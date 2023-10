Lucas Lujan escritor brasileiro

A mim, parece haver

mais verdade em rachaduras

do que em alicerces”.



FELPUDA



Chefe do Executivo de município do interior de Mato Grosso do Sul conseguiu, finalmente, livrar o seu pescoço da guilhotina. Para tanto, contou justamente com o apoio e a, digamos assim, compreensão do principal algoz. Dizem que o dito-cujo “condoeu-se” da situação de sua “vítima” depois de conversa tête-à-tête com poderosa figura da política. Aí, milagrosamente, sua sensibilidade teria aflorado.Vai saber...

Condenada



Por determinação unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma operadora de plano

de saúde terá de reembolsar integramente despesas feitas em hospital não credenciado pelos pais de uma criança. A empresa, por não ter assegurado a cobertura prevista em contrato, configurou inadimplemento.



Prêmio



A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS recebeu o prêmio de Excelência em Gestão na abertura do XIII Congresso Brasileiro de Regulação da Abar, evento que reúne especialistas, gestores e reguladores de todo o País. O prêmio foi recebido pelo diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis.

A Amazon está começando a fase de testes de entregas de medicamentos via drones aos clientes de College Station, Texas, nos Estados Unidos. Assim, eles receberão seus remédios na porta de casa, uma hora

após realizarem o pedido no site. Os drones da Amazon voam a uma altitude de 40 a 120 metros e usam sensores e câmeras para navegar em torno de pessoas, animais, e linhas de energia. O serviço da Amazon Pharmacy não está disponível no Brasil.

Projeção



Políticos de maior cacife têm dito que dificilmente a disputa pela Prefeitura de Campo Grande deverá ser sacramentada no primeiro turno. Isso ocorrendo, a segunda fase do embate deverá trazer surpresas, pois, diante do cenário político nacional, os entendimentos para tratar de apoio partidário podem ser tratados

em “balcões de negócio” ou no popular “toma lá dá cá”.



Mão na massa



Parlamentares bolsonaristas de Mato Grosso do Sul terão prova de fogo em 2024. É que deverão demonstrar se realmente têm peso político para eleger seus candidatos a prefeitos, vices e vereadores ou se simplesmente chegaram onde estão “surfando” na prancha do então presidente Jair Bolsonaro, na disputa geral de 2022. Muitos, aliás, foram reeleitos mais com discursos do que com projetos e, agora, chegou a hora do “vamos ver”. Chefia estará cobrando resultados.



Carona



Segmentos do PT da Capital apostam que o nome da deputada federal Camila Jara poderá “alçar voo” de carona no governo Lula. Para isso, porém, dependerá de como será a performance da administração do petista, que obviamente terá profundo reflexo durante o período da campanha. Isso sem contar que a “folha de trabalho” da pretendente também faz muita diferença.

