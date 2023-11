David Bowie - músico e ator inglês "Envelhecer é um processo extraordinário

em que você se torna a pessoa

que você sempre deveria ter sido".

FELPUDA

Depois de sentir nas urnas o repúdio aos resultados do seu mandato, político que acreditava ter o tapete vermelho à sua frente descobriu ter voltado ao mundo dos simples mortais. Assim, segundo se sabe,

estaria retornando à sua antiga atividade, mas está tentando emplacar figurinha muito próxima para disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande. Vai que...

Análise

Conhecedor de longa data do tabuleiro de xadrez que são os poderes, ao analisar o quadro pré-eleitoral, disse que o político tem de saber o momento de parar. Lembrou de alguns nomes poderosos que encerraram a vida pública de forma lacônica e esquecidos, pois não souberam colocar o ponto final no momento certo.

Mais

Ele também teceu referências ao deputado estadual Londres Machado, que está em seu 13º mandato. "Essa análise não serve para ele", afirmou, acrescentando que o parlamentar "não é passageiro". Aí, fez um trocadilho: "Não é passageiro, é o motorista". Por fim, acrescentou: "O Londres é o nosso Pelé!" Huumm!

Divulgação/MIS

No Museu da Imagem e Som (MIS), em São Paulo, está sendo realizada a exposição "Terror no Cinema", onde o público tem a oportunidade de adentrar, por meio de estímulos sonoros, visuais e olfativos, no universo de filmes clássicos como "O Gabinete do Dr. Caligari" (1920), "Nosferatu" (1922), "Psicose" (1960), "O Exorcista" (1973), "Alien, o Oitavo Passageiro" (1979), "O Iluminado" (1980), "Sexta-feira 13" (1980), "O Silêncio dos Inocentes" (1991), "A Bruxa de Blair" (1999) e inúmeros outros. Objetos exclusivos, cedidos por estúdios parceiros, como a máscara utilizada em "Pânico", da Paramount Pictures, também fazem parte do que o público encontra na exposição, que será encerrada no dia 19.

Mara Dolzan

A atriz Dira Paes e a jornalista Renata Boldrim aproveitaram os momentos de folga do Bonito CineSur para conhecer as belezas da cidade

Base

Alguns partidos políticos, principalmente aqueles que não têm número expressivo de vereadores para formação de chapa competitiva, estão conversando com representantes de diversos segmentos para encontrar nomes e lançá-los à Câmara Municipal. O objetivo seria conquistar o maior número de cadeiras no Legislativo, para formar base sólida com vistas às eleições de 2026.

Um passo

O pleito de 2024 poderá refletir, em 2025, na eleição da futura Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de MS (Alems), cuja presidência está nas mãos do PP no biênio 2023-2024. Segundo políticos mais escolados, caso consigam eleger Beto Pereira como prefeito de Campo Grande, os tucanos ficariam com a faca e o queijo nas mãos e aumentariam sua força política, tendo o comando das administrações estadual e municipal, e daí seria um passo para se sentirem tentados a ficar com a presidência da Alems.

Peso

Os mesmos políticos afirmam que o interesse pela presidência da Alems seria ainda maior caso o PSDB perca as eleições em Campo Grande para a prefeita Adriane Lopes, candidata à reeleição pelo PP. Assim,

a aliança que se formou para as eleições gerais em 2022 se manteria apenas no âmbito da administração estadual, e não mais em outros projetos partidários, até porque 2025 será um ano pré-eleitoral, e o comando do Legislativo tem peso político enorme.

Aniversariantes

Emerson Belaus de Carvalho Pereira,

Laís Santiago Louzada da Cruz,

Dr. Vilson Bertelli,

Sônia Caldart,

Giancarlo Miranda,

Isabel Cristiane Loureiro

de Almeida,

Alexandre Ávalo,

Edson Oliveira da Silva,

Luiz Eduardo Pradebon,

Roque Dresch,

José Fernando Vieira Peralta,

Marco Aurelio da Cruz Montes,

Genilda Ferreira Rocha,

Teodoro Patrocinio Gonzalez,

Elizabeth Antunes Marques,

Marita da Penha Laca de Oliveira,

José Egídio Vendramini,

Tatiane Donatti,

Maysa de Oliveira Brum Bueno,

Rubens Riquelme Corrêa,

Celso Correia de Souza,

Maria Cristina Simões Corrêa,

Dr. Dilson Deguti Vieira,

Cláudio Silva,

Ramona Rodrigues da Silva,

Thays Arlete Barros Lima,

Carlos Haroldo Novak,

Nilson Queiróz,

Maria de Jesus Barros de Almeida Lima,

Waldir Sell Júnior,

Dr. Ilson Fernandes Sanches,

Marcílio Atanásio Fontoura,

Luiz Mário Mendes Penteado,

Osvaldo Monteiro de Paula,

Maria Rodrigues Arantes,

José Ademir Rivarola,

Milena de Oliveira Aguiar,

Lucy Mara Gomes,

Amélia Santana Costa,

Levy dos Reis Soares,

Martha Horvath,

Helena Rodrigues Melo,

Lázara Assis Corrêa,

Luiz Henrique Moreira,

Ovídio Melo Lopes,

Maria Beatriz Barbosa,

Gisele Flôres Barreto,

Maria Amanda Perez,

Roberto Escamez,

Glorinha Amadeu Pompeu,

Hélio Bernardo Benites,

Luciene Vaz Baltuilhe,

Marcelo Schneider,

Valdecir dos Santos,

Elza Albuquerque,

Zilca Iozzi Charbel,

Hélvio Rech,

José Adolar de Castro Filho,

Livia Aju Myasato,

Noêmia Alves Rocha,

Vânia Vilalba Acosta,

Nelson Moacir Alves Barroso,

Emilio Carlos Bertolini,

Nely Kanashiro Simabuco

de Almeida,

Gislaine Gomes Silva,

Dra. Lidia Codorniz Delamare Espíndola,

Marcelo Rage Abdalla,

Wolney Traldi,

Haru Hiane,

Maria Beatriz Benitez Féres,

Guaraci Luiz Fontana,

Cláudia Aquino de Oliveira,

Nelvide Machado de Souza,

Eduardo Lima de Vasconcelos,

Saulo Rogério Gomes de Oliveira,

Genilson Ferreira de Lima,

Jesuina Guedes da Silva,

Manoel Severino da Silva,

Roney Soares Casemiro,

Etair Aparecida Vieira de Mello,

Enivaldo Dias Pedroso,

Lilian Ricardo Oliveira,

Roberto Carlos Rodrigues,

Ana Carla Boldrin Cardoso,

Marcos Leonardo Souza da Costa Moura,

Marcos Felipe Figueiredo Pataro,

Gisele Baggio da Silva Sartor,

Irani Serenza Ferreira Alves,

José Azambuja Contreiras Rodrigues,

Danielle Bogo,

Emilia Fumie Shiota,

Natália Ferraz da Silva,

Marcelo Krug,

Patricia Helena Milani,

Felippe Fialho de Oliveira Ferreira,

Jucemi Cação da Cunha Bulhões, Thaisa Cristina Cantoni,

Bruno Duarte Vigilato,

Claudio Nomura,

Elbio Rocha Gazozo,

Marcel Luis Possari dos Santos,

Soraya Rieffe de Franco,

Larissa Vicente Martelosso Couto,

Juliana Rosado Valente,

Vania Drosghic.

Colaborou Tatyane Gameiro