Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 1º de maio de 2023

AUDIOVISUAL

A rede foi lançada nesse sábado, e conta com a participação de cinco cineastas do Estado

No último sábado (29) foi lançado o “Katahirine”, a primeira Rede Audiovisual das Mulheres Indígenas do Brasil. O projeto conta com a participação de cinco cineastas de Mato Grosso do Sul, entre as 71 mulheres de 32 etnias de todo o país.

Graciela Guarani, Jhonn Nara Gomes, Jhomalis Franco Gomes e Michele Perito Concianza Kaiowá, são da etnia Guarani Kaiowá, e Fabiane Medina, da etnia Ava Guarani, são as representantes de MS na rede.

O lançamento foi em uma live, no canal do Instituto Catitu, no YouTube. Na ocasião, além de ser apresentado o primeiro mapeamento de todas as cineastas indígenas do Brasil, também houve um debate sobre a importância do cinema indígena feminino.

A rede é aberta, coletiva e composta por mulheres que atuam nas áreas do audiovisual e comunicação, com o objetivo de fortalecer a luta dos povos originários por meio do cinema.

Graciela Guarani, uma das representantes do Estado na rede, também está no Conselho do projeto. Graci, como é conhecida, é diretora do projeto Falas da Terra da TV Globo (2021 e 2023) e uma das diretoras da série Cidade Invisível da Netflix. Este ano, lança seu longa-metragem Horizonte Colorido.