Na Capital

Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras reúne escritores de 20 estados em Campo Grande; imortais da ABL, o poeta Antonio Cícero e o linguista Ricardo Cavalieri estão entre os participantes do evento

“Trazer e realizar aqui em Mato Grosso do Sul um evento dessa magnitude é valorizar, e muito, o Estado e até mostrar no contexto nacional o interesse que a gente tem aqui em valorizar justamente a questão do pensamento, a questão da literatura”, afirma o escritor Henrique de Medeiros, presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), ao comentar a importância do evento com dezenas de convidados de todo o País que a entidade realiza a partir desta quinta-feira.

Campo Grande ganha ares de capital brasileira da literatura entre os dias 19 e 20 com a realização do Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras 2023, que está sendo organizado pela ASL e que reunirá na Cidade Morena 20 Academias da Federação, além da participação da Academia Brasileira de Letras (ABL).

O poeta e filósofo Antonio Cicero, irmão e letrista de várias composições da cantora Marina, e o filólogo e linguista Ricardo Cavaliere são os dois imortais da ABL com presença confirmada. A proposta geral do evento, segundo Medeiros, é tentar valorizar a cultura do País.

“As academias estaduais têm uma importância muito grande na formação do pensamento, da autocrítica, no que a literatura, no que o pensar permite para o desenvolvimento social. Como eu falo, gramática é matemática. Já a literatura é o pensamento vivo. É a forma de você manifestar sentimentos, criatividade, de você fazer com que as pessoas desenvolvam humanismo, processos de vivências e melhora no aspecto da capacidade de enxergar, de ver o mundo”, observa. “Isso é o que provoca a literatura, o processo criativo do escrever, da leitura. Toda uma cadeia cultural”, resume o presidente da ASL.

A literatura no Brasil e as suas peculiaridades, bem como os traços comuns em diferentes regiões, a importância das Academias Estaduais de Letras para o incentivo às ações da educação e da leitura, atividades lítero-culturais como um todo e ainda suas inter-relações e a aproximação com a ABL são alguns dos temas a serem abordados.

A abertura do evento será no Bioparque Pantanal, às 9h. Segundo Medeiros, a realização de um encontro para maior integração nacional das Academias Estaduais de Letras é muito importante para a cultura do País e vem sendo aguardada pelos acadêmicos há um certo tempo. Após a abertura do congresso, todas as atividades serão realizadas no auditório da ASL. A sede da Academia fica na Rua 14 de julho, nº 4.653, Altos do São Francisco.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O encontro de autores de 20 estados e do Distrito Federal no evento, além da presença dos imortais da ABL, enseja um ambiente promissor para uma ampla reflexão, entre outros tópicos, sobre as possibilidades da difusão da literatura no País. Mesas-redondas discutirão diversos aspectos relacionados à criação, à produção, à circulação e à formação literária. Haverá também reuniões e trabalhos internos entre as Academias.

A programação do congresso se estenderá pelas manhãs e pelas tardes de quinta e sexta-feira e terá também, além das pautas voltadas às inter-relações institucionais das Academias Estaduais de Letras, momentos de “diálogo” entre as diferentes expressões da literatura de cada região.

Ainda, a literatura como suporte das manifestações culturais entre os estados, a contextualização da atual fragmentação caótica de textos na internet e os saltos e as quedas da literatura em função da tecnologia e da inteligência artificial. Parte dessa pauta vai movimentar a agenda na tarde de sexta-feira com presença do público externo.

“É importante abrir as mesas para a população, a presença dos corpos docentes e discentes e também de pessoas ligadas à cultura e, de modo geral, à literatura. É a função da Academia, ela não pode ficar fechada em si. Isso é uma proposta que todas as diretorias que têm passado pela ASL nesses últimos 6 anos em que a gente está. As duas diretorias têm essa visão de levar e abrir a academia ao público”, defende Medeiros.

RECONHECIMENTO

O escritor afirma que a garantia da realização do congresso em Campo Grande se deu pela sensibilidade do governo do Estado, por interesse direto do governador Eduardo Riedel, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e da Fundação de Cultura do Estado (FCMS).

“Esse evento não teria sido possível sem a participação da Setescc e da FCMS e se o governo de Riedel não tivesse apoiado o evento. Quando ele apoia um evento desse, não está apoiando simplesmente Mato Grosso do Sul, está apoiando a cultura do Estado e a cultura do País. Porque essa reunião era aguardada há muito tempo por todas as Academias”, reconhece.

“A gente não tem tido uma reunião, uma oportunidade de discutir os problemas lítero-culturais e os problemas realmente de como poder trabalhar melhor a cultura no Brasil. E isso a gente consegue por meio dessas reuniões e desse trabalho com esse congresso”, enfatiza.

“A união das Academias tem uma importância enorme não só para o Estado. É uma oportunidade de cultura para o País. O secretário Marcelo Miranda [titular da Setescc] tem feito um trabalho para a literatura que outras secretarias não vinham, às vezes, desenvolvendo com um apoio tão grande”, reitera Medeiros.

“E essa questão de enxergar a literatura como uma mola propulsora, sabe, de pensamento, desenvolvimento social, é muito importante. Esse evento está ocorrendo justamente em função disso. Em função da participação e também da ação do secretário, do diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, e do governador Riedel por ter liberado essas ações a serem feitas”, arremata o presidente da ASL.

PENSAMENTO CRÍTICO

Para Marcelo Miranda, “a valorização da literatura como fonte de desenvolvimento cultural da população é algo que proporciona a Mato Grosso do Sul caminhos para o fortalecimento do pensamento crítico de sua população, [além dos] benefícios que isso proporciona ao processo de cidadania plena”.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura de MS, Eduardo Mendes Pinto, destaca o fato de o congresso não se manter apenas fechado para as Academias e de as mesas-redondas serem abertas ao público na tarde de sexta-feira, por exemplo, “para que a classe cultural possa participar de debates importantes para o setor, inclusive de forma nacional”.