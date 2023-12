Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Jô Soares - escritor brasileiro As pessoas estão tão acostumadas a ouvir

mentiras que sinceridade demais choca

e faz com que você pareça arrogante”. FELPUDA

A campanha eleitoral da disputa pelas prefeituras e pelas vagas nas Câmaras Municipais de MS foi antecipada. Na avaliação de algumas lideranças políticas, o que começava a ser tratado geralmente em fevereiro do ano do pleito eleitoral passou a ser tratado desde já, pois, segundo elas, o caminho está traçado. “Anteriormente, a gente discutia o que queria e se valia a pena; agora, já sabemos o que não queremos e o povo também”, afirmou uma delas, lembrando as consequências das últimas eleições no País e o humor do eleitorado.

Concurso

No dia 2 de janeiro de 2024, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, abrirá concurso público com 20 vagas para nível médio, sendo cinco para técnico em contabilidade e 15 destinadas à área de tecnologia da informação (TI).

Mais

Com relação aos cargos de nível superior, são oito vagas para técnico em assuntos educacionais para Campo Grande, uma em Naviraí e uma para Ponta Porã. Também há oportunidades para médicos, assistente social e médico veterinário para atuar

na Capital e no interior do Estado.

Um remédio que promete retardar o envelhecimento e prolongar a vida de cachorros recebeu o sinal positivo da Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador de saúde nos Estados Unidos. Ele ainda não está disponível, mas a empresa espera ter a aprovação até 2026 para sua fabricação e comercialização. A empresa em questão, a Loyal, dos Estados Unidos, que foca em biotecnologia, recebeu uma resposta da FDA: os dados fornecidos do medicamento, que está sendo chamado de LOY-001, são suficientes e tem “uma expectativa razoável de eficácia”. É esperar para conferir.

Mari Coppolla

Renata Chammas Bonetti e Carlos Bonetti

Novelo

Há quem diga que, a exemplo do que está ocorrendo neste fim de ano, o novelo continuará sendo desenrolado e poderá atingir pessoas e lugares inimagináveis. Não estaria em curso a teoria da conspiração, mas ações que, por sinal, estão deixando muita gente seriamente preocupada. A águia continua sobrevoando, para desespero da avestruz, do carneiro e até da cobra. Afe!

Folgas

Com a saída do governador Eduardo Riedel para período de descanso, até 14 de janeiro de 2024, a maioria dos secretários de Estado também está aproveitando a temporada para “recarregar as baterias”. Vale lembrar que alguns deles, porém, não continuarão a ocupar seus cargos, segundo se ouve nos bastidores.

Pelo ar

Segundo o Ministério do Turismo (MTur), a movimentação

de passageiros na aviação civil brasileira superou, pela primeira vez em quatro anos, a marca de 100 milhões. Entre janeiro e novembro de 2023, foram 83,5 milhões de passageiros domésticos e 19,1 milhões

de passageiros internacionais, totalizando 102,6 milhões.

O MTur ressalta que, antes mesmo da conclusão do ano

de 2023, a aviação brasileira já superou a movimentação total (janeiro a dezembro) registrada em 2022. O crescimento é

de 5,1% em relação ao fluxo

total do ano passado,

que fechou em 97,6 milhões

de passageiros.

