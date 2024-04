Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 29 de abril de 2024

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Oscar Wilde - escritor irlandês As boas intenções têm sido a ruína do mundo.

As únicas pessoas que realizaram qualquer coisa foram as que não tiveram intenção alguma”. FELPUDA

Comando de certa pré-candidatura entrou em polvorosa e está analisando se promoverá mudanças no grupo o mais rápido possível, antes que a “lama” comece a se espalhar, se torne incontrolável e atinja o postulante à disputa da prefeitura que, por sinal, anda patinando que só nos índices. O motivo? Nome da figurinha carimbada está entre papeladas apreendidas e o caso vazou. Por lá, dizem que não há calmante que atenda à demanda.

A brasileira Anapaula Della Piazza recebeu a Medalha de Collegium Cocorum, a mais alta honraria concedida pela Federazione Italiana Cuochi, entidade que reúne chefs de cozinha que trabalham com a gastronomia italiana. O título, cuja tradução do latim é Conselheiro dos Cozinheiros, é dado pela respeitada entidade para evidenciar cozinheiros que se destacam na profissão, tornando-os, portanto, conselheiros da FIC. A chef, que é baiana e comandou, ao lado de sua mãe, Luigina Della Piazza, durante várias décadas, o restaurante Volare no Canela, é professora de gastronomia e atualmente está à frente do Volare Artigianale, marca criada e gerida por ela e sua mãe. Além da alta condecoração que tem, Anapaula tem ainda o título de Master Chef, também concedido pela federação italiana.

Novos rumos

O outrora homem forte do PSDB, João César Mattogrosso, está sendo afastado, cada vez mais, das articulações políticas, por enquanto, do ninho tucano. No dia 26, ele deixou o cargo de secretário-adjunto da Casa Civil e assumirá cargo semelhante

no Detran-MS, uma autarquia burocrática. João César já foi presidente municipal do PSDB e vereador de peso no ninho tucano, pois teve a maior votação na reeleição, em 2020.

Transitando

O tucano se licenciou, em 2021, da Câmara Municipal para ser secretário de Cultura e Cidadania no governo Reinaldo Azambuja, cargo em que ficou 11 meses e saiu para tentar uma vaga de deputado estadual, mas não conseguiu, permanecendo como vereador. No ano passado, renunciou para assumir vaga na Assembleia Legislativa, onde ficou alguns meses, no lugar do titular Pedro Caravina. Com a volta desse, João César assumiu cargo na Casa Civil.

Chance perdida?

Como tinha bom potencial eleitoral em Campo Grande, João César Mattogrosso chegou a ser o nome pensado pela cúpula tucana para disputar a prefeitura nas eleições deste ano, segundo fontes do PSDB. A sua permanência na Secretaria de Cultura e Cidadania até o fim do governo Azambuja seria uma das condições para que seu nome fosse “trabalhado”. Mas, ele preferiu sair e disputar uma das cadeiras de deputados e perdeu. O cavalo encilhado passou e ele não teria aproveitado a chance, dizem alguns integrantes do ninho.

Colaborou Tatyane Gameiro