Arthur Schopenhauer - Filósofo alemão A honra é, objetivamente, a opinião dos outros

acerca do nosso valor e, subjetivamente,

o nosso medo dessa opinião”. FELPUDA

Vereadores de município do interior de Mato Grosso do Sul decidiram “não mover uma palha” para investigar denúncia de envolvimento de líder do prefeito em falcatruas com recursos públicos.

A “explicação” que se tem ouvido por lá é que o caso estaria relacionado à ação do dito-cujo como empresário, e não como integrante do Legislativo.

Nada como recordar a frase atribuída a Júlio César:

“À mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta”. Os eleitores que o digam!

Cadeira

A ex-deputada Grazielle Machado está se preparando para as eleições municipais. Ela se filiará ao União Brasil e disputará uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande.

Grazielle já se reuniu com a presidente do partido em MS, Rose Modesto, e data deverá ser marcada para ato que sacramentará a sua entrada naquela legenda.

Endereços

Grazielle Machado é filha do deputado Londres Machado e de Ilda Salgado Machado, prefeita de Fátima do Sul. Os três estarão em partidos diferentes: o parlamentar, que é líder do governo, é do PP, enquanto sua esposa é do PSD, partido pelo qual foi reeleita em 2020. Grazielle já foi vereadora, e como deputada estadual não disputou a reeleição em 2018.

“Disponível”

Depois de um longo período submerso politicamente, figurinha decidiu se movimentar e está fazendo todo o possível para que os olhos de quem ocupa o poder possam vê-la e para, quem sabe, receber convite para ocupar um cargo.

Já andou mandando recado de que “está disponível”, mas até agora continua tal e qual um peixe: nada... nada...

Na disputa

Nas eleições do próximo ano em Mato Grosso do Sul, as esposas de dois deputados estaduais estarão disputando a mais poderosa cadeira das prefeituras. Dione Hashioka, casada com o parlamentar Roberto Hashioka (União Brasil), é pré-candidata em Nova Andradina. Já Wanderleia Caravina é postulante ao cargo em Bataguassu. O seu esposo é o deputado licenciado Pedro Caravina (PSDB), atual secretário de Estado de Governo. Os dois já exerceram o cargo de prefeito nessas cidades.

Guavira

Hoje e amanhã será realizado o Seminário Estadual da Guavira, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que abordará o tema “Cultura, sabores e comunidades”. O evento terá a participação de representantes de diferentes municípios de MS, como Sidrolândia, Bonito, Nioaque e Dois Irmãosdo Buriti. São parceiros a UEMS (local do encontro), a UFGD, a Alems e a Agraer (visita técnica).

colaborou tatyane gameiro