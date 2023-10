Leandro Karnal - escritor brasileiro

"A vaidade é sempre forte. Disfarçada de humildade então, ela é avassaladora”.

FELPUDA

O fiasco nas urnas em seguidas eleições não tirou o ânimo de figurinha que pretende tentar uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande. Na realidade, vai descer um degrau em sua jornada política para disputar o cargo pela primeira vez, tendo em vista que começou sua carreira nessa área com mandatos em outro patamar. Para essa jornada, tirou do páreo um membro de sua família. Afinal, alguém tem que garantir “o leite das crianças”. É cada uma!

Não e não

Foi confirmada pelo STF medida cautelar da Advocacia-Geral da União, no mês de setembro, para suspender o pagamento de R$ 5 bilhões em precatórios, sem o devido trânsito em julgado. A decisão era da Justiça Federal da 1ª Região.

Mais

O caso envolve pedido de indenização pretendida por uma usina sucroalcooleira, que alega ter sofrido prejuízos financeiros em razão da fixação de preços adotada entre 1985 e 1989 pela União e pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, autarquia extinta no início da década de 1990.

Até o dia 29 de outubro, de sexta a domingo, estará funcionando em São Paulo, às margens do Rio Pinheiros, um bar flutuante da Heineken, o Floating Bar, que faz parte do movimento “Green Your City”, criado pela marca para ressignificar espaços urbanos. A estrutura de 400 metros quadrados fica do lado da ciclovia – que não está fechada – e tem capacidade para receber até 100 pessoas por vez. O acesso é gratuito e será controlado por agendamento. Toda a renda obtida com a venda de produtos será revertida para ações de revitalização do rio e ONGs ligadas ao SOS Mata Atlântica. Foto: Divulgação/Helena Yoshioka

Malas prontas

O PSDB, que tem a maior bancada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deverá aumentar consideravelmente o número de integrantes na Câmara Municipal de Campo Grande. Muitos vereadores estão com as malas prontas para, tão logo seja aberta a janela partidária, em março de 2024, irem em revoada para o ninho tucano. Quem deverá ficar “raquítico” é o PSD, hoje o maior partido daquela Casa.

Reverência

O deputado estadual Londres Machado foi muito aplaudido por prefeitos e outras autoridades durante congresso realizado em Campo Grande. Lembraram o seu papel histórico desde a criação de Mato Grosso do Sul até os dias atuais. Ele foi presidente do Legislativo estadual por sete vezes, governador em exercício por duas vezes, em momentos de crises políticas, e está em seu 13º mandato. O governador Eduardo Riedel, os presidentes da Alems, Gerson Claro, e do TCE-MS, Jerson Domingos, fizeram questão de reverenciá-lo em seus discursos.

Acordo

A família do músico Evaldo Rosa dos Santos, morto em 2019 no Rio de Janeiro, durante ação de militares do Exército, celebrou acordo que prevê o recebimento de indenização de R$ 2 milhões ao filho, à esposa, ao pai e aos irmãos da vítima. A Advocacia-Geral da União conduziu os entendimentos, que estabeleceram ainda pensão mensal à mãe e ao filho de um salário mínimo e meio para cada um deles.

