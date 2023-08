Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 4 de agosto de 2023

Cecilia Sfalsin - escritora brasileira Nos tornamos grandes quando diminuímos

o nosso orgulho, calamos a nossa insensatez,

abaixamos o nosso nariz e aumentamos a nossa humildade”.

FELPUDA

Apesar do esforço de alguns poucos abnegados, à época, para colocar tudo em pratos limpos sobre possíveis atos de corrupção, venceu o desejo da maioria, por razões além da vã filosofia de quem achava se descortinar um cenário de esclarecimento sobre os escândalos que vieram à tona. Assim, tudo se afunilou apenas em um ato, denominado de “análise documental”. Portanto, continuarão “empurrando com a barriga”, para não dizer outra coisa, e a população continuará pagando a conta.

Fraudes

Mato Grosso do Sul registrou o menor número (4.065) e Goiás teve o maior número (8.148) de investidas criminosas de fraudes. Os dados são do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, detectados na Região Centro-Oeste, que sofreu mais de 24,7 mil investidas.

Lançado em junho, o Fraudômetro mostra os dados em tempo real.



Mais

Na análise nacional, o Brasil sofreu 270.677 investidas criminosas em maio, o que representa uma tentativa de fraude a cada 10 segundos. Os números representam uma queda de 18,2% em comparação com o mesmo período do ano passado e o menor número para o mês desde 2020. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, o total foi de 1.296.920 ocorrências.

Desde o dia 31 de julho, o grupo Turma da Ação está apresentando um espetáculo interativo nas escolas da rede pública de Campo Grande. A peça “Transitando com a Turma da Ação” conta com muita contação de histórias, jogos, músicas, e cada apresentação tem duração média de 35 minutos. Ao fim, todos recebem

uma cartilha ilustrativa e didática com as informações ensinadas durante a peça.

O espetáculo é iniciativa da Viana Cultural em parceria com a VR Projetos e patrocínio da empresa Kepler Weber, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. As apresentações ocorrem até o dia 11.

Quase lá

As conversações avançadas, em nível nacional, de partido que se classifica como do Centrão com o governo do PT podem causar consequências desagradáveis no futuro não muito distante em Mato Grosso do Sul. A sigla reivindica um ministério com porteira fechada – todos os cargos à sua disposição –, além de outros importantes órgãos da administração da esquerda, que está disposta a abrir mão. Explicar essa mutação política ao distinto eleitorado, por aqui, é que será difícil.



Queda de braço

Parlamentares do PP, que por enquanto estão mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, têm apresentado projetos que incomodam o governo do PT. Um deles, que tramita na Câmara dos Deputados, impede as pessoas invasoras de terras, públicas ou privadas, de receberem benefícios do Programa de Reforma Agrária, da regularização fundiária ou de linhas de crédito com subvenções econômicas.



Idem

Com relação ainda a essa proposta, a proibição também se aplica a todos que forem identificados como participantes de invasão de prédios públicos, de atos de ameaça, sequestros ou manutenção de cidadãos em cárcere privado ou de quaisquer outros atos de violência praticados em razão de conflitos fundiários. O autor do projeto é o deputado Lázaro Botelho (PP-TO).



