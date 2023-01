Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda, 30 de janeiro de 2023

GASTRONOMIA

Conheça um pouco da história deste prato tão saboroso quanto prático e aprenda a fazer, você mesmo, duas receitas bem simples que caem bem no café da manhã ou a qualquer momento em que a fome bater

Os primórdios da omelete vêm da Pérsia Antiga, na região do atual Irã; na França, a receita oficial, mais próxima do que se conhece hoje, data do fim do século 19 Pixabay

São vários os motivos que fazem a omelete ser tão democrática. O primeiro é que se trata de um prato barato. Seu ingrediente principal é encontrado em qualquer lugar e tem um preço baixo. Sua receita é facilmente reproduzida em restaurantes, lanchonetes ou mesmo em casa.

E, por fim, a omelete pode ser feita de diferentes maneiras, leve, com poucos ingredientes ou bem mais completa, podendo levar presunto, queijo, legumes e diversos temperos.

O batismo da omelete se deu na França, no século 17, como uma variação de alemette, diminutivo de lemelle (pequena lâmina ou camada em francês). Acredita-se, porém, que a sua criação aconteceu na Pérsia (região atual do Irã).

Os ovos batidos eram misturados com ervas picadas, fritos até ficarem firmes e depois cortados em pedaços, formando um prato conhecido como kookoo.

Percorrendo o Oriente Médio e a África do Norte, a receita chegou até a Europa, onde sofreu alterações e acabou originando diversos pratos, como a frittata italiana, a tortilla espanhola e a omelette (com dois Ts) dos franceses.

E foi na mesma França, em Monte Saint Michel, na Normandia, que Annette Poulard, a autora da receita, deu vida à sua invenção no ano de 1888.

Muitos peregrinos famintos chegavam ao Santuário de São Miguel, e Annette criou uma receita fácil e nutritiva. Hoje, no mesmo local, há um restaurante chamado Mére Poulard.

A maior omelete do mundo foi feita em Ferreira de Zêzere, em Portugal, pela equipe liderada por Pedro Mendes no dia 11 de agosto de 2012. Foram 55 pessoas que trabalharam por seis horas na produção de 6.466 quilos de omelete, para os quais foram utilizados 145 mil ovos.

NÃO É FRITADA

Alguns especialistas fazem questão de distinguir, já que é comum as pessoas fazerem uma certa confusão entre omelete e fritada.

Na omelete, o recheio é colocado no centro, na fritada, o recheio é batido junto aos ovos. No Brasil, as fritadas, e não as omeletes, são mais praticadas, pois o brasileiro tem o hábito de bater os ovos com temperos.

FACÍLIMA

No papo reto, a receita básica da omelete não tem mistério. Basta bater os ovos com sal e pimenta, derreter manteiga sem sal em uma frigideira antiaderente e acrescentar os ovos, espalhando-os de maneira uniforme sobre todo o diâmetro da frigideira. Em seguida, com uma espátula, mexa a mistura a partir do centro – para que o ovo coagule.

Se desejar, coloque no centro da omelete ainda aberta o recheio de sua preferência. Mais uma vez com a espátula, dobre o lado mais próximo de você para o centro e então dobre o outro lado sobre o primeiro, formando um envelope. Por fim, leve a frigideira para perto do prato de servir e incline-a para que a omelete escorregue sobre ele com a abertura voltada para baixo.

ÚMIDA E MACIA

Uma dica importante é o controle de temperatura. A omelete ideal deve ficar clara, úmida e macia. Uma das coisas que fazem com que uma omelete não fique boa é passar o ponto de cozimento, o que a torna seca e com gosto de ovos queimados.

Seja rápido, uma omelete deve ser preparada em questão de minutos. As duas que você aprende com as sugestões de hoje, por exemplo, não levam mais de 15 minutos, cada uma, para ficarem prontas.

Outra dica importante: jamais utilize mais de seis ovos por omelete. Diferentemente deste preparo, com a omelete dobrada e o recheio no interior, na omelete francesa, o recheio é colocado depois, com a omelete já dobrada no prato. Você deve abri-la com o auxílio de uma faca e então colocar o recheio.

RECHEIOS

Com vegetais, ao forno ou mesmo doce, o naipe de recheios é bem amplo e apresenta uma diversidade que só faz aguçar ainda mais o apetite pelas omeletes. Confira algumas sugestões: queijo ralado e tomates em cubinhos; tiras de bacon crocantes com folhas de espinafre; salmão defumado com endro fresco; presunto cru com aspargos; ou cogumelos com ervas.

SIMPLÉRRIMA

A receita de omelete simples desta página é muito versátil. Você pode fazer versões diferentes adicionando calabresa e requeijão.

Ou opções vegetarianas, usando legumes cozidos em cubos em vez de presunto. Ela vai muito bem com uma salada verde, por exemplo, garantindo-lhe uma refeição ainda mais leve e saborosa.

É o prato perfeito para quando você quiser ter pouco trabalho e não ter de se preocupar com tanta louça suja depois. E para recorrer ao que você tiver na geladeira para incrementar.

Com espinafre, por exemplo, fica uma delícia – mais ainda quando acompanhada de uma salada grega. Agora, ao trabalho e bom apetite!

Omelete simples

Ingredientes

2 ovos;

1 fio de óleo;

1 colher (chá) de manteiga sem sal;

1 pitada de sal;

1 fatia de presunto picado;

2 fatias de queijo picado;

Cheiro-verde picado a gosto.

Modo de Preparo:

Antes de iniciar, certifique-se de que todos os ingredientes estejam à mão. Não custa lembrar: a omelete é um prato de preparo bem rápido. Em um recipiente, coloque os ovos e bata, com um fouet, até ficar homogêneo.

Esquente o óleo e derreta a manteiga em uma frigideira.

Adicione os ovos batidos, o sal, o presunto, o queijo, o cheiro-verde e deixe cozinhar até firmar. Vire a omelete para dourar o outro lado. Está pronta, basta servir ainda quente.

Omelete de frango com queijo

Ingredientes:

1 ovo;

1 colher (sopa) de queijo ralado;

3 colheres (sopa) de frango cozido e desfiado;

Cominho;

Orégano;

Sal;

Azeite.

Modo de Preparo:

Bata os ovos com cominho e sal. Aqueça uma frigideira antiaderente e coloque um fio de azeite. Adicione os ovos batidos.

Acrescente o frango desfiado, o queijo e o orégano.

Espere a omelete cozinhar de um lado e, então, vire-a. Procure não deixá-la tão bronzeada. Em seu apogeu de sabor, a omelete deve ser clara, úmida e macia. Pronto. Sirva-se e bom apetite.

