Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 4 de março de 2024

Semana da Mulher

Amanhã (5), às 17 horas, o Sebrae/MS promove evento com palestras sobre 'Inspiração e Empoderamento para Mulheres Empreendedoras'

A caminhada em direção a uma jornada empreendedora pode ser desafiadora para muitas mulheres. Na semana do Dia Internacional das Mulheres, o Sebrae/MS com o objetivo de incentivar e ajudar as empreendedoras realizará hoje (5), o evento 'Delas Day' em Campo Grande.

A programação em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres terão início às 17h, no Gran Murano, sendo necessário realizar inscrição antecipada pelo site: mkt.sebrae.ms/delasday.

O evento contará com a participação especial da atriz e empreendedora Bruna Lombardi, que apresentará a palestra "O que é felicidade?".

Reconhecida como referência em empoderamento pessoal, qualidade de vida e atitude positiva, Bruna é autora de 10 livros, todos figurando entre os mais vendidos, e é a mente por trás da Rede Felicidade, com milhões de seguidores nas redes sociais.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, Bruna Lombardi expressou seu entusiasmo, destacando que “adora falar com mulheres".

“Acredito que reunir um grupo forte de mulheres, trocar energias e discutir temas relevantes, como o trabalho, é fundamental. A mulher desempenha vários papéis na vida, e é importante que ela descubra quem é em meio a essas diversas facetas. Falar sobre como cuidar de si mesma em todos os aspectos da vida é crucial. A felicidade depende de uma atitude positiva, ações positivas e autoconhecimento. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é vital para a saúde mental. O empreendedorismo resulta em satisfação pessoal e independência. Embora as mulheres tenham conquistado espaço, ainda há muito a alcançar", pontuou Lombardi.

Além da palestra, a programação inclui o talk show "Elas Fazem História no MS", onde painelistas compartilharão experiências transformadoras em suas trajetórias pessoais e profissionais, contribuindo para mudanças estaduais.

O bate-papo contará ainda com a participação de Carla Stephanini, coordenadora do Fórum Permanente pela paridade Institucional e Política das Mulheres; Neca Chaves, diretora da faculdade Insted; Patrícia Elias Cozzolino, secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos; Clarissa Carlotto Torres, promotora de justiça do Ministério Público do MS; e Viviane Luiza, secretária de Estado de Cidadania.

De acordo com Sandra Amarilha, diretora-técnica do Sebrae/MS, o 'Delas Day' busca inspirar e incentivar o protagonismo tanto no âmbito pessoal quanto nos negócios.

"Este evento marca o início de mais uma jornada dedicada ao público feminino neste ano. A programação impactante procura inspirar empreendedoras por meio das histórias de convidadas que trabalham para melhorar a posição da mulher nos negócios. Nosso objetivo é aumentar a competitividade e a inovação nos negócios liderados por mulheres", destaca.

Lançamento Exclusivo: Sebrae Delas 2024

Além das palestras e discussões inspiradoras, o 'Delas Day' apresentará em primeira mão o lançamento das jornadas 2024 do programa 'Sebrae Delas - Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso'. Essa iniciativa vital do Sebrae/MS, voltada ao público feminino, busca aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres.

Com um histórico de mais de 17 mil beneficiadas em Mato Grosso do Sul, o programa Sebrae Delas valoriza competências, comportamentos e habilidades, promovendo o empreendedorismo feminino por meio de suporte à gestão, capacitação, oficinas, encontros, consultorias e mentorias.

Pesquisas indicam que as mulheres empreendedoras dedicam aproximadamente o dobro do tempo diário aos cuidados familiares e afazeres domésticos em comparação aos homens, o que muitas vezes resulta em uma sensação de sobrecarga devido à dupla jornada. Um estudo realizado pelo Sebrae em novembro de 2023, intitulado "Características dos(as) Empreendedores(as): Empreendedorismo Feminino", revela que 63% das entrevistadas em Mato Grosso do Sul já se sentiram sobrecarregadas.

"Ainda observamos um grande número de empreendedoras operando sozinhas em seus negócios, demonstrando a necessidade de pertencerem a grupos de apoio, inspirarem-se em negócios semelhantes, buscar conhecimento para a gestão de suas empresas e participar de redes que incentivem e orientem. Essa realidade destaca a importância do programa Sebrae Delas, que comprovadamente transforma a vida de quem participa. No ano passado, alcançamos uma taxa de satisfação de 94,5%", conclui Sandra Amarilha, diretora-técnica do Sebrae/MS.

