DIVERSÃO

Evento inicia na terça e segue até domingo, de forma gratuita. Espetáculo de abertura será no Teatro Glauce Rocha

Com semana dedicada às crianças, Grupo Casa tem programação com teatro, música e muita risada Divulgação

Para comemorar o Dia das Crianças, o Grupo Cultural Casa promoverá, a partir de terça-feira (10), a 5ª edição do Encontro de Teatro Entre Crianças. O evento será gratuito com programação na sede do grupo e no Teatro Glauce Rocha, na Universidade Federal de Mato Grosso Sul.

A programação segue até domingo (14) e conta com a participação do grupo teatral Maria Cutia, de Minas Gerais, que na abertura do evento vai encenar a peça “Parachico”, no palco do Glauce Rocha. A peça traz uma mistura de canções de Chico Buarque, teatro e palhaçaria.

O grupo ainda apresentará, na quarta-feira (11), às 9h00, na sede do Grupo Casa, uma contação de história “Será que meu pé sabe?”, que trata sobre a escolha da adoção consciente. Já às 10h00, as crianças podem participar de uma oficina de desenho, com o artista de Campo Grande, Rafael Mareco.

No mesmo dia, às 16h00, ainda na Casa de Ensaio será a vez dos palhaços Cirola e Mixirica apresentarem o espetáculo “A Borboleta Mais Velha do Mundo”.

Na quinta-feira, terá contação da história “Lilica, a galinha árvore”, encenação do epetáculo “Guri-Árvore” com a companhia de Campo Grande Fulano di Tal, também "Emaranhada", teatro com Amarilis Irani, de São Paulo.

Todas as apresentações de quinta serão na sede do Grupo Casa. O público também poderá assistir, na sexta-feira (13), a contação de história "Fala Bicho", da Companhia Habilidoces, de Campo Grande, e as apresentações de circo com a palhaça Mixirica, em "Mixicirquinho" e Palhaça Rubra e Carol Bahíense, em “Encanto Cantado”, de São Paulo.

Já no sábado é momento de dançar com a Companhia Dançurbana, que irá apresentar o número “KZUU”. O Grupo Casa, por sua vez, apresenta o espetáculo "As preciosas", que conta a história de três funcionárias de uma máquina do tempo da humanidade que tentam sincronizar a consciência humana com o período cronológico histórico, trazendo à cena escritoras esquecidas ou anônimas de Contos de Fadas do século XVII e XVII.

No último dia, domingo (15), as crianças serão convidadas para uma roda de conversa com a atriz Ligia Prieto, que irá falar sobre literatura e criação de uma nova história.

A Companhia Artesanal, do Rio de Janeiro, fecha o Festival com a apresentação do espetáculo "Tatá e o Travesseiro", no teatro Glauce Rocha.

Este ano, o Encontro ainda contará com a participação da atriz Talita Farias, de 11 anos, que faz parte do Grupo Casinha, que fará as vezes de apresentadora do festival.

De acordo com ela, foi uma alegria saber que poderia apresentar as atrações, mas isso a deixa nervosamente empolgada.

“Eu não sabia que ia ser apresentadora e eu fiquei muito feliz porque veio uma sensação de alegria em mim. Me dá muita ansiedade, muito nervoso na hora de pensar assim, nossa, eu vou apresentar.", disse.

Além disso, junto com as outras crianças, irá encenar uma peça de construções autorais

A diretora do Grupo Casa, a atriz Lígia Prieto explicou que a intenção do evento é apresentar questões éticas, sociais de forma lúdica, mas que leve as crianças a pensarem sobre esses assuntos.

"O que a gente fez foi encontrar espetáculos delicados, espetáculos carinhosos que falem sobre questões éticas, sobre questões sociais, de forma lúdica, para que a gente consiga compor também esse lugar de reflexão na infância. Então, todos os espetáculos selecionados são espetáculos que convidam muito a infância para uma reflexão de vida." explica.



Serviço

O Grupo Casa fica na Rua Visconde de Taunay, 306. Confira a programação completa no instagram @teatrogrupocasa