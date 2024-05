Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 20 de maio de 2024

Augusto Branco - escritor brasileiro Talento é dom, é graça.

E sucesso nada tem a ver com sorte, mas com determinação e trabalho." FELPUDA

Preteridas na indicação para a disputa da prefeitura, figurinhas estão se contorcendo, de raiva e despeito, mais que cobra em chapa quente.

O esperneio está grande, com pitada de falsa esperança, para não mostrar que a toalha foi jogada há muito tempo.

Do alto de sua experiência, político das antigas que costuma reservar suas conversas para poucos diz todo sorridente que a galerinha é nova no ramo e precisa aprender a manha das articulações, lembrando antigo ditado: “Barata esperta não atravessa galinheiro’’.

Inocente

A Justiça da Bélgica absolveu um homem de 40 anos acusado de beber e dirigir. Acontece que ele tem uma doença que faz com que o próprio corpo produza álcool. Essa doença se desenvolve quando já há algum outro problema intestinal.

Mais

Conhecida como síndrome de “autocervejaria” ou “embriaguez automática”, ela causa a produção de etanol endógeno pelo sistema digestivo quando são consumidos alimentos ricos em carboidratos, como pão, batatas ou feijão. Agora, ele segue uma dieta.

Dr. Sérgio Martins Sobrinho com a filha Ana Cristina Martins

Tatiana Monteiro de Barros e Antonia Coelho

Pulando fora

Recentes escândalos estariam causando recuo de algumas pré-candidaturas. Não porque se trata de uma aposta no escuro, o que é uma jornada arriscada em qualquer campanha eleitoral, e nem porque haja algum envolvimento dessas pessoas com supostos malfeitos, mas, sim, por uma questão de precaução.

Estaria pesando, no caso, o tal do “diga-me com quem andas, que te direi quem és”. Sendo assim...

Rejeitada

A ameaça que pairava sobre o mandato do deputado estadual Roberto Hashioka foi afastada. A Procuradoria Regional Eleitoral rejeitou a denúncia de que o União Brasil, partido do parlamentar, não teria respeitado a cota de gênero nas eleições de 2022.

O denunciante foi o ex-deputado Rafael Tavares (PL), que, aliás, foi cassado pelo mesmo motivo. É o tal do feitiço virando contra o feiticeiro.

Na paz

Vale lembrar que o fantasma de possíveis cassações por questões eleitorais na Assembleia Legislativa de MS teve seu momento de assombrar a Casa.

Além de Hashioka, quem escapou da guilhotina foi o parlamentar Rinaldo Modesto (Podemos), que também conseguiu, meses atrás, livrar-se das acusações de que seu partido teria cometido fraude no repasse de verbas para as mulheres que disputaram as eleições em 2022.

Por enquanto, a paz voltou a reinar por lá.

