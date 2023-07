Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 27 de julho de 2023

EPICURO FILÓSOFO GREGO

"Não estrague o que você tem desejando o que não

tem; lembre-se que o que você tem agora já esteve

entre as coisas que você só esperava”.

Felpuda

Casos polêmicos envolvendo agentes públicos até parecem se tratar de “competição” entre eles. Quando não são os prefeitos com as autoridades policiais no calcanhar, aparecem secretários e até assessores, alguns de escalões inferiores. Esses, aliás, ainda acham que repetir o velho chavão “você sabe com quem está falando” poderá dar algum resultado. O fato é que tem gestor mais esperto que só e tão logo teve conhecimento de atos dessa natureza e já está gastando tinta da caneta para mandar “barnabés” embora. A lista de demitidos tem aumentado nos últimos dias.

Na lista

“Fiandeira”, livro de Raquel Naveira, está na lista das leituras obrigatórias para o vestibular 2024 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Uma nova edição da obra será lançada.

Facilitando

O México deixará de exigir o visto físico para a entrada de brasileiros no país e retomará a exigência do visto eletrônico. A suspensão do visto físico ocorrerá de forma recíproca, e a medida não tem data exata para começar a valer.

Reprodução/Knight Frank

O roqueiro Bob Dylan colocou à venda a Aultmore House, mansão comprada em 2006 com seu irmão, David Zimmerman, por £ 2,26 milhões (cerca de R$ 13 milhões). Desde então, o imóvel passou por melhorias, incluindo atualizações nos sistemas de aquecimento ambiente e de água. A propriedade fica no Parque Nacional de Cairngorm (Escócia) e se estende por 97 mil m², cercada por florestas. A residência principal, de quase 6 mil m², foi originalmente construída entre 1911 e 1915, e há também três chalés completamente renovados no local. Procurando uma mansão de 16 quartos, 11 banheiros e quatro salas de estar? Sua busca pode ter chegado ao fim se estiver disposto a desembolsar a bagatela de £ 3 milhões (aproximadamente R$ 18,53 milhões).

Maria Falcao, Carla Stephanini e Fabiana Jallad/ Luciano Justiniano

Lygia Suaide/ André Ligeiro

Versões

A reunião do governador Eduardo Riedel com alguns prefeitos do seu partido, o PSDB, que vinham fazendo muxoxos direcionados a Pedro Caravina, secretário de Governo, serviu para acabar com esses “rebeldes sem causa”, como estão sendo chamados nos meios políticos. O resultado do encontro pode ser comparado aos discos de vinil compactos simples de outrora, ou seja, aqueles de uma música no lado A e outra no B. No caso, as versões são diferentes.

Na real

A versão que veio a público é que a reunião foi, digamos, “um mar de rosas”, com anjos tocando suaves melodias pelo ambiente de paz, onde se chegou a um entendimento político salutar. Nos bastidores, porém, comentários são de que a galerinha descontente ouviu poucas e boas, sendo devidamente enquadrada para não interferir na seara alheia e cuidar dos seus respectivos redutos. Enfim, se não sabia, aprendeu que manda quem pode, obedece quem tem juízo.

Internacional

Pela primeira vez, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul sediará o 6º National Workshop on Ul GreenMetric for Universities in Brazil, ação realizada anualmente nos países que têm instituições participantes no ranking internacional de sustentabilidade GreenMetric. O evento será nos dias 14 e 15 de setembro e é aberto para professores, estudantes de graduação e pós-graduação, além da comunidade interna.

Aniversariantes

