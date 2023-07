Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 10 de julho de 2023

Mahatma Gandhi - líder pacifista indiano

"Um homem não pode fazer o certo em uma área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível”.

FELPUDA

Prefeito e vereador de município do interior de Mato Grosso do Sul, definitivamente, entraram no radar de parlamentar que, além das constantes e ácidas críticas, apresentou requerimento endereçado ao Ministério Público, solicitando investigação sobre seus dois alvos. O deputado quer que seja apurada a utilização dos canais oficiais de mídia social da prefeitura e da Câmara Municipal para promoção pessoal de ambos.

Ai, ai, ai…

Elas

O festival O Canto Delas está de volta e traz mais 15 vozes femininas de Mato Grosso do Sul. Em sua segunda edição, o evento segue até o dia 1° de agosto, sempre às terças-feiras, a partir das 20h.

Mais

O festival vem acontecendo no Blues Bar, na Capital. A programação completa e outras informações podem ser acessadas pelo Instagram @ocantodelasfestival. A entrada é gratuita.

Na Austrália, o surfista Matt Cuddihy encontrou um clássico relógio Rolex Submariner no Oceano Pacífico, enquanto mergulhava com snorkel em Noosa, no litoral de Queensland. O modelo específico desse relógio deixou de ser fabricado em 1989 e é altamente cobiçado por colecionadores. No site brasileiro de artigos de luxo Chrono24, por exemplo, é possível adquirir um relógio usado do mesmo modelo por R$ 160 mil, aproximadamente. O mais surpreendente é que o item encontrado ainda está em funcionamento!

Dr. Luiz Manzione com as filhas, Patrícia e Juliana Manzione. Foto: Arquivo pessoal.

Erika dos Mares Guia. Foto: Ale Virgílio

Nada de novo

A passagem do presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, por Campo Grande, não teria acrescentado nada às articulações que, desde já, vêm ocorrendo em nível paroquial. Internamente, há quem diga que mais atrapalhou do que acrescentou, quando se posicionou sobre um possível distanciamento da direita, hoje oposição ao governo federal, e da esquerda, atualmente no papel de situação. Sem novidades.

Votação

Está marcada para hoje a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024 de Campo Grande pela Câmara Municipal. A proposta chega ao plenário com 79 emendas das 141 apresentadas e prevê receita total estimada em R$ 6,526 milhões. O montante consolidado será encaminhado no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), baseado nessas diretrizes definidas, que deverá chegar a Câmara até o dia 30 de setembro.

Atitudes

Certo cidadão esqueceu um envelope contendo R$ 4,1 mil em espécie em um dos banheiros

do Bioparque Pantanal. Um turista de Curitiba (PR) encontrou o dinheiro e procurou servidores do local que, por sua vez, encaminharam o achado à direção. Ao retornar para ver se encontrava o envelope perdido, o indivíduo foi informado que estava tudo guardado, o recebendo de volta. Na atual conjuntura, tais atitudes, que deveriam ser consideradas normais, se transformam em bons exemplos.

Aniversariantes

Valmir Guarinão,

Priscilla Davanso Gonçalves,

Pio Lopez,

Rosemary Felipe,

Dr. Elpídio Helvécio Chaves Martins,

Geraldo Ildelbrand Utinoi,

Juliana da Nobrega Medeiros de Brito,

Maria Ester Cestari,

Matheus Delano de Angelo Mendonça,

Nivaldo Azarias,

Fernando Lopes Nogueira,

Elso Gaban,

Marcos Antonio Miranda Pereira,

Beatriz Santini,

Ines Oliveira Santos,

Rhaquel Rezende,

Suzimar Batistela Magalhães,

Luiz Antonio Milhorança,

André Luis Waideman,

Cynthia Nakaya Kinoshita,

Wilma Chaves de Souza,

Dr. Marcos José de Brito Rodrigues,

Eduardo dos Santos Dionizio,

Claudinei Jung,

Gisele Mendes,

Juliane Gomes do Nascimento,

Curvelo Muniz,

José Belisário Ferreira Júnior,

Helena dos Santos Silva,

Milton Paes de Macedo,

Ênio Rodrigues Freitas,

Dra. Queila Adriana Rodrigues,

Felix Sales,

Fernando Souza Freire,

Liliane Reiko Tamazato,

Ariovaldo Escudeiro,

Anivaldo Moraes de Almeida,

Geizimary Silva Rodrigues,

Maluse Zaneratto de Moraes,

Maria de Fátima Juscelino Maniçoba,

Elayne Amaral Simioli,

Luis Guilherme Branches Formiguieri,

Dr. Antonio Carlos Bilo,

Dra. Ingrid Idê Kohatsu,

Gilmar Antonio Damin,

Sueli Kasakama Carneiro,

Salvina Pinto da Luz,

Glace Mara Amado Ocampos,

Ruy Ottoni Rondon Junior,

Leonardo Valadares,

Gabriel de Mattos,

Heitor Murillo da Silva,

Tereza Cristina Albuquerque,

Getúlio Barbosa,

Lúcia Inêz da Silva Souza,

Humberto Machado da Silva,

Paulo Faria Pires,

Valdete dos Santos,

Rodrigo Nascimento da Silva,

Murilo Amaral de Souza,

Bruno Jefferson Rezende,

Rodrigo Augusto Casadei,

Rainerio Espindola,

Rogéria Cristina Ribeiro,

Maria de Lourdes Machado Zanin,

Eli Robalinho de Queiroz,

José Agostinho Ramires Mendonca,

Danielle Batista,

Jannpher Karolliny Nobre de Miranda Palhano,

Carlos Henrique Campos Braga Marques,

Antônio Vicente Carvalho,

Lívia Costa e Silva,

Vilmar Lopes da Silva,

José Zulin Neto,

Dalva Borges de Camargo,

José dos Santos Gomes Prata,

Fernanda Jorge Guimarães Gelain,

Agnaldo José Vieira Martins,

Hugo Sabatel Filho,

Eduardo Yukio Nishikawa,

Laura Karoline Silva Melo,

Auad Atala Junior,

Thaís Pedroso Villa Marques,

Paulino Albaneze Gomes da Silva,

Lenice Heloisa de Arruda Silva,

Paolla Lima de Castro,

Júlio Yamashita Imagava,

Kazuyoshi Takahashi,

Cláudio Caleman,

Antonio Pio Caccia,

Suely da Silva Paixão Beretta,

Helder Guimarães Maia,

Wilson Pires de Almeida,

Juliana Cardoso Zampolli,

Neder Mohamad Salla,

Thiago de Freitas Cardoso Abdo,

Lilian Cambuhi Albarello,

Daiane de Fátima Gomes Oliveira Kleyn,

Maria Eduarda Correia,

Emma Hedwig Lange Valdes,

Beatriz Monteiro Campos,

Sinclei Dagner Espassa,

Cecília Lopes Oliveira,

Maria Izabel Mendes,

Lilian Souza Neves.

Assine o Correio do Estado