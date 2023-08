Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023

Correio B+

O ator e empresário Malvino Salvador, 47 anos, deixou a carreira de bancário, em Manaus, para trabalhar como modelo e ator em São Paulo. Seu primeiro papel na TV foi na novela Cabocla, em 2004 com sucesso de crítica e público. No ano seguinte fez a novela Alma Gêmea. E desde então, coleciona papeis de sucessos na TV.

Em 2006, ele interpretou o vilão Camilo em O Profeta. Também esteve no elenco de Sete Pecados, 2007. Um ano depois, Malvino estreou no horário das 21h em A Favorita e participou de Caras & Bocas, 2009.

Também lançou o filme Qualquer Gato Vira-lata, 2011, que teve a versão 2 em 2015. Na telinha, o ator esteve no elenco de Fina Estampa, 2011, além de As Brasileiras e Guerra dos Sexos, ambas em 2012. Atou em Amor à Vida, 2013, e depois fez Haja Coração, 2016. Em 2017, Malvino atuou em Sol Nascente e praticamente emendou em Orgulho e Paixão, 2018. Em 2019, ele voltou ao horário nobre em A Dona do Pedaço.

Atualmente Malvino pode ser visto como o protagonista de O Negociador, série policial da Prime Video que é um dos maiores sucessos no serviço de streaming no Brasil.

A carreira de ator caminha junto com o lado empreendedor de Malvino. Ele e a mulher, Kyra Gracie, são donos de duas unidades da academia Gracie Kore Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro, e ele também é sócio da Mais Cabello, rede líder de transplantes e tratamentos capilares no Brasil.



"Decidimos embarcar juntos em um empreendimento que reflete totalmente nossa paixão: a nossa academia de Jiu Jitsu e Defesa Pessoal, a Gracie Kore", explica.



O ator Malvino Salvador é a nossa Capa duplamente especial do Correio B+ desta semana de Dia dos Pais e também de número 100 do Caderno. Com exclusividade ele conversou com a gente sobre carreira, família, a sua nova série na Prime Vídeo. Ele também deixa uma mensagem para todos os pais e leitores do jornal.

O ator é a Capa do Correio B+ de número 100 - Foto: Gabriel Farhat - Diagramação: Denis Felipe e Denise Neves

CE - O que te fez escolher a carreira de ator?

MS - Eu sou originário de Manaus e jamais havia imaginado seguir uma carreira de ator. Estava prestes a concluir minha formação em contabilidade e já tinha experiência em alguns empregos nessa área.

No entanto, surgiu uma oportunidade inesperada: recebi uma proposta para ir a São Paulo e trabalhar como modelo. Empolgado com a ideia, decidi me aventurar e partir para lá.

Para me preparar para essa nova jornada, comecei a fazer cursos de interpretação com o objetivo de superar minha timidez diante das câmeras. Com dedicação, comecei a fazer diversos testes de vídeo para trabalhos publicitários.

Com o tempo, fui me envolvendo cada vez mais na área e o entusiasmo cresceu. A guinada definitiva aconteceu quando recebi um convite para fazer um teste no musical Blue Jeans, com apenas seis meses desde minha chegada a São Paulo. E para minha surpresa, passei no teste.

A estreia nos palcos foi uma experiência apaixonante e a partir desse momento, abracei de vez a carreira de ator. Desde então, não larguei mais essa profissão que me trouxe tanta satisfação e realização.



CE – Como foi a troca da sua vida de bancário para a de modelo?

MS - Precisei me adaptar rapidamente, pois havia definido um prazo de 1 ano em São Paulo para encontrar estabilidade. Caso isso não se concretizasse, meu plano era regressar a Manaus. Assim que integrei o elenco do Blue Jeans, mergulhei de cabeça na preparação para minha carreira como ator.

CE – Modelar te abriu as portas para a carreira de ator?

MS- Sem dúvida! Comecei a me aprofundar nos estudos justamente devido à minha timidez no mundo da -moda. Fazia parte do elenco da agência de modelos L'equipe, a qual também possuía um departamento voltado para atores.

Constantemente, meu material era mostrado aos produtores de elenco. O Nelsinho Fonseca, renomado produtor de elenco que naquela época trabalhava na Globo, teve a oportunidade de ver meu material e me convidou para fazer o teste da novela Cabocla.

Ao lado do amigo e colega Eriberto Leão em Cabocla - Foto: Divulgação TV Globo

CE – Sofreu preconceito por isso?

MS - Até onde sei, não. Me recordo de que, na estreia da novela, uma atriz renomada estava ao meu lado assistindo ao primeiro episódio e, logo após a exibição, ela comentou que parecia que eu atuava em novelas há muito tempo. O personagem Tobias deixou uma marca duradoura na memória de muitas pessoas. Sempre há alguém que me diz o quanto adorava a novela e o meu papel.

CE – Ser bonito te ajudou ou em algum momento ou atrapalhou você?

MS - Nunca dei muita importância pra isso. Sempre me esforcei ao máximo para desempenhar meus papéis da melhor forma possível. Já testemunhei atores tidos como bonitos que não conseguiram manter uma carreira duradoura.

CE – Um personagem que marcou pra você na sua trajetória...

MS - Interpretei personagens como Tobias em Cabocla, Vitório em Alma Gêmea, Agno em A Dona do Pedaço, Conrado no filme Qualquer Gato, e agora estou extremamente satisfeito com o papel de Menk na série Negociador, a qual é um grande sucesso no Prime Video.

