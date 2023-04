Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 24 de abril de 2023

Lucas Lujan, escritor brasileiro

"Na sede, há quem guarde a expectativa

de encontrar água pelo caminho e há quem cave um poço.

Essa é a diferença entre o esperar e a esperança”.

FELPUDA

Nos bastidores, a cada dia que passa, aumentam as conversas que no segundo semestre deverá haver mudança em importante órgão. As reclamações estariam se avolumando no ouvido de “quem de direito” e a pressão seria grande para tomadas de providências. Objetivando evitar instabilidade política, principalmente com a aproximação do ano eleitoral, conselheiros mais chegados acreditam que se esgotou “o limite do leite derramado”. Portanto...

“Síndrome”

Nos tête-à-tête, o que se ouve é que mais uma vez ex-cabecinha coroada está colocando suspense sobre seu futuro político. Ironicamente, há quem afirme que a figura está acometida da “síndrome do vô”.

Motivo

A explicação é que, ao ser questionada se disputará a próxima eleição, a figura afirma categoricamente, em algumas ocasiões: “Vô, vô!” Em outras, responde, indecisa: “vô, vô não!” Essa gente...

Dr. Ruy Falcão, Dr. Luiz Tadeu Barbosa Silva e Dr. Bitto Pereira/ Divulgação OAB/MS/Gerson Walber

O desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva recebeu, dia 14 de abril, Moção de Agradecimento do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB/MS, pelos serviços prestados como conselheiro e por sua atuação como Corregedor-Geral de Justiça do TJMS. O presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, relembrou a trajetória do Dr. Luiz Tadeu, que ingressou na magistratura de segundo grau pelo quinto constitucional. “Quando eu digo que é merecidíssima a homenagem ao desembargador, não digo por uma saudação protocolar. Como presidente da OAB acompanhei o brilhante trabalho do desembargador Luiz Tadeu na Corregedoria-Geral de Justiça”.

Raquel e Adhemar Naveira, que comemoraram 45 anos de casamento (bodas de rubi) dia 15 de abril/ Arquivo pessoal

Gabriela Melke/ Iude e Andre Ligeiro

Sem herança

Os ares políticos em alguns municípios de MS deverão mudar radicalmente, pois diversas lideranças partidárias pretendem apostar em nomes de quem até então não exerceu mandatos, mas têm histórico de sucesso na área privada. Inclui-se aí jovens com participação ativa nos segmentos econômico e social dessas localidades. A estratégia de políticos lançarem esposas e filhos para substituí-los vem perdendo força, pois a população está entendendo que administração pública não é negócio e nem herança de família.

Janela

O União Brasil corre o risco de enfrentar debandada, principalmente de vereadores, diante da queda de braço entre a senadora Soraya Thronicke e a ex-deputada federal Rose Modesto, na briga pelo comando do partido. O embate entre ambas poderá levar ao esvaziamento nas hostes da sigla, quando da abertura da janela partidária. É o que se ouve nos bastidores.

DNA

Resultado da fusão do PSL com o DEM, o União Brasil nasceu”problemático” em Mato Grosso do Sul, como dizem alguns políticos que acompanham, de longe, o embate interno da legenda. Dizem que confusão estaria no DNA do primeiro e que acabou contaminando o novo partido que, segundo eles, envelheceu rapidamente por ter adotado as mesmas práticas de antigas siglas. Resumindo: cotoveladas a torto e a direito pelo comando.

Colaborou: Tatyane Gameiro

