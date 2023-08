Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 29 de agosto de 2023

Atração

O projeto Cena Aberta - Encontros Paralelos da Cia Ofit selecionou sete espetáculos teatrais, com sessões no Sesc Cultura e Teatro Glauce Rocha

“Cena Aberta - Encontros Paralelos” traz de volta para Campo Grande o clima da efervescência dos festivais de teatro que na pandemia tanto fez falta como opção de cultura e lazer para a população, até sábado (2 de setembro). As peças de teatro vão da comédia ao drama com classificação para todas as idades.

As sessões acontecem no Sesc Cultura e no Teatro Glauce Rocha com entrada gratuita. Os ingressos são liberados meia hora antes de cada sessão e respeitam a capacidade de lotação dos espaços. A programação completa pode ser conferida pelo Instagram (@ofitcia).

Em entrevista ao Correio do Estado, o idealizador do “Cena Aberta - Encontros Paralelos” e diretor da Cia OFIT, Nill Amaral destaca o papel de integração do projeto que contará com peças de Campo Grande e de outros municípios do Estado.

“Essa integração que o projeto propõe com peças de Campo Grande e de outros municípios do estado, percebo que com a pandemia não só os artistas ficaram distantes desse espaço físico, do plano de trabalho, como também a parte criativa teve que criar uma nova forma para que o que essa produção continuasse e chegasse ao público. Então, os espetáculos desse projeto são frutos dessa experiência”, contou.

Além de espetáculos teatrais de Campo Grande, o projeto também irá colocar em cartaz espetáculos inéditos na capital como é o caso do “Destemperança20”, do município de Dourados. Peça que nasceu como projeto de trabalho de conclusão de curso em Artes Cênicas pela UFGD e, em evolução, chega aos palcos.

“O espetáculo parte de percepções pessoais e de convivência com um grande grupo de amigos. Exploramos o potencial narrativo da confusão da segunda década da nossa vida, os 20 anos. Tudo parece ser muito urgente e determinante ao mesmo passo em que parece que nada acontece e uma sensação de pequenez toma conta. Questões familiares, de autoimagem, expectativas quebradas e também a parte leve e fútil dessa fase constroem a jornada de Gu e Isa. Outro espetáculo, é um solo inspirado em Medéia, onde a atriz explora e promove uma reflexão sobre o papel da ausência de um pai que é tão presente, mesmo estando ausente”, revelou o idealizador do projeto.

Inicialmente criado em 2019, com o nome Campo Grande em Cena, o projeto passou pela interrupção devido a pandemia do COVID-19. “Retomamos como uma resposta ao grande sucesso que foi o Campo Grande em Cena. Percebemos a necessidade de promover ações que poderiam potencializar o diálogo e a formação da produção artística de MS, então surgiu o projeto Cena Aberta - Encontros Paralelos”, explicou Nill.

Curadoria

O critério da curadoria dos espetáculos teatrais levou em conta as produções feitas durante o período pandêmico por grupos regionais. Nill ressalta como exemplo, o caso da Laila Puccero, que foi a a uma das curadoras aqui de Mato Grosso do Sul.

“Laila é produtora do Grupo de Artes Cênicas Circo do Mato, a Karen Louro, pela experiência que já tem de festivais nacionais e também o Glauber Curadesk que é um produtor e professor também muito importante pelo recorte que estamos propondo. O projeto traz uma curadoria que propõe um recorte de abrir espaços, para promover a integração de artistas, de diferentes locais com essas produções”, ponderou.

Para Nill, o projeto é um cenário ideal para artistas de todo o estado. “O Cena Aberta é o momento de aproximar do que há de mais recente em termos de produção teatral sul-mato-grossense. Então são grupos de Dourados, grupos locais, grupos de outras cidades que estão participando”, ponderou.

Por fim, o idealizador deste projeto reforçou que a missão do Cena Aberta e da Cia Ofti é oportunizar, contruir e dar continuidade ao processo de formação artístico teatral em Mato Grosso do Sul.

“Todo redemoinho começa com o sopro e percebemos assim o quanto o público está querendo estabelecer esse retorno, uma conexão novamente com o teatro. Espero que o público venha encontrar bons trabalhos, realizados com uma estética inovadora, uma pesquisa de grupo em continuidade e que possa se surpreender com a com as histórias que serão mostradas. Ontem (29), tivemos superlotação no espetáculo Redemoinho, espero que o público venha dar continuidade a esse processo”, finaliza Nill.

Confira a programação e sinopse dos espetáculos:

“SECO” - Quarta-feira (30/08)

Às 19h - Sala de Música Sesc Cultura - Av. Afonso Pena, 2270 - Centro

Classificação: 14 anos

SINOPSE: Desejo pela liberdade. Um amor que queima. O medo de mudar. Seco. Dois seres discutindo afetos, dores, alegrias, passam pelo amor, o ódio e pela guerra. Os atores entram em cena como interpretes de si mesmo, do outro, de nós, com uma performance urgente e sensível sobre o momento que vivemos, sobre a vida.

“Destemperança20” - Quinta-feira (31/08)

Às 19h - Átrio do Sesc Cultura

Classificação: 14 anos



SINOPSE: Destemperança falta de comedimento, exagero. As coisas são o que são. A transição da primeira para a segunda década da existência humana desencadeia novas visões do mundo, das relações e da vida. Nada é demais, tudo importa e vice-versa. Virar adulto é inevitável e nem por isso menos intimidador.



“O que os olhos veem o coração sente?” - Sexta-feira (1º/09)

Às 17h - Átrio do Sesc Cultura

Classificação: Livre

SINOPSE: Lucas acaba de ficar cego, o espetáculo se desenvolve no desafio dele adaptar-se a essa nova realidade e fazer com que as pessoas a sua volta compreendam sua nova condição de vida. O espetáculo sensorial traz em cena atores e atrizes com deficiência visual e aborda a temática da acessibilidade.

“Des-calço” - Sexta-feira (1º/09)

Às 19h - Átrio do Sesc Cultura

Classificação: Livre



SINOPSE: "Des-calço" traz para a cena a história de luta pelo direito à terra, à existência e ao direito de ter voz de mais de uma Maria do nosso Brasil. O trabalho retrata a trajetória de vida de Maria Benedita, avó da atriz: uma mulher de fé que buscou no direito à terra a possibilidade de mudar sua história e a de toda a sua família. o espetáculo é inclusivo em libras.



“O Grande Salto” - Sábado (2/09)

Às 16h - Átrio do Sesc Cultura

Classificação: Livre: Livre



SINOPSE: O Grande Salto" é um trabalho de João Rocha, realizado todo no período da pandemia, um espetáculo/número de circo acrobático e cômico executado em um trampolim (cama elástica).

“Groselha” - Sábado (2/09)

Às 17h - Sala de música Sesc Cultura

Classificação: 16 anos



SINOPSE: Inspirado na icônica figura de Medeia, o solo “Groselha”, interpretado por Karine Araújo, propõe um mergulho nas profundezas de sua própria psicologia, desvendando recantos obscuros de sua mente e revelando uma paleta completa de emoções humanas. O exercício cênico desafia as convenções, começando com um ato surpreendente: o assassinato do próprio dramaturgo durante o processo de criação. Com uma abordagem atual, que vai do humor à tragédia, o solo mistura trechos de textos próprios de Karine, criações da equipe e até fragmentos de dramaturgos renomados. "Groselha" tece um enredo único, oscilando entre a vingança, o amor e a traição, tudo enquanto busca seu próprio espaço dentro e fora do palco.