CE – Sua estreia em Cabocla foi muito marcante para o público, como foi estrear em um sucesso da TV Globo?

MS - Foi incrível! Me lembro de uma ocasião em que o Eriberto Leão e eu fizemos uma campanha para uma marca de roupas. Um dia, fomos visitar uma das lojas para distribuir autógrafos. Em questão de momentos, a loja estava repleta de pessoas, e logo depois, o quarteirão inteiro estava aglomerado. Foi uma grande confusão para conseguirmos sair da loja e chegar à van.

O ator também é a Capa especial de Dia dos Pais - Foto: Gabriel Farhat - Diagramação: Denis Felipe e Denise Neves

CE – Fale um pouco sobre a nova série da Prime O Negociador e seu papel, pois a série é destaque no streaming.

MS - Sim, a série permaneceu em primeiro lugar por um bom tempo logo após a estreia, mantendo-se no top 10 tanto no Brasil quanto na América Latina. É uma produção policial com ação e um toque de suspense psicológico. Fiquei encantado por fazer parte de um gênero pouco explorado no Brasil, mas que conquistou tanto sucesso internacionalmente.

Meu personagem, Menk, é um negociador da GATE, a tropa de elite da polícia de São Paulo. Ele enfrenta situações extremas, enquanto lida com o trauma da trágica morte recente de sua esposa, e ainda precisa se defender das acusações de ser o responsável pelo seu assassinato.

A trama ganha intensidade à medida que o público percebe que nem tudo é o que parece. O auge da história acontecerá nos últimos episódios, culminando em um surpreendente final de temporada.

CE – Como é ser sócio da sua esposa e empreenderem juntos?

MS - Decidimos embarcar juntos em um empreendimento que reflete totalmente nossa paixão: a nossa academia de Jiu Jitsu e Defesa Pessoal, a Gracie Kore.

Encaramos diariamente diversos desafios para manter a excelência de nossas aulas. Por isso, reuniões, implementação de melhorias e ajustes são constantes. Compartilhamos essa jornada, e estamos muito felizes com o ambiente que criamos e com os relacionamentos que desenvolvemos com nossos colaboradores e alunos. Essa rotina é uma verdadeira satisfação.

Cada um de nós tem suas responsabilidades, e elas se complementam perfeitamente. Somos um casal que busca estar unido, até mesmo no trabalho.

CE – Você empreende na área de beleza masculina, você é vaidoso?

MS - Considero-me vaidoso, porém com moderação. Em todos os procedimentos estéticos que realizo, minha prioridade é manter uma aparência natural, condizente com minha idade, como aconteceu no transplante capilar que fiz na minha clínica, a Mais Cabello.

Percebi que acabei influenciando muitos homens que estavam insatisfeitos com a calvície, encorajando-os a optar pelo transplante, apesar da vergonha que muitos tinham em assumir que gostariam de realizar procedimentos estéticos. Essa escolha trouxe de volta a autoestima para muitas pessoas.

Malvino em O Negociador da Prime Vídeo - Foto: Divulgação

CE – O homem se cuida mais hoje em dia na sua opinião?

MS - Sem dúvida! Estamos vivendo um momento em que a nossa geração está compreendendo que os homens podem cuidar de si mesmos sem perder a sua masculinidade.

CE - O que mudou na sua vida com a paternidade?

MS - A paternidade transformou tudo! Antes, eu estava centrado em mim mesmo, com meus sonhos como prioridade. Agora, todos os meus pensamentos e decisões giram em torno do bem-estar da minha família, especialmente os meus filhos.

Essa experiência também me tornou mais maduro, equilibrado e genuinamente feliz. Além disso, ser pai nesta fase da vida confere significado à minha jornada, dando-me razão para seguir em frente com propósito.

CE – Você sempre quis ser pai?

MS - Sim, sempre acreditei que seria uma experiência boa! E creio que a paternidade veio na hora certa. Se eu tivesse tido filhos quando era jovem e sem as condições financeiras que eu tenho hoje, provavelmente não teria sido um bom pai naquela época.

CE – Como concilia trabalho e família?

MS - Ao fazer deles a prioridade, evitando distrações desnecessárias e planejando o tempo para trabalho, lazer e família.

CE – Alguma lembrança especial com o seu pai?

MS - Inúmeras! Uma lembrança especial foi quando costumava acompanhá-lo ao supermercado e ficava me pendurando no carrinho de compras, correndo animadamente de um lado para o outro. Era divertido.

Malvido também é empresário na área de estética - Foto: Divulgação

CE – O que é ser pai para o Malvino?

MS - Ser pai é um compromisso de responsabilidade, fornecendo apoio emocional e educacional. É ser um modelo a seguir, ensinando valores e lições de vida.

Além disso, ser pai envolve sacrifícios e dedicação, muitas vezes deixando de lado suas próprias necessidades em prol dos filhos. Ser pai é experimentar um amor incondicional, ver o mundo através dos olhos de uma criança e ter a oportunidade de moldar o seu futuro, guiando-os com amor e exemplo. É uma jornada de aprendizado constante, repleta de momentos preciosos e alegria.

CE – Deixa uma mensagem de Dia dos Pais para os leitores do Correio B+

MS - Desejo que todos os papais leitores do Correio B+ possam desfrutar deste dia como uma celebração dessa incrível experiência que é ser pai.