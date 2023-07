Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 3 de julho de 2023

FILANTROPIA

Asilo São João Bosco completa centenário de fundação e ganha uma tela do artista plástico Cleir, com imagem de araras, que passa a ilustrar itens disponíveis para venda como souvenirs

Cleo Shamah, superintendente-executiva do Asilo São João Bosco, e o artista plástico: "A atenção do Cleir é indescritível. Cada obra que ele nos cede traz mais credibilidade à nossa luta diária", afirma Cleo DIVULGAÇÃO

Após uma vida dedicada ao trabalho, à família e a conquistas que resultam em experiências e lembranças, muitos idosos, por razões diversas, precisam do acolhimento e dos cuidados de um asilo.

Há quase 100 anos, o Asilo São João Bosco, localizado na Avenida José Nogueira Vieira, nº 1.900, Bairro Tiradentes, atua no atendimento e na atenção necessários para que seus acolhidos – atualmente em torno de 90 idosos – tenham uma vida digna e confortável. Além da alimentação, cuidados médicos, apoio psicossocial e lazer fazem parte da rotina dos idosos.

Para celebrar as melhorias implementadas no asilo, como a construção de um muro e de uma guarita, que aumentam a segurança do local, assim como a construção da nova sala de bazar e de salão multiúso e da instalação de placas fotovoltaicas, o presidente Gersino José dos Anjos e toda a diretoria do asilo realizaram, na semana passada, uma cerimônia de apresentação dos resultados, obtidos por meio dos recursos do Fundo Municipal do Idoso.

A cerimônia foi na tarde de quarta-feira (28) e contou com o lançamento da nova identidade visual da instituição, em alusão aos 100 anos do Asilo São João Bosco, que serão celebrados em 23 de outubro, e com a apresentação de canecas, relógios e camisetas exclusivas estampadas por uma obra de arte cedida pelo artista plástico Cleir.

A tela das araras-azuis integra o acervo pessoal do sul-mato-grossense Cleir, e a escolha da obra representa o companheirismo, pois a ave tem um único par durante toda a vida e termina seus dias sozinha, caso perca esse par.

“A arara remete ao cuidado, à atenção e ao fato que envelhecem sempre juntas. É semelhante ao trabalho desenvolvido pelo asilo, já que os idosos que perdem ou não podem estar perto de suas famílias encontram acolhida no local, que realiza um trabalho admirável. Quando fui convidado a participar dessa celebração, me senti honrado e prontamente busquei uma obra que transmitisse essa essência”, detalha Cleir.

As canecas e camisetas com a nova logo do asilo e estampadas com a obra de arte de Cleir serão vendidas em eventos e ações do Asilo São João Bosco, pelos valores de R$ 55 a caneca de louça, R$ 40 a caneca de alumínio, R$ 50 o relógio, R$ 59,90 a camiseta branca e R$ 69,90 a camiseta colorida. Todas as camisetas estão disponíveis do tamanho P ao GG. Interessados também podem comprar pelo site da instituição:

asilosaojoaobosco.org.br.

Essa não é a primeira vez que o artista plástico empresta seu talento ao asilo. Em 2020, Cleir foi convidado pela gerência da instituição para pintar um painel na sala de TV da ala masculina. Medindo três metros, a tela da onça-pintada é um presente a todos que utilizam ou passam pela área de convivência.

“Estávamos em meio à pandemia e o isolamento afetou a rotina dos idosos, que não puderam mais receber visitas, por questão de segurança. Diante disso, recebi o pedido e fiz questão de participar desse importante projeto. Só de saber que a pintura alegra quem mora ou trabalha no asilo, me sinto realizado”, afirma Cleir.

Para a superintendente-executiva do asilo São João Bosco, Cleo Shamah, o apoio do artista engrandece o trabalho social da entidade. “Dependemos de doações e ajudas de todos os tipos, e a atenção do Cleir, sempre disposto a nos atender, é algo indescritível. Cada obra exclusiva que ele nos cede por meio de seu talento e de seu trabalho reconhecido traz ainda mais credibilidade à nossa luta diária para manter o asilo. Somos muito gratos ao Cleir”, avalia.

MISSÃO

Em quase 100 anos de fundação, o trabalho do asilo continua firme na sua missão de promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade de seus assistidos, por meio de um serviço que considere a pessoa idosa em todas as suas dimensões, biológica, psicológica, social e espiritual.

A instituição oferece aos idosos em estado de vulnerabilidade diversos serviços, como assistência social, nutricionista, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia a atividades lúdicas em regime integral, de acordo com suas necessidades, priorizando, sempre que possível, o vínculo familiar e a integração com a comunidade.

De janeiro de 1960 até junho de 2019, período em que se começou a registrar os acolhimentos, foram contabilizados 1.200 idosos, e estima-se que mais de 1.600 idosos já passaram pela instituição, que tem no seu quadro de funcionários 108 colaboradores divididos em 19 setores.

Diariamente, são oferecidas aos idosos seis refeições: café da manhã, suco, almoço, lanche, jantar e ceia, e duas refeições para os funcionários, café da manhã e almoço.

Dependendo de doações para manter o trabalho, a demanda de produtos de higiene e de alimentos mensal é grande, com média de 450 kg de carne e frango, 18 pacotes de 500 gramas de chá e de café, 750 litros de leite integral, 10.800 fraldas e cerca de 100 litros de sabonete.