Os Fabelbauns, sem aquele momento de Cinema Paradiso que sempre imaginei em uma biopic a altura da genialidade de Spielberg. Ainda bem que não voto porque para mim quem deveria levar era Todd Fields por Tár, mas não vão pela minha subjetividade!



Entre os coadjuvantes, parecia estar tudo fechado, mas o BAFTA pode interferir um pouco. As vitórias de Kerry Condon e Barry Keoghan, por Os Banshees de Inisherin era “esperada” em solo britânico, mas essa vitória pode mudar a tendência dos votos ainda em aberto para o Oscar.

Ke Huy Quan e Angela Bassett têm ainda o franco favoritismo, especialmente porque ambos são cada um representante de artistas em minoria na noite de um Oscar sempre muito branco, porém a passagem do tempo coloca tanto Barry como Kerry entre os mais comentados justamente na época em que a votação se encerra.



Querem saber o Melhor Filme? Será possivelmente definido sábado, dia 26, na festa do Sindicato dos Produtores. O fato de que Tom Cruise será o grande homenageado da noite, recebendo o David O.

Selznick Award traz duas alternativas: a de que ele será mesmo o grande astro da noite e do ano, em um reconhecimento do que fez para manter viva a distribuição dos filmes nos cinemas e assim também levando o prêmio de Melhor Filme por Top Gun – Maverick, ou a homenagem é o que consideram suficiente e darão o prêmio para outro filme.

Os favoritos não poderiam ser mais distantes de Top Gun: Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo e o que recomendo apostar como “zebra”, a refilmagem alemã do clássico Nada de Novo no Front, que está duplamente indicado como Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. No BAFTA, levou as duas categorias. Está ganhando novo fôlego e é um filme pesado, denso e importante.



Dito tudo isso, minha expectativa mesmo passa a ser pelo Tapete Vermelho. As cores até o momento tem sido mais pastéis, mas no BAFTA parecia um baile preto e branco. A grande maioria estava de preto, ou de branco ou combinando as duas cores. Apenas Angela Basset, Florence Pugh e poucas outras saíram da paleta básica. Precisamos de um pouco de vida para animar, não? E seguimos acompanhando as festas!