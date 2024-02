Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

Thomas Jefferson - estadista americano Quando as pessoas temem o governo, isso é tirania. Quando o governo teme as pessoas, isso é liberdade”. FELPUDA

Figurinha que até pouco tempo atrás estava no topo de lista para ganhar importante cadeira que é o sonho de consumo de uns e outros despencou no ranking e poderá até não fazer mais parte dele. Os dias se passaram, a roda continuou girando e outros ávidos interessados apareceram, alguns com muitas chances de serem o “ungido”. Como se dizia na França, em tempos idos: “Rei morto, rei posto”. E salve-se quem puder!

Por fora

A Receita Federal informou que, utilizando técnicas tradicionais e de inteligência artificial, identificou que 25.126 pessoas físicas teriam, no fim de 2022, pelo menos 0,05 bitcoin, o equivalente a cerca de R$ 10 mil

em valores atuais.

Mais

No total, haveriam investimentos de aproximadamente R$ 1,06 bilhão não informados à Receita Federal. O órgão alerta que bitcoins e outros criptoativos precisam ser declarados no Imposto de Renda.

Embaixadora do Brasil na prestigiada feira Maison et Objet de 2024, realizada em Paris, entre os dias 19 e 22 de janeiro, a arquiteta e designer Juliana Pippi foi indicada pela representante oficial da maison no Brasil, Mariana Amaral, sendo a única participante brasileira no time de embaixadores. Juliana é diretora criativa de sua marca autoral Pippi e de mais algumas indústrias importantes do Brasil, tendo sido eleita pelo World Design Rankings como um dos 12 destaques brasileiros em arquitetura e design. Ela se destaca também

no mercado internacional e, hoje, além do seu trabalho como arquiteta no Estúdio de Arquitetura (Florianópolis), desenvolve projetos de criação em sua Casa Ateliê (São Paulo).

Marcio Martins e Maria Olga Mandetta Fernanda Camargo e Andre Correa do Lago

Dose dupla

O PSB passa a ter uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com a posse de Paulo Duarte, presidente da sigla, na vaga de Rafael Tavares (PRTB), cassado definitivamente pelo TSE no dia 6. O partido está em dois fronts legislativos: no estadual e na Câmara Municipal de Campo Grande, onde a presidência é ocupada pelo vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

Aliança

Em Campo Grande, onde um nome do PL poderá ser vice na chapa de Adriane Lopes, a maior defensora dessa aliança é a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa, líder maior do PP em MS, ex-ministra de Bolsonaro, que a tem em alta conta também na área política. Já no PL, o primeiro-suplente da senadora, Tenente Portela, seria também defensor dessa chapa. Ele tem estreitas relações e trânsito político com Bolsonaro.

Decisão

Nos meios políticos, a análise sobre a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que virá no fim deste mês a Campo Grande, é pela aliança com o PP. O PL, embora tenha dois deputados federais e quatro parlamentares estaduais, não oferece embasamento necessário para lançamento de uma candidatura que assegure ao menos estar presente no segundo turno da disputa. Os eventuais nomes para o embate não seriam fortes o suficiente para enfrentar adversários com conhecida musculatura eleitoral.

Aniversariantes

Colaborou Tatyane Gameiro