Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 28 de abril de 2023

Clarice Lispector - escritora brasileira

"A única verdade é que vivo.

Sinceramente, eu vivo.

Quem sou? Bem, isso já é demais”.



FELPUDA



Acendeu a luz amarela na atuação de parlamentar que, além das constantes críticas, praticamente incitou servidores a fazer greve por questões salariais. Seus colegas têm dito que o dito-cujo está “portando metralhadora giratória e com alvo certo”. Seu objetivo maior seria agradar futuros eleitores, que poderão ajudá-lo a conquistar importante cadeira nas eleições de 2024. Assim sendo...



“Peixinho”



Saudosista política, recordando os velhos tempos, comentou com amigos, inclusive citando nomes, que muitos jovens da sua época, hoje respeitados cidadãos, tiraram “sorte grande”, pois tiveram oportunidade de estudar em grandes centros do País.

Mais



E ainda fez a ressalva: tudo custeado com dinheiro público, por conta de nomeações, sem necessidade de cumprir expediente, em cargos públicos proporcionados pelos “papis”. E concluiu afirmando: “Como diz o ditado: filho de peixe, peixinho é”.

Divulgação



Para celebrar os 60 anos de sua criação, o tradicional Quinteto Villa-Lobos estará com programação especial, sempre às segundas-feiras, até o dia 12 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro.Os membros fundadores do grupo de sopro foram Celso Woltzenlogel (flauta), Paolo Nardi (oboé),

Wilfried Berk (clarinete), Carlos Gomes de Oliveira (trompa) e Airton Lima Barbosa (fagote). Ao longo das seis décadas de existência, o quinteto de música erudita já teve diversos músicos como integrantes e nunca deixou de tocar e de gravar.

Cezar Augusto Carneiro Benevides

Maria Braz e Sofia Rossi



Fraternidade



Os deputados federais do PSDB de Mato Grosso do Sul uniram-se aos do PT e não assinaram o requerimento da CPMI do 8 janeiro, que acabou instalada. Embora nas eleições do ano passado o tucanato estadual tenha apoiado a reeleição de Jair Bolsonaro (PL), seus eleitos para a Câmara dos Deputados decidiram andar de mãos dadas com integrantes do ex-partido adversário para não investigação dos atos ocorridos naquela data.



Times



Ainda sobre a CPMI, os que não assinaram o requerimento foram os tucanos Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, juntamente com Camila Jara e Vander Loubet, ambos do PT. Já os dois parlamentares do PL, Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, além de Luiz Ovando, do PP, todos do time do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocaram suas assinaturas no documento.



Consequências



Os reflexos dos que foram a favor e contra a comissão parlamentar deverão ser vistos nas eleições de 2024. Cinco dos oito parlamentares pretendem disputar prefeituras. Marcos Pollon (PL), Beto Pereira (PSDB) e Camila Jara (PT) estão de olho na principal cadeira do Paço Municipal de Campo Grande, enquanto Rodolfo Nogueira (PL) e Geraldo Resende (PSDB) deverão se enfrentar nas urnas pela prefeitura de Dourados.



Aniversariantes



Dra. Raissa Yuri Silva Oshiro,

Flávio de Alcântara Carvalho,

Soraia Dibo de Faria,

Erich Sacco,

Elisandra Uesato,

Celso Costa,

Josiane Azevedo Barthimann,

Fernanda Pereira Zauith,

Francisco Candido de Oliveira,

Luciana Aparecida Soares Recalde,

Tancredo Eduardo Ribas,

Wagner Braga Hildebrand,

Rubens Mesquita Sobrinho,

Eliane Penedo de Carvalho,

José Nilo Fernandes Queiroz,

Eli Rodrigues,

João Francisco Terra,

Alcindo de Miranda,

Adão Lopes Moreira,

Vitor Duarte Moron de Andrade,

Vera Siliano,

Alexandre Monteiro Rezende,

Arlete Saddi Chaves,

Amanda Corrêa Pereira Teodoro,

Marta Maria Basso,

Fausto Pereira Neto,

Olavo Hissao Takagi,

Sônia Simões Corrêa,

César Dilermando Lyrio Filho,

Maria Luisa de Menezes Pinto,

César Cortez,

Vera Lúcia Barbosa Nogueira,

Kátia Aparecida Camargo

do Nascimento Pavão Pionti,

Caroline Marques d´Avila,

Olivia Hortega de Oliveira,

Vanderlei Pereira Barros,

Ana Amélia Rodrigues,

Jean Karlos Silva dos Santos,

Francisco Assis dos Santos,

Alceu Moreira Barros,

Pedro Nogueira de Azevedo,

Fran Souza,

Maria Cristina Dias,

José Marcos Morais,

Hilda Chaves,

Tatiana Saddi,

Guilherme Barbosa Coelho,

Ayrton de Albuquerque,

Juliana Farias,

Dr. Valdir Antonio Ponchio,

Inez Alexandre de Araújo,

Tereza Alice de Barros Cunha,

Henriqueta de Araújo,

Vanda Monteiro Salgado,

Geraldo Maffucci Correa,

Nercílio Ferreira Leal,

João Herculano da Costa,

Antonio Kuroce,

Ralf Guerrieri da Silva,

Flávio Maritseu Oshiro,

Ismael da Silva Rosa,

Luiz Sérgio Mossin,

Nicole Barbeta Gattos,

Rosa Vitalina Guimarães e Silva,

Edna Tacako Miyashiro Benites,

José Antônio da Silva,

Tomie Matsue Correa,

Danielly Escher Anderson,

Celso Matogrosso Pereira,

Ivaneide Gomes Sandim Coelho,

José Messias Alves,

Renato Yoshio Kaneki,

Hélio Rocco,

Vilson Valdeci Finger,

Fabio Claudino,

Eustáquio Lima Souza,

Dr. Fernando José Ferreira,

João Alexandre Teixeira Dutra,

Anabela Antunes Marques Negrisolli,

Vital Santos Fernandes,

Waldecir Demétrio,

Adeides Neri de Oliveira,

José Brasil da Silva Viana,

Renata Souza Louro,

Elton Leal Loureiro,

Jansen Moussa,

Scheila Adriana Milhan Gonçalves,

Terezinha Grubert de Deus,

Yara Aparecida Tondatto,

Eva Nogueira Gomes de Carvalho,

Fabricio Venhofen Martinelli,

Mirto Pereira Pimentel,

José Jaime de Vasconcelos,

Rosana Daraia Moses,

Edgard Freitas,

Maria Elizabeth Barros,

Ricardo Cesar Roa Brum,

Damião Dias da Silva,

Claudia Christina Torraca de Freitas,

Larissa Novaes,

Antonio Carlos Asseff de Moraes,

Christiano Torchi,

Ieda de Oliveira Freitas,

Valdirene Pereira dos Santos,

Izarina Lina de Menezes Dias,

José Ângelo da Silva Júnior,

Mauro Gilberto Santana,

Tiago Bonfanti de Barros,

José Bosco Dourado de Assis,

Victor Gibin Scarpellini.



Colaborou Tatyane Gameiro