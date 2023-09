Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 7 de setembro de 2023

Olívia de Fátima Batista Miranda - poeta brasileira Onde está a pátria amada, querida

e idolatrada, cheia de graças mil?

Por onde anda o meu Brasil?”

FELPUDA

Muita gente acostumada, em outras épocas, a promover eventos aqui e acolá e, em sua maioria, “socorrendo-se” – para não dizer outra coisa – nos recursos públicos, vem encarando outra realidade. A fonte está praticamente seca, e os “sedentos” de outrora andam, digamos assim, cuspindo brasas contra o “gerentão”, escolhido a dedo para colocar ordem na área. É como bem diria vovó: “É fácil, fácil fazer cortesia com o chapéu alheio”.



Seminário

No dia 25, a partir das 9h (horário de Mato Grosso do Sul), ocorrerá o seminário gratuito “Liberdade de imprensa: onde estamos, para onde vamos”, objetivando reforçar a importância da imprensa independente no País.



Mais

A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Comissão Executiva Nacional do Fórum Nacional

do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa. Haverá transmissão simultânea no canal do CNJ no YouTube.

Até dia 10, na Praça Adolpho Bloch, na cidade de São Paulo, estará em exposição a obra digital “Respiramos” (2023), da dupla

de artistas Rizomatique. O trabalho faz parte da mostra Vivacidade – Poéticas Socioambientais, promovida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A interatividade com o público se dá por meio de um tablet fornecido pela monitoria da exposição. A partir do aparelho é possível selecionar os componentes do ar para a visualização na escultura digital. Cada cor equivale a um dos poluentes mais comuns na capital paulistana.

Nádia Gimenes, Carol Bassi e Solange Gimenez

Natália Lemos Natália Lemos



Termômetro

A classe política estará atenta ao desfile de 7 de Setembro em Campo Grande, para sentir como anda os humores do eleitorado com o novo governo do País, o qual, obviamente, tem reflexos pelas bandas de cá. Será o termômetro para medir a “temperatura das ruas” e preparar estratégias mais eficazes para as eleições de 2024.



Reta final

Está cada vez mais difícil a situação do deputado estadual Rafael Tavares (PRTB) para continuar no cargo. Cassado pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, ele não vem tendo sucesso em outras instâncias, nas quais está sendo mantida a decisão. Caso seja sacramentada sua oficial saída, quem assumirá será o ex-prefeito e ex-parlamentar Paulo Duarte (PSB).



Risco

O deputado estadual Rinaldo Modesto (Podemos) também corre o risco de ser cassado pelo mesmo motivo de Tavares: desrespeito do partido à legislação sobre a cota de gênero, conforme processo que avança na Justiça Eleitoral. A legenda

de Rinaldo foi denunciada por ter privilegiado financeiramente a chapa masculina com recursos do Fundo Eleitoral, desrespeitando o que determina a resolução sobre candidaturas femininas. Procurador-geral eleitoral pediu ao Tribunal Regional Eleitoral para que seja reconhecida a prática de fraude e, ainda, a cassação de todos os votos do Podemos, o que faria o parlamentar perder a cadeira no Legislativo.

colaborou Tatyane Gameiro.