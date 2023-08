Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 31 de julho de 2023

Correio B+

Hoje dia 31 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Orgasmo. A data foi criada em 1999 pela rede de sex shops britânicas Ann Summers e, desde então, tem sido amplamente reconhecida e celebrada em diversos países.



O principal objetivo é promover a importância do prazer sexual e incentivar as pessoas a explorarem sua sexualidade de forma saudável e sem tabus. É uma oportunidade para discutir abertamente sobre sexualidade, educação sexual, consentimento e respeito mútuo.

A data também serve como um motivador para a importância da conscientização e educação sexual. É uma oportunidade para disseminar informações precisas sobre o prazer sexual, desmistificar conceitos errôneos e fornecer orientações sobre como alcançar uma vida sexual satisfatória.

Além disso, a celebração do Dia do Orgasmo visa promover a inclusão e a diversidade sexual. Reconhecer que todas as pessoas têm direito ao prazer sexual, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero ou características físicas.

Durante o dia, podem ocorrer várias atividades e eventos, como workshops, palestras, palestras em grupo, campanhas de conscientização e promoções especiais em sex shops. Essas iniciativas têm como objetivo incentivar as pessoas a explorarem sua sexualidade, aprenderem sobre seus corpos e buscarem o prazer de maneira saudável e segura.

O Dia Mundial do Orgasmo também foi criado para quebrar tabus - Foto: Divulgação

Lembrando que o evento é uma oportunidade para promover uma vida sexual plena e saudável, mas cada pessoa tem sua própria experiência e influência. É importante cumprir os limites e as escolhas individuais, buscando sempre o consentimento e a comunicação aberta com os parceiros sexuais.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a saúde sexual é um “estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade”. Ela promove uma vida sexual satisfatória, aumenta a autoestima e a confiança, reduz o estresse e contribui para um estado geral de felicidade.

Além disso, de acordo com a sexóloga Maria da Conceição, é necessário cultivar práticas que contribuam com o alcance do orgasmo.



“Um ato sexual prazeroso não acontece em um passo de mágica. É preciso dedicar tempo, energia e criatividade”, afirma. “A vida sexual deve ocupar um lugar importante no dia a dia”, aconselha a profissional que também sugere o incentivo através de atos íntimos utilizando brinquedos sexuais, que fazem parte de um mercado movimentado, tanto no Brasil quanto no restante do mundo sugeridos pela marca Luvv no país.